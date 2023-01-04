技專更動群類、採計科目惹議 教育部：少數個案

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（中央社記者陳至中台北4日電）全國教師工會總聯合會今天質疑，大專考招重大變革應在學生高中入學時公布，但112學年度技專考招，有12個校系臨時更動招生類別。教育部則解釋是少數個案，主因是學系更名。

全教總今天發出新聞稿指出，比對112學年度四技二專甄選、申請招生簡章，以及109學年度各校系公布的學習準備建議方向，發現勤益科技大學等12個校系更動招生群類別，台灣科技大學1系採計科目從數B改為數A。這樣臨時的更動，嚴重影響學生升學權益。

全教總表示，重大變革應在學生入學高中前公告，讓學生有充分的資訊參考，方便選課、準備學習歷程。

對此，教育部技職司長楊玉惠今天接受媒體聯訪，認為勤益科大等12校系是「少數個案」，技專校院須依照產業變化、人才需求調整，12系都是在近年完成更名，可說是變成新的系，對應的招生群類當然也會調整。

至於台灣科技大學1系採計科目轉變。楊玉惠解釋，台科大設計系分成兩組，其中工業設計組規劃招收理工學生，原本採計數B，成功大學、台灣師範大學等校類似科系都是採計數A，校方收到考生和家長反映，才調整為採計數A。但目標是文組學生的商業設計組，仍維持採計數B，「兩組錄取人數差不多，沒有偏袒哪一方。」

楊玉惠強調，除上述少數個案狀況，其他校系若要調整招生方向，都必須提前告知，讓學生能提早因應，教育部會審慎把關。

教育部長潘文忠今天在主持部務會報前接受媒體聯訪，感謝全教總詳細盤點技專的招生簡章，一些校系資訊呈現不是那麼精準，易讓考生誤解，會請技職司、技專招策總會等相關單位調整。（編輯：陳政偉）1120104