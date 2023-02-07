早安世界》土耳其強震逾3000人死亡 台灣搜救隊即刻馳援

土耳其強震逾3000死 台灣130人搜救隊即刻馳援

土耳其東南部靠近敘利亞的地區6日清晨發生芮氏規模7.8強震，隨後餘震不斷，土敘兩國有5000餘棟建築倒塌，死亡人數已超過3000人，嚴重程度超過台灣在1999年發生的921地震。台灣、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）、英國、日本及多個歐美國家都承諾提供援助，土耳其的宿敵希臘及中東、北非地區其他國家亦表示願協助救援。總統蔡英文慰問並關切土耳其地震，宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民。台灣救援規劃還包括派出由130人組成的搜救及醫護人員，第一梯次40人、3隻救援犬已於6日晚間出發，第2批90人、2隻救援犬預計7日上午9時出發。（看完整報導）

土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃動5分鐘

土耳其東南部與敘利亞接壤的省分6日清晨發生芮氏規模7.8地震，住在震央附近的台灣僑民邱小姐說，當時晃動5至6分鐘，「很像滾筒洗衣機裡上下左右晃」，隨即她和家人帶著物資到空曠地點避震。外交部長吳釗燮表示，駐館清查後已知有一戶台灣人位在災區，但經過努力後已獲救，目前台僑一切安好。土耳其副總統歐克台宣布，受地震影響的10個省停課一週，其中卡拉曼馬拉斯、加濟安泰普及哈泰因災情嚴重關閉機場。當局也示警，災區能源基礎設施遭嚴重破壞，可能將面臨停電。土耳其是全球最常發生地震的國家之一，美國地質調查所指出，這次強震是土耳其自1939年以來威力最強的一次，當年相同規模的地震造成3萬人死亡。這種規模的地震相當少見，全球平均每年發生不到5次。（看完整報導）

偵察氣球遭美擊落 分析：中國如何調整反應程度考驗習近平

中國外交部、國防部針對高空氣球飛入美國領空後被擊落相繼發出聲明，稱美國「過度反應」。紐約時報中文網6日報導，中共領導人習近平現正疲於應對國內壓力，對於美國擊落中國所屬的高空氣球一事，部分中國民眾在網路上強硬呼籲官方要對美方有更強而有力的反應，甚至有好戰者留言，「把美國飛機打下來」。分析指出，中國如何調整事件反應程度將是習近平的難題。 （看完整報導）

香港國安法上路後最大案開審47泛民人士 百人排隊等旁聽

香港泛民主派3年前發起的立法會初選案被指觸犯國安法，案件6日開審。路透社報導，100多人在法院公共席排隊等待旁聽，法庭外則有大批警力戒備。綜合媒體的報導，至今已有31人認罪，其餘16人否認控罪。這是2020年香港國安法實施後，最多泛民人士集體被控的國家安全案件。 （看完整報導）

李文亮辭世3週年全球華人追悼 小粉紅洛杉磯砸場被逮

7日是中國COVID-19疫情「吹哨人」李文亮醫師辭世3週年，全球各地華人相繼舉辦集會追悼。在美國洛杉磯，約50人於當地時間4日聚集在中國領事館前以燭光悼念，來自上海的留學生張俊傑說，李文亮選擇道德良知而非政治正確，勇敢說出真相與事實，但中共的獨裁暴政不會放過選擇良知的人。根據外媒與網友上傳至推特的影音，這場燭光晚會遭中國「小粉紅」砸場，影音設備被破壞，這名男子經眾人齊力制伏後交由警方上銬帶走。（看完整報導）

北部濕涼至8日 9日局部地區高溫上看30度

中央氣象局表示，7日至8日、10日至11日分別有2波東北季風影響，北部、東半部易有短暫雨、偏濕涼；9日及12日天氣好轉，各地高溫達23度以上，局部地區甚至可能出現30度以上高溫，不過13日之後受大陸冷氣團影響，中部以北低溫可能會降至14度以下，降雨範圍以北部、東半部為主，中南部多雲。（看完整報導）

王必勝估染疫黑數最多3成 室內口罩新制將參考韓國模式

國內6日新增1萬6391例COVID-19本土個案，確診數雖較上週一減26%，但中央流行疫情指揮中心公布最新空床率不足5成，專責病房收治2830人及專責加護病房505人都是今年以來新高。針對室內口罩鬆綁暫緩，有醫師提出放寬關鍵在確診黑數多寡。防疫指揮官王必勝說，台灣通報染疫數約4成人口，估真正感染率6至7成，因醫療量能擁擠，口罩新制須選適合時機上路。王必勝日前表示，新制方向預計參考「韓國模式」，即室內免戴口罩，不過前往醫療機構及搭乘公共運輸工具時例外。（看完整報導）

終端需求不振 去年12月製造業景氣燈號亮第2顆藍燈

產業去化庫存，終端需求依舊不振，智庫台灣經濟研究院公布去年12月製造業景氣燈號續亮藍燈，12月製造業景氣信號值月減0.24分到9.48分，是2020年2月以來新低，也是2022年連續第2個月代表景氣衰退的藍燈。在比較基期偏高之下，台經院指出，全球貿易成長速度放緩，對以外銷為導向的製造業來說，所承受的壓力將高於以往。（看完整報導）

世界棒球經典賽30人名單公布 吳哲源等5人被割捨

2023年世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日在台中開打，2月6日台灣隊成軍記者會公布正選30人名單，投手吳哲源、林凱威 、捕手戴培峰、內野手岳東華、外野手林安可被割捨成遺珠，總教練林岳平坦言名單的取捨有掙扎，也相信入選的選手都是目前國內最好的球員，希望可以帶領團隊闖出感動、打出令球迷驕傲的一戰。（看完整報導）

星雲法師97歲辭世 開創佛光山、一生致力推動人間佛教

佛光山6日在官網發布訃聞表示，佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日在念佛聲中辭世，享耆壽97歲，13日上午9時將在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。星雲法師生於中國江蘇，年輕時於1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。佛光山常務副住持慧傳法師指出星雲法師生前在「貧僧有話要說」一書中，一篇以「真誠的告白」為題的文章就是他的遺囑。星雲法師寫道自己以貧窮為職志，對於人生的最後，他沒有舍利子，繁文縟節一概全免。（看完整報導）