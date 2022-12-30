早安世界》拜登政府第8度對台軍售 火山布雷系統可阻絕進犯敵軍
美國一個月內2度對台軍售 宣布售1.8億美元火山布雷系統
美國國防安全合作署28日宣布最新一筆對台軍售案，將提供價值1.8億美元的火山布雷系統。這是繼12月6日之後，美國政府一個月內第2度宣布對台軍售，也是美國總統拜登在2021年1月上任後第8次對台軍售。綜合外電與美國軍事網站報導，火山車載布雷裝置是美國陸軍在1980年代研發的快速自動化地雷布放系統，且地雷可以定時自動啟爆，讓戰場指揮官能以最少的兵力部署大縱深的反戰車/人員戰術雷區，是理想的戰場阻絕機制。（看完整報導）
94年次後役男申請替代役 須符合家庭、宗教因素
行政院29日核定，民國94年後出生的役男，義務役期恢復為1年。國防部副部長柏鴻輝說，未來若義務役役男的射擊能力好，例如打靶100發全數滿靶，可參與特殊狙擊槍訓練，服役期間的守備任務就是擔任狙擊手。同時，行政院會通過內政部報告的「因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案」，規定民國94年次之後出生的役男若申請服替代役，須符合家庭及宗教兩類因素，役期、薪俸將比照義務役士兵。（看完整報導）
本土Omicron疫情第3波開始 入境0+7規定元旦起放寬
中央流行疫情指揮中心29日公布，明年1月1日起放寬防疫指引。自國外入境民眾及確診者同住接觸者在7天自主防疫期間若有必要赴醫療院所、長照機構，當天快篩陰性就可前往。針對國內疫情持續升溫，日增病例近2萬8千例，防疫指揮官王必勝指出，每天新增個案數增加快速，連續多天增幅超過40%，Omicron第3波本土疫情確定開始。另外，中國主流BF.7傳染力強，外界擔憂襲台恐大流行，醫療應變組副組長羅一鈞說，BF.7為BA.5分支，在台灣大規模流行可能性低，他呼籲符合資格者應盡快接種莫德納BA.5次世代疫苗。（看完整報導）
台灣每4分19秒1人罹癌 大腸癌連15年居首
衛生福利部國民健康署29日公布最新癌症登記報告，民國109年新發生癌症人數較108年增加725人，平均每4分19秒有1人罹癌，比前一年快轉1秒；大腸癌連續15年居國人10大癌症之首，但發生率下降。醫師認為，COVID-19疫情影響民眾就醫意願，明年大腸直腸癌病患數恐怕會像海嘯般來襲。醫師並呼籲「及早發現、及早治療」，提醒民眾若發現身體出現異狀，如腹脹腹痛、血便帶有黏液、排便習慣明顯改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能已突破第1期，嚴重者甚至恐為第4期。（看完整報導）
中國疫情竄起專家擔心成新變異株溫床 多國強化邊境管制
北京當局取消COVID-19清零措施後，疫情蔓延快速、染疫人數暴增，農村迄今依然缺藥嚴重。英國金融時報報導，許多渴望接種mRNA疫苗的中國大陸民眾前往澳門「疫苗旅遊」，將澳門的疫苗接種名額預訂一空。中國疫情升溫，外國公衛專家警告，中國可能成為新型變異株誕生的「潛在溫床」。不少國家憂心中國解除入境隔離措施並恢復讓公民出境旅遊後，可能造成疫情擴散，日本、韓國、美國和義大利等國已宣布強化對中國入境人士的邊境管制措施。（看完整報導）
國泰世華銀系統接連出包 金管會開罰1200萬、總經理減薪3個月
國泰世華銀行今年10月與12月系統出包，ATM和網路銀行一時無法使用，引發民怨。金管會29日開罰國泰世華銀行新台幣1200萬元，創金管會資訊系統迄今裁罰案最重的紀錄，金管會並命令國泰世華銀行總經理李偉正減薪3成、為期3個月。國泰世華銀為系統出現問題致歉，強調將深切檢討，竭力改善缺失。（看完整報導）
檢調查內線交易 高端母公司基亞董事長張世忠等6人交保
生技業者高端公司、基亞公司股票涉內線交易等案，士檢表示，29日指揮調查局搜索基亞公司及犯罪嫌疑人住居所共16處，扣得手機、筆電等證物，並約談基亞董事長張世忠等18人，漏夜偵訊後30日諭知張世忠以30萬元交保，基亞董事張姿玲、黃子亮各50萬元交保，基亞前財務長歐朝銓10萬元交保，另有施姓、王姓被告各以10萬元、5萬元交保。據了解，張世忠涉及基亞內線交易案，但基亞為高端母公司，兩公司部分人員重疊，檢調因此選擇一併發動搜索、約談。高端疫苗晚間澄清說明指出，竹北廠2名非主管職的基層員工，因個人股票交易情形可能違法，與公司無關，2人也以無保請回。（看完整報導）
烏克蘭多地遭俄羅斯飛彈大規模攻擊 敖德薩移除俄君主紀念碑
烏克蘭軍方29日表示，全國各地遭到俄羅斯飛彈「大規模」攻擊，包括首都基輔也遇襲。烏克蘭軍方表示，俄軍發射的69枚飛彈當中，有54枚巡戈飛彈遭到烏軍防空系統擊落。俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，促使許多烏克蘭人加速切斷俄烏間的諸多文化連結。烏克蘭黑海港市敖德薩議會28日移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝等人的紀念碑，寫下擺脫莫斯科數百年統治遺產的漫長道路最新篇章。紀念碑底座改升烏克蘭國旗，巨型雕像則暫時存放當地藝術博物館。（看完整報導）
首爾郊外隔音隧道大火 巴士卡車相撞釀5死37傷
南韓地方消防官員表示，首爾郊外京仁第二高速公路的隔音隧道內29日發生巴士和卡車相撞事故，隨後引發隧道大火，造成5人死亡、37人受傷。根據當地媒體轉播畫面，京畿道果川市第二京仁高速公路北義王出入口附近的隔音隧道被大火吞噬，竄出滾滾黑煙。上百名消防人員奮力試圖控制火勢。（看完整報導）
香港立場新聞結業一年 有記者無法忘責繼續報導
香港立場新聞於2014年12月成立，2021年12月29日前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐被捕，大批警察搜查辦公室，立場新聞隨即宣布停運。由創辦到被結業，曾與立場一起打拚的記者有的失去生命重心，「沒有立場，就沒有我」，不願轉投其他媒體，也有人覺得對社會有所虧欠，甘願承受風險自辦網上媒體，繼續未完的報導。（看完整報導）
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