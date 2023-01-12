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暴露前預防性單株抗體 增血液腫瘤、HIV發病適用

2023/1/12 14:25（1/12 14:43 更新）
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因應春節連假疫情，專家諮詢會議修訂COVID-19暴露前預防性單株抗體適用對象。（指揮中心提供）
因應春節連假疫情，專家諮詢會議修訂COVID-19暴露前預防性單株抗體適用對象。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）因應春節連假疫情，專家諮詢會議修訂COVID-19暴露前預防性單株抗體適用對象，新增具有效重大傷病卡血液腫瘤病患、感染人類免疫缺乏病毒（HIV）發病等2類為藥物適用對象。

中國邊境開放，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入風險增加，全球監測資料顯示新型變異株逐漸成為主流，冬季有多種呼吸道病毒同時流行，預期國內疫情將逐漸回溫並於春節後達到高峰。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中說明，除鼓勵民眾儘速接種追加劑疫苗外，即時給予符合條件對象抗病毒藥物治療，或給予特定免疫低下族群暴露前預防，皆為重要防疫措施。

依美國食品藥物管理署（FDA）與國家衛生研究院（NIH）建議，新增2類暴露前預防性單株抗體適用對象，第1類為具有效重大傷病卡血液腫瘤病患，包含淋巴肉瘤、何杰金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病，第2類則是感染人類免疫缺乏病毒（HIV），且最近一次CD4 < 200 cells/mm3者，也就是愛滋發病者。

新增上述2類對象後，台灣目前預防性單株抗體適用對象已包括美國FDA與NIH建議對象中風險最高族群，將由臨床醫師評估符合條件對象是否適用預防性單株抗體，並鼓勵其使用。據統計，目前國內單株抗體已使用1255劑，還有8745劑存量。

羅一鈞提醒，據體外試驗顯示，暴露前預防性單株抗體（Evusheld）可能無法有效中和包括BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株，但對臨床效果影響仍未知。預防性單株抗體不能取代疫苗接種，建議注射Evusheld後仍須按時接種追加劑疫苗，及維持其他防疫措施。（編輯：陳政偉）1120112

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#免疫低下族群
#單株抗體
#Evusheld
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