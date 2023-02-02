文姿云退國家隊吐心聲：不是不愛 而是無法為空手道做更多了
2023/2/2 17:18（2/2 17:41 更新）
台灣空手道名將文姿云宣布退出亞運及國家代表隊。圖為文姿云2021年在東奧空手道女子55公斤量級獲銅牌。（中央社檔案照片）
（中央社記者黎建忠台北2日電）台灣「空手道小清新」文姿云宣布退出亞運及國家代表隊，文姿云說，不見得是不愛了，而是無法再為空手道做更多了。
文姿云
生涯在亞運女子空手道55公斤級完成金牌2連霸，可惜今年無緣挑戰史上首位3連霸得主。體育署競技組長藍坤田也透露：「過農曆年前就跟文姿云談過退出國家隊的問題，當時她也說會好好考慮，但最後還是因為她個人生涯規劃問題而做出這樣的決定。」
2018亞洲空手道錦標賽女子55公斤量級金牌
文姿云小檔案
生日：1993年9月29日
身高：165公分
體重：55公斤
學歷：台灣師大研究所
重要事蹟：
2018亞洲空手道錦標賽女子55公斤量級金牌
2018雅加達—巨港亞運空手道女子55公斤量級金牌
2014仁川亞運空手道女子55公斤量級金牌
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儘管不捨，但文姿云說：「我們都需要過人的體力和耐力，才能在極快的循環中立定自我，記得自己是誰、為了什麼而戰。一旦堅持到無法再堅持，很多時候也不見得是不愛了，反而是無法再為了愛做更多了」；空手道的閱歷，似乎也備足下段旅程的基本需要。
文姿云提到：「我很幸福，因為是在自己還有能力的時候告別，能用健康的身體及運動員特有的勇氣邁進下一段人生，而不是讓自己逐漸委靡到像只能贏不能輸的戰鬥機器，或者是傷到無法再動的殘兵。」
跳脫開自己舒適的運動圈，文姿云也做好所有的心理準備。「我知道離開國家隊後，代價可能是運動員光環很快就會消逝，不過，我都會繼續以文姿云Style迎接未來的人生，謝謝這些年愛著我的大家。」（編輯：李亨山）1120202
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