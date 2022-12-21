更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

元旦連假 搭公共運輸享東部限定版優惠

2022/12/21 10:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣21日電）元旦假期，為鼓勵民眾搭乘大眾公共運輸，公路局推出東部限定版優惠措施，持東部租車和住宿憑證可享搭乘東部國道客運優惠。

公路總局台東監理站發布新聞稿，為鼓勵民眾假日出遊及返鄉多利用大眾運輸工具，公路總局規劃在元旦連假期間（自111年12月30日凌晨0時至112年1月3日凌晨0時止）使用電子票證乘車，提供86條中長途國道客運路線票價優惠、51條台灣好行路線持電子票證享半價搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費等優惠措施。

台東監理站長洪美芳今天接受中央社記者訪問表示，公路總局另外對東部地區增加限定版加碼優惠，推出在地有腳活動，搭乘東部國道客運路線來東部，享指定租車業者租車優惠；回程持有租車憑證也可享有優惠，汽車折新台幣200元、機車100元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪美芳表示，另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）可享4人同行1人免費，回程再抵退200元（不與在地有腳租車優惠重複抵退）。

洪美芳表示，民眾也可利用交通部公路總局「iBus公路客運」的網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，節省荷包，並可隨時掌握想搭乘的客運班車動態，輕鬆轉乘到達目的地。（編輯：謝雅竹）1111221

#洪美芳
#公路總局台東監理站
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族