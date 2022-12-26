早安世界》縣市議長藍15席綠4席無黨籍3席 基隆首次由民進黨人勝選

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22縣市議長藍15席綠4席無黨籍3席 全台縣市正副議長當選名單一次看

全國22縣市25日舉行議員就職典禮及正副議長選舉，議長部分，國民黨當選15席、民進黨4席、無黨籍3席。民進黨人首次當選基隆市議會議長，尋求連任的無黨籍台南市議長郭信良敗給民進黨的邱莉莉。張峻連任花蓮縣議長後隨即宣布退出國民黨。中央社整理各縣市正副議長完整名單，幫讀者一次掌握。（看完整報導）

北中南低溫刷新入冬紀錄 今白天回溫28日大台北有雨

中央氣象局表示，25日北中南人工測站皆刷新今年以來低溫紀錄，包含台北攝氏8.3度、台中8.2度、高雄7.7度。寒流預料將在26日及27日減弱，白天回溫，但早晚偏低，清晨仍可能會有10度左右低溫，西半部苗栗、南投、新北等局部近山區平地可能探6度以下；28日因東北季風水氣增多，大台北、東半部易有短暫雨，不排除會有較大雨勢。皮膚科醫師提醒，氣溫驟降易導致凍瘡、凍傷及冬季乾癢，凍瘡、凍傷最常發生在手指、腳趾等末梢部位，若手腳冰冷，泡熱水需注意溫度不宜過高，另外也要避免直接使用暖爐，否則恐讓油脂、水分大量流失，皮膚受傷更嚴重。（看完整報導）

美加冰風暴影響2.5億人至少24死 日本也遭寒流侵襲14人喪生

威力強大冬季風暴席捲北美洲，逾100萬美國和加拿大人耶誕節摸黑，數以千計航班取消。「炸彈氣旋」影響近2億5000萬人，BBC報導，炸彈氣旋帶來強風暴雪和結冰低溫，至少造成24人死亡。同時，兩波寒流侵襲日本，大雪釀災，北海道25日上午有近2萬家戶停電。日本總務省消防廳統計，12月17日寒流造成11死59傷、12月22日寒流造成3死28傷，加總近期襲日的兩波寒流共造成14死87傷。（看完整報導）

中國官方通報確診數遭批失實 專家：習近平失去中國人民尊重

中國放寬防疫管制後疫情大爆發，但官方每日通報的新增病例僅約數千，被批評失實。浙江省衛健委25日公布，目前省內每天新增陽性逾100萬例，預料疫情將在元旦前後達到高峰，日增陽性最高200萬例。中國疾控中心24日卻通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆報告新增確診病例僅2983例。美國之音報導，美國知名中國問題專家孔傑榮表示，中共領導人習近平的防疫政策被他自己的政府否定，似乎已經失去中國人民的尊重。（看完整報導）

金融時報：中國疫情急升威脅蘋果供應鏈 未來2至6個月成關鍵

中國取消清零政策後，國內疫情急升，帶來不確定性，恐對蘋果公司的前景造成威脅。英國金融時報報導，鴻海集團旗下富士康已將部分生產轉至其他中國廠，同時蘋果也和零件供應商合作，以縮短比平常更久的產品等待期。根據瑞士銀行（UBS）研究報告，美國購買高階版iPhone的客戶須等待約23天。報導中表示，蘋果最重要的台灣供應商富士康、和碩與緯創在設法擴大印度的營運。（看完整報導）

俄軍耶誕不停火造成烏克蘭數十死傷 蒲亭卻稱願意和談

俄軍在平安夜當天對烏國南部赫松市發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯在最近一次訪問中說，據CIA評估，俄羅斯尚未嚴肅看待藉由真正的協商來結束戰爭。但俄羅斯總統蒲亭接受國家電視台訪問時說，俄國願意與相關各方協商，但基輔及其西方支持者拒絕參與談判。烏克蘭方面已經表明，俄軍必須尊重烏克蘭領土主權完整性，先停止攻擊行動並將部隊撤離。（看完整報導）

義務役延長案 專家：先調查技能讓入伍役男發揮專長

義務役期擬延長至一年，軍事國防專家均認為有必要，但關鍵是要強化訓練內容，以及訓練後的作戰與動員部署。前空軍副司令張延廷向中央社記者表示，恢復一年制兵役有其必要性，先把入伍的役男訓練成合格的戰鬥兵，再接續專長訓練。張延廷指出，從俄烏戰爭觀察到，現今作戰型態與過往大不相同，甚至呈現無人化型態。他認為，無論是志願役、義務役官兵都必須「多專多能」，用最少人力發揮最大戰力，不能再像過去僅擁有一項專長。（看完整報導）

射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金

2022亞洲盃暨世界排名賽第3站在阿拉伯聯合大公國沙迦舉行，台灣隊由教練吳蕙如、田剛領軍，其中反曲弓女團由蘇思敏、張家欣、田文慈、李彩綺等人組成。台灣反曲弓女團25日以6比2力退韓國隊、拿下金牌後，反曲弓混雙楊凱涵、蘇思敏也以5比3擊退印度組合再添1金，蘇思敏贏得兩面團體賽金牌，李彩綺則除了反曲弓女團金牌，另在個人賽贏得銅牌。（看完整報導）

CNN旅遊版推薦亞洲18景點 台灣墾丁入列

CNN近日刊文介紹亞洲18個被低估的景點，台灣的墾丁入列，CNN介紹，位於台灣南端的墾丁是一個陽光燦爛、步調悠閒的半島，以其白色沙灘、熱鬧夜市、悠哉氛圍聞名。CNN指出，當地龍磐公園、鵝鑾鼻公園、白沙灣，以及「少年Pi的奇幻漂流」取景地點萬里桐海灘都值得遊客一探究竟。（看完整報導）

特派專欄／紐約的台灣街角 一間柑仔店帶來歸屬感

今年6月，兩名台裔女子催生的雲海嚴選柑仔店在紐約市布魯克林區威廉斯堡開張，致力用充滿寶島風味的陳設、品項翻轉台灣元素在紐約日漸難尋的局面。去年中國暫停進口台灣鳳梨後，雲海在美國發起群眾募資，直接向台灣小農採購水果做成果乾，以利進口到美國。除了與台灣小農合作之外，雲海藉由在美國推廣，讓在地客群重視台灣美食，從食物更了解台灣。（看完整報導）