LINE推廣台灣燈會 陳立人：以科技力支持城市觀光

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通訊軟體LINE台灣執行長陳立人31日出席「2023年台灣燈會在台北」記者會，期許以LINE平台科技力與影響力，運用智慧城市策展，用科技點亮台北城。中央社記者吳家豪攝 112年1月31日

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（中央社記者吳家豪台北31日電）通訊軟體LINE與台北市政府今天共同宣布，在台北舉辦的2023年台灣燈會從智慧城市概念出發，串聯LINE各項服務，透過350顆LINE Beacon智慧推播，讓遊客在4大燈區接收展區作品介紹與鄰近交通等資訊。

LINE台灣執行長陳立人出席活動開跑記者會致詞表示，LINE期許能持續以平台科技力與影響力，進行城市虛實整合行銷的融合應用，支持城市觀光與促進經濟繁榮。

陳立人指出，此次與台北市政府合作推廣「2023年台灣燈會在台北」，在迎向旅遊解封之際，邀請LINE FRIENDS熊大與兔兔等超人氣角色來到台北，與台北吉祥物「熊讚」首度聯名，於2月1日起展開系列活動。

他說，台灣燈會將串聯LINE服務，進行多元內容策展，提供燈會旅遊指南、附近熱門商家等資訊，並推出聯名濾鏡、貼圖與獨家商品，以及踩點賺乘車券、合影雙熊來賺點等活動，期許打造城市級規模的OMO（虛實整合）智慧體驗。

LINE運用「智慧城市策展」概念，導入平台技術資源，在東區商圈「光展區」、台北松山文創園區「源展區」、信義商圈「未來展區」和國父紀念館&市府前廣場「中央展區」，共4大主要燈區，架設多達350顆LINE Beacon裝置。

透過「2023台灣燈會在台北」官方帳號，民眾只要在燈會展區打開藍牙及GPS定位，Beacon就會化身雲端導覽員，推播當區作品介紹與鄰近交通等即時便民資訊。（編輯：趙蔚蘭）1120131