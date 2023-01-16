早安世界》蘇花大清水隧道搶通 今起先每天3時段開放通行

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蘇花公路大清水隧道搶通 16日起先每天3時段開放通行

蘇花公路大清水隧道南口坍方，經4天日夜不間斷搶修，15日下午5時通車。公路總局表示，考量邊坡仍有不穩定因素，後續現場持續辦理邊坡防護作業，16至18日連續3天每日放行上午5至8時、中午11至下午1時、傍晚5至7時3個時段，夜間封閉管制。接著在春節連假疏運期間，18日下午5時之後至31日不管制交通。搶修過程中，危險性極高的刷坡、掛網工作靠的是「蜘蛛人」。工人們說，看到這麼嚴重的崩塌，心理也會害怕，但他們克服壓力，爬上峭壁清除土石，完成任務以守護邊坡及用路安全。（看完整報導）

氣溫一路下滑 吳德榮：年初二、初三可能有寒流

大陸冷氣團南下，各地氣溫一路下滑，北台灣尤其明顯，中央氣象局表示，16日白天雙北及基隆、桃園、馬祖可能出現攝氏10度以下低溫，冷氣團預計18、19日才會減弱。至於春節天氣，氣象專家吳德榮指出，小年夜（20日）冷空氣增強，氣溫有可能低於14度，平地最低氣溫會降至10度上下。除夕（21日）白天起氣溫略微回升，初一（22日）晚起另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，各國天候模型顯示，年初二、初三（23、24日）有可能達「寒流」等級，氣溫低於10度。另外，環保署空氣品質監測網資訊顯示，全台16日起一連3天空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。（看完整報導）

賴清德當選民進黨主席上火線拚2024 黨政運作成焦點

民主進步黨主席補選15日投開票，投票率為17.59%，副總統賴清德以4萬1840票當選，在同額選舉的情況下得票率達99.65%，將在18日接任黨主席，任期至2024年5月20日。賴清德在當選後透過臉書表示，他必定全力以赴，團結全黨，重新擦亮清廉勤政愛鄉土與綠色執政品質保證兩塊招牌，以及堅定守護台灣，促進台灣的民主和平和繁榮。從無實權的備位元首，到手握黨權站上火線，賴清德同時也是民進黨下屆總統熱門參選人，將牽動黨政權力運作敏感神經，備受關注。（看完整報導）

爆料公社被指疑有中資 投審會將查股權結構

臉書社團「爆料公社」創辦人在2017年成立公司，近日有網友質疑「爆料公社」背後是一家登記在英屬維京群島的外資公司，資本額高達4200萬元，公司代表法人是BLC Group Holdings. ，疑似為一間登記在香港的同名公司，疑有中資。經濟部投資審議委員會表示，16日會查閱公司資料，必要時將請公司說明股權結構。（看完整報導）

無視中國抗議 瑞士議員將訪台：展現對民主支持

瑞士媒體15日證實，5位聯邦國會議員代表團預計2月5日至10日訪台，大多為瑞士友台小組成員，訪問期間將與立委及政府部會代表會面。報導指出，2022年訪台消息剛宣布時，就已經引發爭議，當時中國駐蘇黎世領事館就曾抗議，聲稱此行將「引起混亂」。瑞士友台小組共同主席華德爾表示，訪台的目的不是要與北京角力，而是要展示對民主的支持。（看完整報導）

烏克蘭公寓遭空襲至少30人喪生 倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際

烏克蘭第聶伯羅市一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，至少造成30平民喪生。烏克蘭國防部發布照片顯示，一名年輕女子癱坐在被毀公寓7樓的瓦礫堆中，並說她的伴侶去年9月在抗俄戰爭中陣亡，如今俄軍的飛彈攻擊讓她失去家園，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。同時，英國首相蘇納克在與烏克蘭總統澤倫斯基再度通話後，英方宣布提供「挑戰者2型」主力戰車，成為第一個對烏克蘭運交坦克的西方國家，儘管14輛戰車與烏方開出的數百輛需求相去甚遠，但英方期待此舉有助鼓勵德國等國家提供重型戰車給烏克蘭。（看完整報導）

羅馬尼亞用台灣捐款購發電機 助烏克蘭學生度寒冬

台灣駐斯洛伐克代表處表示，透過羅馬尼亞友台小組主席參議員芬內奇協調，羅馬尼亞律師協會運用台灣捐款15萬3000美元（約新台幣464萬元）購買11台發電機，送到烏克蘭的11所學校，協助飽受戰火和寒冬之苦的烏克蘭學生度過嚴寒。駐斯洛伐克代表處並將台灣民眾捐款80萬美元捐給羅馬尼亞律師協會、20萬美元捐給康士坦塔市政府，協助羅國安置烏克蘭難民，該協會日前才購置3輛救護車送到烏克蘭，加強對難民的醫療照護。（看完整報導）

和死神搶父母 中國民眾為染疫長輩瘋搶倍拉維

中國COVID-19疫情蔓延，高齡人口成為死亡高危族群。在治療藥物倍拉維（Paxlovid）未納入醫療保險且嚴重缺貨的情況下，許多民眾為了搶救家中染疫老人，不得不像先前搶食物、搶退燒藥那樣，透過各種非正規管道搶購數量極其稀少的倍拉維，「和死神搶父母」成為最近中國網路流傳令人辛酸的一句話。另有最新研究發現，北京2200萬人口超過9成將在1月底前染疫，反映出中國疫情擴散的速度和廣度。（看完整報導）

尼泊爾墜機已知68人罹難 30年來最慘重空難

尼泊爾民航當局表示，雪人航空一架國內線班機15日從首都加德滿都起飛後，在波卡拉（Pokhara）失事墜毀，機上共有72人，目前已知至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。當地電視畫面顯示搜救人員忙著在斷裂的機身殘骸附近搜索。失事現場附近的土地被燒焦，火焰依稀可見。根據統計，不包含此次意外，自2000年來尼泊爾總計發生17起空難，累計奪走273條人命。（看完整報導）

112年學測專家估台大門檻55級分 數A科系恐多2級分

112學年度高中學科能力測驗15日全數考完，成績預計2月23日揭曉，升學輔導專家推估，今年採計數學A校系將比去年上升2級分、數學B校系則可能少1級分，台灣大學門檻約為55級分。在3天學測期間，高雄中正高中的考場發生里長廣播干擾的意外，14日有考生反映，考試時附近里長廣播持續約5分鐘，影響作答，有人說思緒被打亂，英文作文因而未能完成。里長劉銀連15日表示，不知道附近有考試，影響到考生很抱歉。（看完整報導）