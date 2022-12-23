早安世界》防退燒藥搶購致缺貨 若情況嚴重考慮採暫時性實名制

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防退燒藥搶購致缺貨 王必勝：若情況嚴重 考慮暫時性實名制

中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分退燒藥缺貨。為了讓所有人都能買到，部分藥局已在門市貼出部分藥品每日限量公告，有藥師說，普拿疼止痛藥早已缺貨，各藥局早就限量配貨，但其實同樣屬於乙醯胺酚（Acetaminophen）成分的退燒、止疼藥有很多品牌，呼籲民眾理性購買。衛生福利部長薛瑞元22日說，現階段第一步研擬將由藥局向顧客進行勸導性「購買限量」。指揮中心指揮官王必勝表示，如果缺貨情況嚴重，才考慮針對退燒藥品實施「暫時性實名制」限購措施。（看完整報導）

25日前寒流及輻射冷卻影響北台灣下探6度 農損2008萬元屏東蓮霧最嚴重

根據中央氣象局最新低溫特報，22日起至25日，受到寒流及晴朗天氣輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，尤其是24、25日，北台灣低溫可能降到攝氏6度以下，其他地區早晚也非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；26日起氣溫逐漸回升，但水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部有零星降雨。行政院農業委員會22日更新寒流農業災情報告，受12月中旬寒流影響，截至22日下午5時止，農業產物估計損失約2008萬元，以屏東縣蓮霧占2002萬元最為嚴重。（看完整報導）

小三通分階段復航 首波明年1/7至2/6開放金馬民眾不含台商

兩岸小三通客運航線自2020年2月10日起，因COVID-19疫情停航至今，為因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，提供金馬地區民眾及陸配透過專案申請航班，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班，實施期間自明年1月7日至2月6日止。陸委會主委邱太三表示，為避免金馬地區民眾承擔疫情風險，不開放往來台灣與大陸間的台商中轉。（看完整報導）

BNT疫苗全已到貨 上海復星：未來可換次世代疫苗

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示，台灣方面曾嘗試將當時尚未交貨的BNT單價COVID-19疫苗換為次世代雙價疫苗，但礙於合約無法比照莫德納換貨。針對上海復星醫藥21日聲明，未來訂單都可換成BNT次世代雙價COVID-19疫苗，王必勝22日回應說，不確定上海復星的意思，因為採購的BNT疫苗均已到貨，而未來若再採購，一定只會買次世代疫苗。（看完整報導）

穩定股市 財政部次長阮清華暗示：國安基金春節前不退場

行政院22日宣布，財政部長蘇建榮借調期滿請辭獲准，將回台北大學重執教鞭，辭職令25日生效，將由財政部政務次長阮清華代理部長職務。近期全球經濟面臨衰退風險，身兼國安基金執行秘書的阮清華表示，國內情況相對穩定，但全球經濟下修、終端消費放緩、美國升息未見頂，對出口導向的台灣來說多少會有影響。他說，大環境尚未回穩，「（國安基金）會陪大家過年」。（看完整報導）

澤倫斯基美國會演說稱2023為戰爭轉捩點 拜登：烏克蘭不會孤立無援

烏克蘭總統澤倫斯基21日訪問華府，在白宮與美國總統拜登雙邊會談。這是俄烏戰爭2月24日全面爆發以來，澤倫斯基首度出訪。他在美國國會發表演說時，指2023年將是戰爭轉捩點，呼籲美國加強對俄羅斯制裁、提供烏克蘭更多軍援，並誓言將贏得勝利，永不投降。拜登在聯合記者會上向澤倫斯基表示：「你永遠不會孤立無援。」美國國會將敲定緊急援助烏克蘭450億美元的年終支出方案。（看完整報導）

中國疫情快速蔓延 專家指開放時機糟糕準備不足 估每日5000死

中國防疫驟然鬆綁，民眾求診壓力及群聚感染導致醫療體系面臨巨大壓力，醫療擠兌情形嚴重。全民瘋搶止痛藥、退燒藥，造成「一藥難求」，於此同時，大量外送員、快遞司機病倒，人力缺口逐漸擴大，配送延遲甚至找不到人員運送，多個地方政府發布倡議書，鼓勵民眾加入外送行列。BBC中文網引述公共政策專家分析，中國選擇開放的時間點非常糟糕，而且一直以來缺少明確清晰的開放路線，明顯準備不足。根據英國醫療資訊分析公司Airfinity最新分析，中國每天恐增100萬新病例及5000人染疫死亡，而且實際情況可能更糟。網傳中國國家衛健委21日的一項會議紀要就顯示，根據估算，中國20日單日新增感染人數直逼3700萬人，12月1日至20日累計感染高達2.48億人，占總人口的17.56%。（看完整報導）

加密貨幣公司再倒一家 業界今年市值蒸發逾兆美元

加密貨幣業一連串破產事件再添一樁，美國最大上市加密貨幣挖礦公司之一Core Scientific 21日表示，公司已經依美國破產法第11章聲請破產保護。Core Scientific把破產歸因於比特幣價格暴跌、比特幣挖礦的能源成本增加，還有積欠最大客戶之一美國加密貨幣貸款機構Celsius Network的700萬美元未償債務。此外，美國聯準會調升利率加劇了各界對經濟衰退的擔憂，2022年加密貨幣業的市值已經蒸發超過1兆美元。（看完整報導）

北北基計程車起跳價明年4月起漲至85元 夜間105元

台北市公運處22日表示，明年4月1日起，台北、新北和基隆將同步調整計程車運價，起跳價從現行新台幣75元上調至85元，深夜11時到隔天清晨6時的夜間加成時段起跳價同樣漲15元，變成105元，延滯計時運價由每80秒5元調整為每60秒5元。此外，公運處表示，春節加成運價核定以每趟次加收30元，明年1月17日至1月29日共實施13天。（看完整報導）

3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產

文化部22日公告「重要文化資產保存技術保存者」名單，包括具台灣傳統建築特色的裝飾工藝「剪黏泥塑技術」保存者徐明河，以及「土水修造技術」保存者李清海、蘇清良共3位藝師，成為新科人間國寶。文化部自民國99年起依「文化資產保存法」登錄重要文化資產保存技術並認定保存者，截至111年12月，國家級重要文化資產保存技術已達10項，共16位保存者。（看完整報導）