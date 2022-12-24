元旦連假 台東南迴等3條主要公路局部交管

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）元旦連續假期疏運，台東地區主要道路南迴、海岸、縱谷公路將實施局部交管和配套措施，公路總局呼籲民眾配合。

公路總局第三區養護工程處23日貼出公告，因應民國112年元旦連續假期交通量，自111年12月31日至112年1月2日止，實施元旦連續假期交通疏運計畫。

第三區養護工程處表示，預估111年12月31日至112年1月1日為旅遊高峰、112年1月2日為收假高峰，省道台9線（南迴公路）金崙風景區和多良火車站，以及台9線（台東縱谷）初鹿牧場、池上金城武樹附近、台9線與台20甲線路口 （池上街道）、台9線與東8-1線路口 （關山街道）規劃交通管制和疏導措施。

台11線海岸公路的小野柳、水往上流、三仙台、台八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，同樣規畫配套措施，並協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地。

另外，元旦連續假期期間大型活動台如9線386.5K太麻里迎曙光、台東市海濱公園跨年活動，第三區工程處也規劃完成疏運路線及交管作為。

第三區工程處表示，民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等，同時也呼籲民眾多多使用大眾運輸工具。（編輯：孫承武）1111224