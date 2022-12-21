元旦連假 搭公共運輸享東部限定版優惠

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）元旦假期，為鼓勵民眾搭乘大眾公共運輸，公路局推出東部限定版優惠措施，持東部租車和住宿憑證可享搭乘東部國道客運優惠。

公路總局台東監理站發布新聞稿，為鼓勵民眾假日出遊及返鄉多利用大眾運輸工具，公路總局規劃在元旦連假期間（自111年12月30日凌晨0時至112年1月3日凌晨0時止）使用電子票證乘車，提供86條中長途國道客運路線票價優惠、51條台灣好行路線持電子票證享半價搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費等優惠措施。

台東監理站長洪美芳今天接受中央社記者訪問表示，公路總局另外對東部地區增加限定版加碼優惠，推出在地有腳活動，搭乘東部國道客運路線來東部，享指定租車業者租車優惠；回程持有租車憑證也可享有優惠，汽車折新台幣200元、機車100元。

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洪美芳表示，另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）可享4人同行1人免費，回程再抵退200元（不與在地有腳租車優惠重複抵退）。

洪美芳表示，民眾也可利用交通部公路總局「iBus公路客運」的網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，節省荷包，並可隨時掌握想搭乘的客運班車動態，輕鬆轉乘到達目的地。（編輯：謝雅竹）1111221