文姿云退出國家隊 放棄亞運空手道3連霸機會【獨家】

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（中央社記者黎建忠台北2日電）在東京奧運拿下女子55公斤級空手道銅牌的台灣「小清新」文姿云確定卸下國家隊戰袍，退出今年9月登場的杭州亞運國手陣容，意味著她無緣挑戰亞運史上首位女子金牌3連霸紀錄。

依照教育部體育署規定，2月1日是今年杭州亞運最後階段培訓名單出爐的日期，所有在名單內的選手都必須進駐國家訓練中心。

文姿云的執行教練嚴子堯告訴中央社記者，「姿云確實沒有提交申請，也表示她將會退出國家隊和今年的亞運代表隊。」

嚴子堯提到，「其實去年底我們出國參加了幾場比賽，雖然成績不是太好，但當時文姿云自己也說明年（2023年）還有很多國際賽可以調整，但到今年1月的時候她就萌生退役的想法，而且我們在多次討論後，覺得她心意已決。」

嚴子堯說：「目前確定（文姿云）不會再代表國家隊出賽，但是否完全結束選手生涯還不一定。站在我的立場，當然覺得很可惜，她成績出色，又有機會拚一下史無前例的亞運女子空手道金牌3連霸，但可能她有自己的生涯規劃，畢竟她也已經是很成熟的運動員了。」

2021年東京奧運才剛比完賽，就上演浪漫求婚戲碼的未婚夫徐瑋駿提到，「我就是尊重她的決定，對於退出國家隊這件事沒有討論太多，接下來姿云可能先完成師大研究所的學業吧。」他也透露，可能這幾天文姿云就會自己宣布這項消息。

長相清秀、笑容甜美的文姿云一直是台灣體壇的運動明星之一，她在2014年仁川亞運初嚐金牌滋味，4年後的雅加達亞運再度奪金，賽後還衝上前擁抱當時的教練黃昊昀，師徒倆真情流露的畫面至今仍傳為佳話。

延後一年在2021年舉辦的東京奧運，文姿云替台灣拿下首面空手道銅牌，回台後再度推升她的知名度，各式廣告、代言邀約不斷，包括國際精品也找上門，讓外界看到運動員不同於賽場上的另一面。（編輯：張雅淨）1120202

文姿云（左）在2018雅加達亞運空手道女子55公斤量級金牌戰中成功擊退伊朗對手哈卡莎（Taravat Khaksar）（右），寫下亞運2連霸紀錄。（中央社檔案照片）

文姿云在2018雅加達亞運空手道女子55公斤量級比賽奪金，完成亞運2連霸。（中央社檔案照片）