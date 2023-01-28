早安世界》陳建仁組「溫暖堅韌」內閣 首波閣員女力抬頭

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣拚強化經濟等3目標 31日與蘇貞昌交接

總統蔡英文27日在記者會上宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長，籌組「溫暖堅韌」內閣並交付4大任務，包括盤整防疫措施、檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設，以及推進六大核心戰略產業。蔡總統除了感謝現任閣揆蘇貞昌為國家努力寫下人生劇本之外，並讚揚蘇貞昌是最有魄力、最會做事的行政院長。陳建仁坦言，當被徵詢接任閣揆時，他相當猶豫，但當全球與台灣都面臨疫後重建的挑戰時，他必須放下自我，並說未來一年新內閣3大目標是強化台灣經濟、環境與社會韌性，盼全體人民團結一致。蘇貞昌將於30日率內閣總辭，31日交接。（看完整報導）

陳建仁首波閣員女力抬頭 莊翠雲接財長、文化部長待確定

準閣揆陳建仁27日在臉書公布首波閣員名單，副院長是鄭文燦，秘書長李孟諺留任，發言人由內政部次長陳宗彥接任。原有8位政務委員全數留任，文化部長李永得轉任成為第9位。外傳高雄市副市長史哲可望接掌文化部，教育部長潘文忠則可能留任。部會首長部分除了已確定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春留任及海洋委員會新任主委管碧玲之外，新內閣再增3位女性，包含財政部長莊翠雲、僑務委員會委員長徐佳青、行政院原子能委員會主任委員張靜文。（看完整報導）

寒流南下台南以北宜蘭花蓮今探6度 中海拔以上可能飄雪

中央氣象局表示，28日受寒流南下影響，各地容易出現10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮可能達到6度以下或持續在10度左右，白天北台灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度。中央氣象局長鄭明典表示，受新一波冷高壓和另一小股冷空氣影響，迎鋒面中海拔以上地區可能再出現霧淞或飄小雪。（看完整報導）

春節連假尾聲今國道估11路段壅塞 國5北向高乘載管制

農曆春節10天連假進入最後兩天，交通部高速公路局表示，28日大年初七預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，且預估重點壅塞路段可能為國1、國3、國5等11路段，建議南向用路人儘量於28日下午出發，北向用路人於上午時段出發。高公局也提醒，28日下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口實施高乘載管制，請用路人留意。（看完整報導）

彭博：日本荷蘭擬跟進美國 限制半導體製造設備銷中

彭博報導，日本與荷蘭很快就會同意跟進美國，對中國祭出半導體製造設備外銷限制。荷蘭當局將限制半導體製造設備供應商艾司摩爾（ASML）向中國銷售用於製造特定類型先進製程晶片的機器，日本也將對尼康公司（Nikon Corp.）祭類似限制。消息人士指出，荷蘭與美國代表27日在華府會晤，兩國可能在1月底前敲定協議。若促成荷蘭與日本對中國採取更嚴格的出口管制措施，將會是美國總統拜登政府在外交領域的重大勝利。（看完整報導）

日本5/8起室內免戴口罩 韓國繼續停發中國公民短期簽證至2月底

日本首相岸田文雄27日說，日本政府將取消在室內戴口罩的建議，並下調COVID-19在傳染病法上的級別，和季節性流感相同，措施將從5月8日生效。另外，韓國27日宣布，針對中國公民停發旅韓短期簽證的措施延長至2月底，學者指出，這項引起中方不滿反擊的措施可能為韓中關係帶來更多變數。（看完整報導）

美眾院外委會主席會蕭美琴 美媒：共和黨正兌現挺台承諾

美國眾議院外交委員會共和黨團在推特發文表示，新上任的委員會主席麥考爾與台灣駐美代表蕭美琴會面，討論如何強化美台間「至關重要的夥伴關係」，但推文並未透露會談細節。美國之音報導，這顯示領導美國新一屆國會眾議院的共和黨人正在採取行動，兌現他們要向中國展示強硬立場、向台灣表達支持的承諾。（看完整報導）

學者：捷克總統大選後 可能退出中國合作機制

捷克27、28日舉行總統大選第二輪決選，學者研判選後捷克可望加入波羅的海三國行列，退出北京主導的中國與中東歐國家合作機制。這個由中國與17個中歐與東歐國家組成的機制成立於2012年，2021年立陶宛、2022年拉脫維亞和愛沙尼亞相繼退出，目前歐洲僅14個國家參與，最近捷克也醞釀退出。專家表示，捷克與中國除了經濟合作不如預期，在政治上各國對中國在當地學術圈與公民社會的影響力出現疑慮，北京拒絕批評俄羅斯發動侵略戰爭，更讓中東歐各國感到心寒，大選後熱衷與中國深化關係的總統齊曼將下台，正是捷克退出的時機。（看完整報導）

美軍援烏克蘭戰車時間表未定 產線仍有台灣波蘭訂單排隊

知情人士透露，美國計劃向烏克蘭提供比現有庫存M1A1更先進的M1A2艾布蘭主力戰車，但送交時間表一直是個問題。A2型戰車只在俄亥俄州一間政府所有的工廠組裝，但目前生產線上全都是台灣和波蘭下訂的戰車，若要把這些訂單排開會有困難，且可能引發爭議。美國這次並非像以往從庫存提供武器給烏克蘭，這意味著從盟友手中回購、翻新，然後送往烏克蘭，但此一過程曠日廢時，戰車有可能數月甚至數年都上不了烏克蘭戰場。（看完整報導）

加州速食業時薪666元 業者反彈明年公投尋求翻案

美國加州去年立法保障速食業員工薪資，時薪最高可達22美元（約新台幣666元），引發業者強烈反彈並發起公投抵制。麥當勞等連鎖速食業者捐款力挺，連署輕鬆跨過門檻，2024年將舉行地方性公投。根據求職網站行情，加州灣區司機時薪18美元、Nike店員時薪18美元、好市多（Costco）產品展示員時薪17.7美元，有民眾在社群留言「乾脆辭職炸薯條」，但更多人的反應是「所有勞工薪水都該漲」。（看完整報導）