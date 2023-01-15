更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花大清水隧道坍方搶修「蜘蛛人」命繫雙繩爬峭壁清除土石
首頁 / 生活

大陸冷氣團影響 1/16起3天空氣品質良好或普通

2023/1/15 17:07（1/15 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環保署空氣品質監測網資訊顯示，全台16日起一連3天空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署空氣品質監測網資訊顯示，全台16日起一連3天空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北15日電）環保署空氣品質監測網資訊顯示，受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場仍為東北風，全台16日起一連3天空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。

環保署空氣品質監測網資訊並顯示，16日中部以北空品區位在迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南空品區位處下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署據以預測，16日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為良好等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為普通等級。

17、18日則是竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：李錫璋）1120115

#環保署空氣品質監測網
#雲嘉南
#竹苗
延伸閱讀
8縣市15日低溫特報 台北下探10度未來一週濕冷春節天氣預測 吳德榮：年初二、初三有寒流機率春節10天連假登山健走夯 絕美錐麓古道大熱門天氣冷怎麼穿都不夠？中醫師籲3部位保暖最重要
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族