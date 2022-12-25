早安世界》耶誕節低溫探6度 各地日夜溫差大 寒流明天減弱
耶誕節低溫探6度 各地日夜溫差大 26日寒流減弱
平安夜寒流發威，根據中央氣象局觀測，24日晚間10時各地低溫在攝氏6度到16度之間，其中最低溫出現在新北市深坑區僅6.1度。受到寒流及輻射冷卻影響，氣象局表示，25日北部及東北部非常寒冷，北部氣溫約落在15度到17度，其他地區為19度到22度，各地日夜溫差大，易出現10度以下氣溫，高雄以北及宜蘭最低可能降到6度以下。氣象局預估26日起寒流逐漸減弱，白天氣溫慢慢回升，但清晨局部地區仍要留意低溫。（看完整報導）
強烈冬季風暴侵襲美國最冷零下48度 寒流襲日大雪釀災11死77傷
冬季風暴23日猛烈侵襲美國，造成約150萬人家裡停電，公路關閉、數千航班取消，打亂民眾耶誕返鄉行程，目前已知全美至少13人死於天氣相關的死亡事故。同時，日本部分地區近日接連受到寒流帶來大雪影響，官方統計至少造成11人死亡、77人輕重傷。大雪也在北海道釀成電塔倒塌停電等意外，並打亂部分地區陸空交通。（看完整報導）
中國青島單日約50萬人染疫 東菀2528位醫護感染仍工作
中國疫情大爆發，山東青島市衛生健康委員會24日主動公布數據，指全市目前每天新增49萬至53萬人染疫，25、26日更將以這一數字的10%增加。廣東東莞衛健委23日說，當地感染數每天以25萬至30萬人的規模增長，面對嚴峻挑戰，達2528名醫護人員即便染疫仍堅持工作，疫情真實的情況恐怕比數據所顯示的更為嚴重。同時，疫情爆發導致捐血人數銳減，中國多地出現血液庫存告急現象。（看完整報導）
Omicron亞變異株XBB傳播快速 已占全美新增病例18%
耶誕佳節是成千上萬美國人旅行的季節，但Omicron病毒株的高傳染性亞型變異株XBB病例激增，已占全美最近一週確診人數的18%左右，比前一週增加約7個百分點。XBB是Omicron亞型變異株BA.2的分支，亞洲的新加坡等地區XBB病例不斷增加。有專家表示，XBB傳染性較強，但並未使重症住院病例增加。（看完整報導）
博客來涉假承攬真僱傭風波和解 清潔阿姨不貪財只收符合勞基法金額
律師陳又新在臉書發文指出，一名在博客來打掃20幾年的清潔工，遭公司通知明年起不用再來，這位清潔工阿姨不僅過去從沒有勞健保、三節禮金，現在才知道自己連退休金也沒有。這名女性清潔工不識字，如今才發現博客來和她簽署的是承攬契約，上下班卻要打卡，雇主恐涉及「假承攬真僱傭」。博客來母公司統一超商24日發布聲明表示，博客來總經理江呈欣立即調離現職。統一超商委任律師24日晚間表示，博客來已和該名清潔工達成和解，對方不貪財，只願收符合勞基法的金額。（看完整報導）
台電：風力與太陽能發電量首度超越燃煤 占比今天可望再創新高
根據台電觀測，24日11時至12時的中午時段，台灣風力與太陽能發電量首度超過燃煤發電量（不含汽電共生），寫下歷史新頁，「風光」滲透率（瞬間發電量占當時所有發電量的比率）達24.35%，創下新高。台電預估，25日綠能發電的滲透率有機會再創新高。（看完整報導）
高市議長民進黨推康裕成 曾俊傑退出國民黨當副手
全台各縣市議會將於25日舉行正副議長選舉，高雄市議會國民黨籍議長人選陸淑美24日宣布退選之後，曾任議會國民黨黨團總召的曾俊傑因不滿黨內提名議長人選過程，突然宣布退出黨團，加入無黨團結聯盟。民進黨高雄市黨部隨後代曾俊傑宣布他即日起退黨，民進黨將推由曾任議長的康裕成角逐下屆議長，曾俊傑擔任她的副手。康裕成說，這是「民無配」而非「民國配」。對此，國民黨秘書長黃健庭受訪表示，很多狀況還在努力掌握中，並呼籲黨內要團結一心。（看完整報導）
台鐵運送遺失物擬112年起收費最低34元 逾期未領再加保管費
台鐵每天拾獲上百件旅客遺失的物品，每年將近10幾萬件，但常見不少旅客要求台鐵協助送回鄰近車站卻沒有來領取。為了改善這種狀況，台鐵規劃最快明年第一季起，運送遺失物將會比照普通包裹收費，10公斤以下物品收費新台幣34元。另外，若旅客在物品送達指定車站後未在兩天內領取，將另收取每天每件新台幣25元的保管費。（看完整報導）
槍殺安倍晉三犯嫌鑑定無精神疾病 日檢擬以殺人罪起訴
日媒報導，日本奈良檢方根據精神鑑定結果，認定槍殺前首相安倍晉三的42歲的犯嫌山上徹也並未罹患對善惡判斷能力等造成重大影響的精神疾病。考量到山上在事前準備自製槍枝、調查安倍演講行程並進行槍擊等計畫性犯案等情況，檢方有意在2023年1月13日拘留期滿前，將他依殺人罪名起訴。（看完整報導）
特派現場／逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅
越生陳氏秋姮在台求學期間很愛吃車輪餅，畢業後不僅將這道美味帶回越南創業，並依外形將車輪餅譯為「台灣幽浮烤餅」吸引客人一探究竟。創業近9個月以來，陳氏秋姮共推出15種口味，包括台灣常見的奶油、紅豆、抹茶、起司等，在客人的建議下，更陸續研發越南風味的辣雞絲、檸檬雞絲等口味，不到半年即站穩市場，還有人喊著要加盟。（看完整報導）
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