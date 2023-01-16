國4豐潭段通車 台中環狀高快速道路連結完成

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）國道4號豐原潭子段工程全長11公里，是串連大台中環狀高快速道路的最後一哩路，今天上午舉行通車典禮，下午3時開放全線通車，成為台中人的新年禮物。

國道4號台中環線豐原潭子段計畫今天上午舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌、台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、交通部長王國材、國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔等人出席。

蘇貞昌致詞感謝一路上許多人的幫忙，他說，台中重要的環狀道路是艱難的工程，6成都在山區，需要打通隧道，還要高架，更碰上斷層、文化保存，必須克服種種困難。

蘇貞昌肯定第一線工作人員辛勞，他說，在不見天日的隧道中或是高空工作，如果沒有他們一斧、一錘、一挑、一擔，今天不可能車行順暢。

蘇貞昌也提到，已動工的東豐快速道路，中間因環評問題有部分停工，目前環評已通過，如地方期待，應照原來的補助，讓這段道路趕快完工通車。

蘇貞昌並當面感謝盧秀燕在日前接受媒體訪問，為中央執政團隊講公道話，讓中央團隊倍感溫暖，他說，有講的人都要特別感謝。

盧秀燕表示，感謝蘇貞昌為台中人送來新年禮物，這條路興建經費多達300多億元，全部由中央負擔，她在時任立委時也有前來助陣，在年前通車，可嘉惠地方。

王國材指出，過去進入台中市區多依賴國道1號，路段通車後可透過國道4號提早分流，提供用路人更多選擇。

江啟臣表示，國4豐潭段是地方期待已久的大工程，是縣市合併後真正縫合原縣區與舊市區的關鍵，台中高速路網環線完整結合的重要拼圖。未來期盼豐潭段結合東豐快，帶領台中進入高速路網發展的新紀元。

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高公局指出，國4豐潭段全長11公里，是串聯大台中環狀高快速路網的最後一哩路，沿線3座隧道在兼顧工程品質及文化資產保護的前提下，歷經29個月的遺址搶救同時，隧道施工人員採24小時輪班施工方式全力趕工。

高公局表示，國4豐潭段通車後可串聯國道4號與台74線，紓解目前國道1號豐原-大雅段與國道3號快官-霧峰段日益嚴重的塞車情形，也提供台中都會區東側山城便捷的交通運輸服務，帶動台中都會區全面發展。（編輯：郭諭儒）1120116