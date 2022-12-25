蒲亭受訪又稱準備好協商 控基輔與西方拒談判

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接受國家電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）訪問時說，俄國準備好與烏克蘭戰爭有關各方協商，但基輔及其西方支持者拒絕參與談判。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在本月公開的一次訪問中則說，儘管多數衝突都以協商告終，據CIA評估，俄國尚未嚴肅看待藉由真正的協商來結束戰爭。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，除引發二戰結束後歐洲傷亡最慘重的衝突，也讓莫斯科當局與西方陷入1962年古巴飛彈危機以來最大規模對峙。

目前為止，這場戰爭幾乎看不到終點。克里姆林宮表示會戰到達成所有目標為止；基輔政府也說，在驅逐境內所有俄軍前不會停止，包括2014年就被俄國併吞的克里米亞半島（Crimea）。

綜合路透社與法新社報導，蒲亭在俄羅斯-1頻道今天播出的訪問中表示：「我們準備好與有關各方磋商可接受的解決之道，但那得看他們的態度，拒絕協商的不是我們，是他們。」

蒲亭還說，俄國在烏克蘭朝「正確方向」行動，因為美國為首的西方正試圖分裂俄羅斯。華府否認策劃瓦解俄羅斯。

蒲亭表示：「我認為我們朝正確的方向行動，捍衛我們的國家利益、我國公民與人民的利益。為保護公民，我們別無選擇。」

被問及與西方的地緣政治衝突是否逼近危險程度，蒲亭表示：「我不認為有那麼危險。」

蒲亭指控，西方2014年藉由烏克蘭廣場革命推翻烏國的親俄總統，開啟在烏克蘭的衝突。

俄國在那場革命後不久就併吞克里米亞半島，俄國支持的分離主義部隊也開始在烏克蘭東部對抗烏國武裝部隊。

蒲亭表示：「事實上，事情根本在於我國地緣政治對手的政策，他們試圖撕裂俄羅斯、歷史上的俄羅斯。」

蒲亭把他對烏克蘭發動的「特殊軍事行動」稱為莫斯科終於起身對抗西方陣營的分水嶺，他說西方自1991年蘇聯垮台以來，就一直試圖摧毀俄羅斯。

烏克蘭與西方則說，蒲亭沒有正當理由發動帝國主義式的占領戰爭，在烏克蘭各地散播苦難與死亡。

蒲亭並形容俄羅斯是「獨特國家」，絕大多數人民團結一致、渴望捍衛國家。

他說：「我國99.9%的公民準備好為祖國利益付出一切，對我來說，這沒什麼不尋常的，只是再度讓我相信俄國是個擁有傑出人民的獨特國家，這在俄羅斯形成後的歷史中已獲證實。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在開戰後首次出訪時，獲得美國總統拜登（Joe Biden）承諾堅定支持，包括將提供美國國防部最先進的防空系統愛國者（Patriot）飛彈。

對此蒲亭表示：「我們當然會摧毀它（愛國者飛彈），百分之百！」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111225