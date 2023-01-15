大陸冷氣團影響 1/16起3天空氣品質良好或普通

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環保署空氣品質監測網資訊顯示，全台16日起一連3天空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）環保署空氣品質監測網資訊顯示，受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場仍為東北風，全台16日起一連3天空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。

環保署空氣品質監測網資訊並顯示，16日中部以北空品區位在迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南空品區位處下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署據以預測，16日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為良好等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為普通等級。

17、18日則是竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：李錫璋）1120115