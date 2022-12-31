跨年夜北捷運量達96萬人次 防踩踏是重要任務

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北捷運公司今天表示，跨年夜到目前為止運量約96萬人次，比去年同期多約4萬人次；北捷共出動2800人引導、疏運旅客，並加強宣導勿推擠、避免踩踏、重要出入口做淨空緩衝區等。

台北捷運下午在市政府站詢問處旁再次說明跨年疏運措施。北捷表示，市政府站及台北101/世貿站2大車站重點出入口，增派人力運用LED（發光二極體）顯示器加強宣導「不要推擠，避免踩踏」，並製作影片在車站月台電視、閘門前顯示器強力提醒。

北捷指出，今天截至下午5時為止北捷運量已達96萬人次，相較去年同期大概多了4萬，預計今年整個疏運量會比去年多，但也要看天氣狀況。

北捷表示，今年在各場站新增440人、整個北捷出動2800人為民眾服務，增派人力都比往年多，而重要出入口也有做淨空緩衝區，讓民眾等候進場時更安全。

另外，考量民眾可能因等車而不耐煩，由北捷站長、站務員、司機員及維修員組成「潮天團」表演，舒緩民眾心情。

北捷呼籲民眾善用「2線進場、3線離場」的小撇步，透過板南線的市府站及國父紀念館站到場、離開時可多走幾步到松山新店線的南京三民站搭車，希望大家開心出門、平安回家。（編輯：戴光育）1111231