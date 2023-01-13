早安世界》蘇花公路大清水隧道因地震下雨坍方 鐵路海運支援疏運

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蘇花公路大清水隧道因地震下雨坍方 鐵路海運支援疏運

台9線蘇花公路大清水隧道11日深夜發生坍方，宜蘭與花蓮間交通雙向中斷。公路總局12日指坍方主因是近期地震加上11日晚間降雨時雨量超過60毫米，造成大理岩裂縫擴大後崩塌，災害處巨石混雜鋼筋混凝土，加上路窄作業空間不足以致作業困難，預估15日下午搶通。交通部已調度台鐵及海運支援疏運，台鐵加開42列次加班車，航港局也協調業者調派快輪接駁，另有軍艦從花蓮港開往蘇澳港加入備援。（看完整報導）

政院通過特別條例草案 3800億用於普發現金、挹注健保基金等9範圍

行政院院會12日通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃以新台幣3800億元用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍；草案將送立院審議。經行政團隊討論，院長蘇貞昌指示6000元發放原則比照五倍券，符合一定條件的外籍人士也能領取。財政部主責普發，可能方式包括線上申請後直接入帳、ATM領現鈔以及郵局臨櫃領取等多管道作法，由數位部負責協調系統開發串接，預計2月底前可以完成系統測試與上線準備。（看完整報導）

政院：春節油價只跌不漲 天然氣瓦斯凍漲至1月底

農曆春節將屆，行政院副院長沈榮津12日召開「穩定物價小組」會議，會後宣布1月16日至29日春節期間油價只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯至1月底不漲；中油直營加油站春節洗車維持優惠價；台糖民生商品包含有機米、食用油、砂糖、罐頭、豬肉在1月底前也不調漲。沈榮津同時責請農委會、經濟部、公平會等相關單位密切監控各類農漁畜及應節商品、重要民生物資的市場供需狀況，確保供應量充足。（看完整報導）

台積電全年淨利首次破兆 考慮興建日本2廠

台積電總裁魏哲家12日在線上法說會說明台積電全球生產據點布局時表示，美國亞利桑那州廠將於2024年量產4奈米製程，2026年量產3奈米製程，此外，台積電考慮繼熊本廠後，在日本興建第2座廠，並與客戶及供應鏈夥伴評估在歐洲建廠的可能性。先進製程部分，7奈米及6奈米因個人電腦與智慧手機市場低迷與客戶調節庫存影響，產能利用率估需數季調整；升級版3奈米製程將於今年第3季量產，預估與3奈米合計將貢獻最高約6%營收。台積電去年全年淨利首度突破兆元大關，長期毛利率超過53%的目標今年可望達成。預估上半年業績將滑落、下半年可望回升，今年營運將「先蹲後跳」，全年美元營收微幅成長。（看完整報導）

菸害防制法三讀禁止電子煙 吸食者最高罰萬元 加熱煙納管

立法院會12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙；新法明定若使用電子煙或未經審查通過的加熱菸，處2000元以上1萬元以下罰鍰。新法並提高菸品警示圖文比例至50%、禁菸年齡從18歲以下改為20歲以下。新法對電子煙非法業者祭出重罰，最高處新台幣5000萬元罰鍰。民團指修正結果與民團所提訴求仍有明顯落差，將持續監督政府。（看完整報導）

環保署列管四氧化三鉛 致人於死最重處無期徒刑

行政院環保署12日新增列管包含偻稱「鉛丹」的四氧化三鉛、被用來冒充臭豆腐硫化物氣味的硫化鈉等3類15種關注化學物質，未來若不當使用，依法可處新台幣3萬至500萬元罰鍰；若是嚴重污染環境則可處100萬至500萬元；若致人於死者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科最高1000萬元罰金。過去曾有民眾服用中醫混入四氧化三鉛的藥品造成鉛中毒事件，環保署希望透過源頭管制避免類似狀況發生。（看完整報導）

87高階警官人事異動歷來最大波 方仰寧調任警政委員

警政署12日公布87名高階警官人事案異動名單，包含日前因莊武能重大風紀案自請處分的台南市警局長方仰寧在內，台北市、新北市、桃園市、台南市警局長皆調動，另有19名三線三星及68名三線二星的警官職務調整，多名六都警局長等警官退休，堪稱歷來最大波高階警官調動案。（看完整報導）

立陶宛國會議員：若讓中國為所欲為 全世界都將受害

總統蔡英文12日接見立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團。國防委員會主席卡斯楚那斯致詞表示，台灣與立陶宛各自面臨地緣政治的極大挑戰，同時也是一個契機，代表兩國必須加深合作，這次訪台就是要尋找更多合作機會，討論安全、國防、經貿投資以及雙邊關係合作，立陶宛也會作為台灣在歐盟的盟友。國會友台小組副主席莎卡琳恩也以立陶宛遭蘇聯侵略的「一月事件」為例，強調全世界必須學到教訓，若讓中國持續為所欲為，不只是區域，整個世界都會受害。（看完整報導）

紐時：中國放棄清零掀兩派對立 政府出手控制

紐約時報中文網12日報導，中國去年12月放棄「清零」後，網路一場激烈且範圍廣泛的爭論持續展開，民眾對防控政策突然逆轉及隨之而來的大規模感染出現意見分歧。「清零派」隱約批評中共取消清零讓國內和西方的惡意批評者有了主動權；「解封派」認為社會迫切需要中共當局從人民日常生活中退出，中共領導人習近平也罕見承認民眾意見存在分歧。微博上週已迅速關閉或暫停上千個對防疫專家和學者人身攻擊的帳號，紐時分析，如果北京在壓制意見分歧上過於粗暴，可能會讓許多一直支持「清零」的人疏遠政府，但如果爭論升級，將播下更多不確定性的種子。（看完整報導）

NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿

約翰霍普金斯大學團隊11日表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）韋伯太空望遠鏡首度在太陽系之外觀測到一顆行星，正式編號LHS 475 b，大小與地球相仿，直徑約為地球的99%，位於南極座，和地球距離41光年，溫度比地球高數百度。雖然這顆行星可能沒有大氣層，但不排除仍有一些大氣成分。NASA華盛頓總部主管說，首次觀測到跟地球一般大小的岩石行星，為韋伯望遠鏡未來研究的諸多可能開啟了大門，讓人類越來越接近對太陽系外類地球世界的新認識。（看完整報導）