早安世界》15日鋒面過後冷氣團南下 北部冷到除夕低溫下探11度

氣象專家表示，14日前各地逐日回暖，14日起有鋒面接近，全台有短暫陣雨，15日鋒面通過後緊接著有大陸冷氣團南下，北部、東北部仍有短暫雨，北部最低溫約僅11度。（中央社檔案照片）

15日鋒面過後冷氣團南下 北部冷到除夕低溫下探11度

中央氣象局11日表示，12、13日各地天氣溫暖，高溫將達到25度以上，部分地區高溫接近30度左右，14日起有鋒面接近，全台有短暫陣雨。15日起鋒面通過後，大陸冷氣團接著影響台灣，最冷的時間點預估是16、17日的清晨，北部低溫下探11、12度，中南部也僅13、14度，這波冷空氣影響可能會持續到除夕。（看完整報導）

普發現金6000元 行政院會今將通過特別條例最快2月底入帳

行政院長蘇貞昌日前宣布開春後將普發新台幣6000元，行政院會11日擬通過採取這項措施所需的特別條例草案，草案額度上限為3800億元，除普發現金外，也納入總統蔡英文指示的加強韌性經濟方案及電價補貼等適用範圍。草案通過後，將送立院審議，根據行政院評估，若草案能儘早審查並三讀通過，且配合普發現金需要建置的系統行政細節順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。（看完整報導）

美日加強戰略結盟規劃部署反艦飛彈 嚇阻中國犯台

日本首相岸田文雄13日訪美與美國總統拜登晤談，據美國官員透露，美、日將宣布把駐紮在沖繩的美國陸戰隊改編為「陸戰隊濱海作戰團」，以便最遲在2025年能快速前往艱困而偏遠的島嶼作戰。這個作戰團將配備反艦飛彈等先進武器，在台海爆發衝突時能攻擊中國船艦。同時，日本決定自行建造長程飛彈並採購美製戰斧型飛彈以作為過渡武器，也將提升反擊戰力，向中國傳遞不會對其侵略舉措毫無反應的訊號。（看完整報導）

中國控日韓差別對待入境旅客辱華 停發日韓公民短期入境簽證

繼南韓要求中國入境旅客掛上黃色入境卡，被中國網友批「辱華」後，中國媒體報導，9日搭乘航班降落在日本關西機場的中國旅客，被發放紅繩吊牌與其他旅客區分。日韓兩國針對中國加強邊境管制引發中方不滿，中國外交部10日宣布停發日、韓兩國公民赴中國短期簽證。這項措施再度點燃民族情緒，大批中國網友叫好。11日，中國進一步宣布暫停給予韓、日公民過境免簽。報導指出，原先外界關注秦剛接任外交部長後，中國「戰狼外交」的風格是否發生變化，然而隨著接連的報復性措施，這樣的期待可能落空。（看完整報導）

2005年來最強風暴肆虐加州16死 豪雨降雪又將侵襲

美國加州近日遭暴雨侵襲，數週以來的極端天氣造成至少16人死亡，法新社報導，傾盆大雨造成洪水氾濫、公路幹道關閉、樹木倒塌，有汽車駕駛和乘客被沖走，還有一名5歲男童在加州中部失蹤。根據電力供應追蹤網站數據，10日加州約有16萬戶家庭與企業停電。英國哈利王子與妻子梅根居住的蒙特斯托鎮遭大雨侵襲 ，當局已下令疏散，預計還會有更多雨雪襲擊加州。（看完整報導）

楊紫瓊獲金球獎最佳女主角 從香港女打仔成好萊塢影后

第80屆金球獎頒獎典禮10日在加州洛杉磯舉行，華裔女星楊紫瓊與在越南出生、有華人血統的美國影星關繼威以「媽的多重宇宙」，分別拿下音樂或喜劇類最佳女主角和最佳男配角獎。楊紫瓊8日剛以「媽的多重宇宙」在紐約舉行的第94屆國家評論協會獎頒獎典禮拿下最佳女主角殊榮，是這座獎項45年來首次出現亞裔影后，如今再獲金球獎肯定，更被看好入圍好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎。（看完整報導）

原能會主委謝曉星職場性騷遭免職 送監察院調查

原能會主委謝曉星去年被指控在任職單位有性騷擾、霸凌行為，行政院11日公布調查報告，指他在選任及面試部屬時涉及性別歧視，包括對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬的身材、化妝或衣著打扮等言行，構成敵意性工作環境的性別騷擾。行政院表示，謝曉星得知此案調查結果後請辭，但行政院長蘇貞昌則認為，他的不當言行影響公部門聲譽，情節重大，即起免職，並移送監察院調查。（看完整報導）

林金貴涉槍殺運將判無期定讞 纏訟16年3度逆轉再審後無罪確定

男子林金貴被控在原高雄縣鳳山市槍殺王姓計程車司機，警方將他逮捕，不採信他的不在場證明，依目擊證人指證等事證移送，歷審均依殺人等罪判處林金貴無期徒刑定讞，但再審獲判無罪，再審更一審又改判無期徒刑。案經發回，高雄高分院再審更二審去年改判無罪，最高法院11日駁回檢方上訴，全案定讞。台灣冤獄平反協會指出，在被關押9年後於106年獲釋的林金貴接到通知時在工作，僅低調感謝法院判決還他清白。林金貴依刑事補償法規定預料可獲得900萬至1500萬元的冤獄補償。（看完整報導）

長榮空姐轉職考進台電 與姊組隊比賽登10公尺高電桿

台電11日在高雄訓練中心舉辦技能競賽，今年共1210名員工參賽，其中30歲以下的達400多人，創近年新高。除奪獎老將父子檔首度同台參賽，更有曾擔任長榮空服員的「台電空姐」蔡姍妮登上電桿。她前年與姊姊蔡椀晴一起考進台電，褪去妝髮、高跟鞋的她，現為守護電力的配電外線技術員。此次首次參賽，代表新竹區營業處角逐配電外線項目，與姊姊一起參加5人的隊伍，而這支隊伍共3名女性成員，展現台電女力。（看完整報導）

海保署調查蘭嶼海洋底棲生物 新紀錄32種

行政院海洋委員會海洋保育署於2022年委託學術單位針對蘭嶼海域底棲無脊椎動物進行物種普查，發現32個蘭嶼新紀錄種，包含21種甲殼類、7種棘皮動物及4種軟體動物，其中小雙鱗蛇尾更是台灣的新紀錄種。海保署表示，首次的調查就已記錄超過150種個體，且蘭嶼新紀錄種約占20%，凸顯出蘭嶼在地形與環境的獨特性，需要投入更多的人力與時間深入探查。（看完整報導）