早安世界》2022民主指數台灣第10亞洲之首 俄羅斯退步最多

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經濟學人資訊社公布2022民主指數，台灣在167個國家和地區當中排名第10，居亞洲之冠。（中央社製圖）

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2022民主指數台灣第10亞洲之首 俄羅斯退步最多

經濟學人資訊社公布2022民主指數，排名前10的國家為挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、瑞士、愛爾蘭、荷蘭與台灣。台灣雖較去年下滑兩個名次，仍高居亞洲之冠，俄羅斯在這一年全面入侵烏克蘭，排名下跌22名至146名，退步幅度最大。日韓分居第16、24名、香港第88名、中國第156名；在167個國家地區中最後3名為北韓、緬甸與阿富汗。經濟學人資訊社指出，全球超過1/3人口生活在威權體制下，其中一大部分住在中國與俄羅斯。（看完整報導）

美軍擴大在菲律賓部署 為抗衡中國時隔30年重啟索羅門大使館

美國與菲律賓2日宣布，華府將擴大美軍在菲國的軍事部署，增加美方在另外4座基地進出權限，並重申美中若因台灣議題發生衝突，菲國將扮演美國重要戰略夥伴的角色。根據菲國軍方先前的消息，新增美軍可使用的基地可能有2到3處位於呂宋島北部的卡加延省和伊薩貝拉省。這2處鄰近台灣，若台海或南海爆發衝突，可能成為美軍迅速採取行動的戰略據點。另外，美方2日重啟1993年關閉的駐索羅門群島大使館，做為華府抗衡中國及加強與太平洋地區關係努力的一環。（看完整報導）

烏克蘭防長：俄羅斯2/24全面入侵週年 將有大規模攻勢

俄烏戰爭近幾個月進入僵持局面，烏克蘭國防部長列茲尼科夫1日表示，俄羅斯正準備大舉進攻，並警告俄軍可能最早於24日全面入侵週年當天發動攻勢。列茲尼科夫說，莫斯科當局已為這次進攻動員約50萬人，可能「嘗試做些什麼」當做週年紀念。2月23日是俄國軍人的「祖國保衛者日」。（看完整報導）

江西少年胡鑫宇命案官方定調自殺 中國網友不買單

江蘇徐州去年1月底傳出疑似遭拐賣婦女生下8個孩子並遭鐵鏈套住脖子禁錮在家的事件，事隔1年，江西15歲失蹤少年胡鑫宇屍體被發現，讓民意再度沸騰。江西鉛山縣在2月2日定調胡鑫宇為自殺，並以錄音檔、筆記等資料內容說明他曾多次試圖輕生，同時強調他的臟器無缺，試圖平息他是遭到綁架並摘取器官用於為高官續命的傳言。微博等社群平台隨後仍有不少人批評記者會「提問都事先安排、回答都是念稿」、「之前幾個月搜索的所謂高度重視不過是場加戲」。中共高壓監控，胡鑫宇卻消失在校園監視器中，警方100多天後找到屍體，地點就在離學校不遠的糧庫院內樹林，被指用來自縊的鞋帶也增加案件戲劇性。政治評論者莫之許指出，中國沒有獲得真相的機制，結果是就算官方說了真相，也沒人相信。（看完整報導）

美聯準會放緩升息步調今年不降息 台北股匯齊漲

美國聯邦準備理事會（Fed）1日升息1碼，在通貨膨脹降溫下，減緩激進升息的步調，聯準會指出，近期支出和生產呈現適度成長，不過抑制通膨的戰鬥仍未終止。聯準會主席鮑爾表示，還會再升息幾次以達「適當限制」的政策水準。聯準會宣布1碼符合市場預期，台灣股匯齊漲，台股2日終場強漲175.03點，站上15500點關卡；新台幣匯價收在29.7元大升2.65角，創7個多月新高。（看完整報導）

新內閣減輕受疫情衝擊族群負擔 普發6000元規劃弱勢免登記入帳

新內閣2日舉行首次院會，行政院長陳建仁說，針對受疫情衝擊的中小企業、攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢、學貸族等，要提出減輕負擔的目標，並以最快速度普發6000元現金。對於有立委建議偏鄉弱勢族群領取全民經濟成果共享6000元，應有更便利方式，數位部回應表示，討論新增發放管道，規劃不用先登記就可直接入帳；財政部也協調公股銀行修改ATM系統加入發放，讓民眾可透過近8成的ATM領取6000元。（看完整報導）

基隆四接爭議 台電：東移方案已避開潛堤區珊瑚盡力保護生態

台電位在基隆海岸的協和電廠規劃「以氣換油」，原本4部燃油機組計畫改為2部使用液化天然氣的機組，因此需在外木山海岸填海造陸，以建造天然氣接收站，外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，民團發起基隆護海四接公投，海委會也已要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫。台電回應指出，現行3.0東移方案完全避開潛堤區珊瑚，「已做到極致」，4月底前將補正操船模擬資料，不會另提新版本。（看完整報導）

室內口罩暫緩鬆綁 王必勝：考量春節確診數反彈等3因素

中央流行疫情指揮中心2日暫緩公布室內口罩鬆綁細節，指揮官王必勝說明，主要考量近日醫院加護病房與疫情無關的占床率較滿，醫療量能需加強注意，且鬆綁事涉全體民眾，各部會仍需時間溝通。另外，春節連假後確診數反彈後趨緩，但仍需時間觀察趨勢。對於台灣要拚5、6月疫情降級，台大醫師李秉穎認為這個目標有希望達成，推估疫情將感冒化而非流感化，可能僅有新生兒及免疫力偏低的長者需接種疫苗，以避免重症風險。（看完整報導）

檢警調合力破獲HR484268XD偽鈔集團 查扣逾億元假鈔6嫌收押

編號為HR484268XD的千元偽鈔近來在市面流竄，雲林地檢署指揮警察和調查局從1月起執行搜索，破獲以廖姓男子為首的偽鈔集團，查扣總額逾1億元的偽鈔。檢方以廖男等6人有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。檢方指出，專案小組在搜索偽鈔集團本部時，發現掃描機內有1張100元編號KY561419JS的真鈔，該集團以此為範本印製偽鈔，但及時查獲，百元偽鈔未流入市面。（看完整報導）

文姿云退出國家隊 放棄亞運空手道3連霸機會

在東京奧運拿下女子55公斤級空手道銅牌的台灣選手文姿云確定卸下國家隊戰袍，退出預定今年9月登場的杭州亞運國手陣容。她生涯在亞運女子空手道55公斤級完成金牌2連霸，可惜今年無緣挑戰史上首次3連霸。文姿云說，退出不見得是不愛了，而是她無法再為空手道做更多。（看完整報導）