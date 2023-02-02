早安世界》捷克眾院議長3月訪台 行前先與吳釗燮通話談雙邊合作

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捷克眾院議長艾達莫娃3月訪台 行前先與吳釗燮通話談雙邊合作

繼捷克國會參議院議長維特齊在2020年8月底率團訪問台灣，據捷克台灣商會表示，眾議院議長艾達莫娃將於3月25日到4月1日率團訪問台灣與韓國。外交部證實艾達莫娃的台灣行，並說外交部長吳釗燮1日與她視訊通話約20分鐘，重申台捷民主夥伴友好關係，並針對艾達莫娃3月率團訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。艾達莫娃去年7月曾與維特齊接待到捷克訪問的立法院院長游錫堃一行，為台捷關係寫下新頁。（看完整報導）

2022年人類自由指數瑞士居冠 台灣排名14亞洲最高

根據美國及加拿大智庫發布的2022年人類自由指數，瑞士在165個受評比的國家與地區當中拔得頭籌，台灣排名第14名，為亞洲最高，日本為全球第16名、南韓30，中國152。人類自由指數在類似指數當中的涵蓋範圍最大，包括了全球98.1%人口的國家與司法管轄區。2020年人類自由指數在經歷多年緩慢下降後顯著下滑，COVID-19疫情對整體人類自由造成嚴重影響。數據顯示，全球自由程度分布不均，全球僅有13.4%人口住在人類自由指數前1/4的國家或地區，有39.9%的人口住在後1/4，且全球有超過3/4的人口住在自由指數後半段的國家或地區。（看完整報導）

台捷元首通話創先例 帕維爾：我們是主權國家 做正確的事

捷克總統當選人帕維爾1月30日與總統蔡英文通話近15分鐘之後，外媒報導，中國曾試圖阻止這次通話。帕維爾1月31日推文說：「我理解中方對我與台灣的談話持保留態度。但我們是主權國家，做我們認為正確的事情。台灣是民主國家，我們與她有共同的價值觀以及重要的貿易關係，這完全符合公認的外交政策理念。」帕維爾並呼籲歐盟各國擺脫對中國的幻想，必須承認中國與西方民主政體難以相容。（看完整報導）

2/7起入境自主防疫放寬 莊人祥：台灣拚5、6月防疫降級

國內1日新增3萬1501例本土個案，新增個案比上週三增加約93%，但台灣防疫逐漸鬆綁，走向正常生活。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥1日表示，持續以5、6月防疫降級當做努力方向。另外，指揮中心公布，自2月7日起，調整入境旅客「0+7」自主防疫期間的篩檢時機，取消外出須有2天內快篩陰性結果的規定，改為自主防疫期間若出現症狀，才使用家用快篩試劑篩檢。（看完整報導）

勞動基金111年虧損3529億元 收益率負6.71%

勞動部勞動基金運用局1日公布最新勞動基金運用情況，整體勞動基金截至去年12月底止規模為5兆5387億元，勞動基金111年度評價後收益數為負3529億元，收益率負6.71%。但近10年來平均投資報酬率為4.05%，長期投資績效仍屬穩健，未來隨著金融市場回升，運用績效可望回穩。（看完整報導）

iRent用戶個資外洩 公路總局：若違個資法未改正最重罰20萬

和泰汽車旗下iRent傳出有個資外洩之虞，網媒TechCrunch在1月31日報導，安全研究員在和泰汽車的雲端伺服器上發現一個資料庫，其中包含iRent客戶名字、手機號碼、家庭住址、駕照相片等資料。由於資料庫未設密碼保護，任何人只要知道IP位址都可查看iRent客戶資料。對此，和泰車旗下和雲行動服務表示，已於第一時間處理，並加強資料庫安全防護。交通部公路總局1日下午前往進行行政檢查，若發現確實違反「個人資料保護法」，將會要求限期改正，否則可處最高新台幣20萬元罰鍰。（看完整報導）

音樂老師遭臨檢壓制案 員警違法逮捕將入獄服刑

音樂女老師詹慧玲2021年4月22日遭桃園市政府警察局中壢分局一名葉姓員警盤查，但拒回答且罵員警「很蠢」，被施以柔道「大外割」當街壓制後並遭逮捕。詹慧玲認為警察濫權、執法過當提起訴訟。桃園地方法院2023年2月1日宣判，被告員警犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各處有期徒刑4個月、6個月，僅前者可易科罰金，葉姓警員需入獄服刑半年。詹慧玲1日肯定法官的判斷，桃園市中壢警分局則說，將提供員警法律協助及啟動心理諮商輔導，並精進員警執法技巧。（看完整報導）

美國官員證實與日本荷蘭達成協議 限制晶片製造設備輸中

美國去年10月對半導體製造設備銷往中國實施全面性限制，目的在防止中國進一步發展半導體科技並用於軍事和監控，威脅國際安全與人權。這些禁令要能發揮作用，必須有荷蘭與日本加入，因為日荷兩國分別擁有艾司摩爾和東京威力科創等半導體製造設備大廠。美國官員1日證實，華府與日本及荷蘭之間存在一項協議，對出口到中國的半導體製造設備實施新的禁令。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，先前管制出口中國的微影設備僅在於7奈米以下先進製程用的極紫外光（EUV）設備；隨著美國與荷蘭、日本達成協議，對中國的管制將進一步擴及40奈米等成熟製程用的深紫外光（DUV）設備，這將使美國對中國半導體的管制更加完整到位。（看完整報導）

澳洲找到遺失多日放射性迷你膠囊 沿1400公里道路大海撈針

一顆比人類指甲還小、裝有銫137的膠囊兩個多星期前在西澳州運輸途中遺失，西澳洲政府緊急事務廳長道森1日宣布，在沿著1400公里長公路進行將近一個星期的搜尋後，當局已找到那枚放射性膠囊。官員表示，這枚直徑6公釐、高8公釐的金屬膠囊顯然是從卡車上掉下來，遺落在路邊，但不太可能對該地區造成汙染。這場烏龍事件也使當局檢討關於不當處理放射性物質的罰則，根據1975年以來的州法，不當處理放射性物質的罰金為1000澳元（約新台幣2萬1590元），連總理艾班尼斯都說罰款「低得荒唐」。（看完整報導）

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台灣森林覆蓋率60.7%，人工林占其中的20%，你知道有一群「攀樹師」（CTW，Certified Tree Worker）時而擺盪、時而穿梭林間，像平行時空的武林俠士俯瞰數十公尺以下的熙熙攘攘，卻鮮少有人覺察嗎？攀樹師的任務不只是徒手爬樹這麼簡單，從樹木健檢、動物救援，甚至連婚紗照都能幫忙，然而其中技巧也大有學問。中央社製作專題帶讀者了解攀樹師工作內容，用不同視野探索世界。（看完整報導）