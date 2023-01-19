期末考發錯類組試卷 景美女中：成績只計共同部分

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市立景美女中日前進行歷史科期末考，卻誤將高二第1類組與第2、3類組的考卷發錯，引發學生不滿。景美女中道歉並表示，這次考試成績將只計算2份考卷共同部分。

明天就要開始放寒假了，許多中小學正在進行期末考，不過景美女中17日考歷史時，卻發錯二年級生不同類組的考卷，引發學生抱怨，還有人在「景美女中迷因」Instagram帳號上發布「2、3類組學生賞學校巴掌」「1類：一塊蛋糕」的哏圖來表達不滿。

景美女中教務處昨天透過通知單向家長及學生說明，這次高二歷史科考卷錯置原因主要是在印製考卷時，印卷人員將第1類組的班級數與第2、3類組的班級數搞混、印錯份數，且因為試卷密封，直到考試當下才發現錯誤。

通知單指出，因為高二歷史為必修科目，各類組的授課時數、課程內容及此次考試範圍都相同，只是為了考慮不同類組的需求並符合適性評量精神，所以設計不同版本考卷，其實2份試卷題目只有5題有差異。

通知單上寫著，為符合考試公平性原則，這次考試成績只計算2份考卷共同部分，學校並對此表示歉意、深自檢討，將改進卷務流程避免同樣事件再次發生。

景美女中教務處強調，考試當天發現錯誤後，就立刻與命題老師聯絡、召開緊急處理小組，接著與家長及學生代表協商討論補救方式，與會代表都能接受此補救措施。（編輯：方沛清）1120119