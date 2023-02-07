逆風少年大步走2023活動起跑 台少盟籲捐零錢做好事

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台灣少年權益與福利促進聯盟今天表示，2009年起與全家超商合作逆風少年大步走公益零錢捐活動，已幫助逾5萬名逆風少年擺脫失學失業，今年活動已展開，呼籲各界捐零錢做好事。

台少盟今天召開「後疫情時代困境 台少盟攜好樂團呼籲一塊幫助青少年」記者會。

台少盟指出，從2022年逆風計畫執行過程中發現，弱勢境遇青少年服務個案中，有23%的青少年深陷情緒困境，並影響其社交生活與就學、就業穩定度，以及有服務據點的學員高達6成青少年面臨情緒問題；經統計，2022年逆風就業力計畫就輔員在全台各地服務，每10個青少年中，就有3位有情緒困擾、2位接受心理諮商、1位正在服用藥物。

台少盟也發現，深入調查顯示，青少年被情緒困境嚴重影響的面向中，有38.5%人認為是社交受影響，有30.8%表示是學習與工作方面受到嚴重影響。

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台少盟理事長林月琴表示，有人會問政府也做類似的輔導，為何民間團體還要執行相關計畫並募款，這是因為此計畫設置就業輔導員，會幫助逆風少年因應就業時面臨的情緒問題，幫助他們適應就業環境。

她並說，從2009年起跟全家超商合作「逆風少年大步走計畫」以來，募資超過新台幣2億元，所執行的就業培力與教育助學等計畫，每年協助超過4000名逆風少年，14年來共服務超過5萬名逆風少年，而2023年活動已經開跑，呼籲各界到全家超商捐零錢做好事。（編輯：陳仁華）1120207