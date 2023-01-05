早安世界》經濟成果全民共享 春節後首度普發現金每人6000元
經濟成果全民共享 春節後首度普發現金每人6000元
外界關注去年稅收超徵新台幣4500億元是否還稅於民，行政院長蘇貞昌4日說，政府將在農曆年後發放每人現金6000元，農曆年前加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，且今年每月都發放這項中低收入戶生活補助。至於發放方式，政院人士指出，政府正思考透過線上申請後直接入帳、ATM請領及郵局臨櫃領取等作法，但尚未定案。回顧過往15年來政府提振消費信心措施，從2008-2009年金融海嘯時期，馬政府發放消費券，到COVID-19疫情期間發放振興三倍券、五倍券，都是希望在景氣放緩之際，帶給民眾「小確幸」，達到提振信心、促進經濟的效果，不同之處在於這次將直接普發現金。（看完整報導）
大陸冷氣團加輻射冷卻 週末低溫下探11度
中央氣象局表示，5日北部高溫可回升至約21、22度，其他地區約23至26度，但6日大陸冷氣團南下，7、8日北部及東北部天氣轉冷，氣溫由早到晚逐漸下滑，中部以北低溫約13度，空曠處可能下探11度，台灣其他地區低溫約15度，中部以北高溫約19、20度，中南部約24度；預估8日冷空氣減弱，天氣逐漸回溫，9日白天北部高溫就可回升至約23度，中南部約24、25度。（看完整報導）
本土新增病例回升至3萬以上、增17死 境外移入541例創新高
COVID-19本土病例4日新增3.3萬例，為去年11月1日、64天以來的新高，較上週同期增19.3%，境外移入個案541例創史上最高，17名新增死亡病例中有1人是從中國返台旅客，為40多歲女性。另外，自元旦起加強中國來台旅客機場採檢後，陽性率不升反降，從首日27.8%降至2日的19.9%，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能與近日加強檢驗等原因有關。（看完整報導）
台美貿易倡議第二回合談判 14至17日台北舉行
行政院經貿談判辦公室4日晚間指出，台美決定於14日至17日在台北舉行「台美21世紀貿易倡議」新一回合會談。台灣將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席。經貿辦說，雙方工作階層仍在就個別議題進行視訊討論，議程尚未完全確定，但期盼此次會晤能夠進一步促進達成倡議目標。（看完整報導）
桃園航勤勞資協調6訴求及年終獎金達共識 春節不罷工
桃園航勤公司4日與企業工會進行勞資協調，桃勤公司對工會提出的6項訴求全數同意，包括爭取夜間津貼調整由現行新台幣50元調整至75元、調薪4%、年終1個月加8萬及疫情激勵金1萬5000元等。工會表示，原先預計6日在交通部的陳情抗議活動取消，春節期間也不會發動罷工。（看完整報導）
雄三飛彈經緯儀送中國維修 中科院：資安鑑定無洩密
媒體報導，軍方向瑞士萊卡公司（Leica）公司採購的雄風三型飛彈經緯儀被送至原廠在中國山東的亞洲維修中心檢修。中科院4日表示，此設備是生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架所使用的光學校正設備，非控制雄三飛彈定位的零組件，設備送回後已進行資安鑑定，無資安洩密疑慮。（看完整報導）
退役空軍上校涉吸收軍官當共諜 4人遭羈押
法務部調查局國安站偵破一起海空軍共諜案，據檢調調查，劉姓退役空軍上校民國102年退伍後轉往中國經商，遭對岸當局吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官，8年來涉嫌吸收至少6名軍官，並藉由空殼公司掩飾非法收入，收取中共新台幣20萬至70萬元報酬。若提供國軍情資，另可獲取3萬至10萬元報酬。台灣高等檢察署高雄檢察分署3日指揮搜索帶回7人，劉男等4人遭聲押獲准，另3名少校以10萬至20萬元交保。（看完整報導）
蘋果股價跌逾3.7% 退出市值2兆美元俱樂部
蘋果公司股價4日在美股今年首日交易日下挫3.74%，收在125.07美元，創2021年6月2日以來新低，公司市值降為1.99兆美元，是近兩年來首次收盤市值低於2兆美元，成為繼微軟之後另一家市值回落到2兆美元以下的公司。隨著這項發展，全球已無市值2兆美元的企業。（看完整報導）
XBB.1.5上海現蹤 專家：入境免隔離恐致染疫高峰
中國放寬防疫管制後疫情大爆發，日前中國媒體證實，上海已發現美國新流行的Omicron變種病毒XBB.1.5毒株。中國病毒學專家童貽剛表示，入境政策於8日調整後，國外毒株可能進入中國，並在區域內引發感染高峰。衛生專家說，國際對來自中國的旅客實施管制措施，對控制COVID-19疫情的效果可能不彰。他們指出，在美國出現的變異株可能構成更大風險。此外，中國民眾瘋搶常備的退燒與止瀉藥，又因網傳染疫將造成排便失禁，使得紙尿布一片難求，也有民眾因買不到血氧儀而開始搶購可顯示血氧值的智慧型手錶。（看完整報導）
YouBike1.0跨市騎乘無法還狀況多 北市停收350元調度費
台北市YouBike1.0在去年12月3日停止營運後，北市交通局時常接獲民眾反映騎進北市無法還車，只能騎回原租借地，或是得支付350元的調度費由微笑單車公司協助還車。交通局統計，每天約會接到10通求助電話，其中大多是新北市民。雙方市府討論後，台北市決議暫時停止收取調度費，但單車調度期間必須依現行費率累計租用費。（看完整報導）
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