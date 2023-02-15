中部以北10縣市低溫特報 吳德榮：17日起回暖

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局針對中部以北10縣市發布低溫特報，今天清晨本島平地最低溫為新北市富貴角攝氏8度。氣象專家吳德榮表示，17至19日冷空氣逐日減弱，預估19日晚間將有另一波冷空氣影響。

中央氣象局今天發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區亦偏冷，易有10度以下氣溫發生；今天新竹以北有持續10度左右或以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角8.0度、桃園市蘆竹區8.7度。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天西半部漸轉乾，北部雲多、中南部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；明天天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，今、明持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣冷、中南部早晚冷，夜間平地最低氣溫仍在8度左右，應注意保暖。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，17日白天起至19日冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖；17日至19日各地晴朗穩定，18、19日西半部、金馬易有霧，東半部偶有局部短暫雨；19日晚間起至21日另一波「緩降型」冷空氣影響，其強度模式模擬調整中，待持續觀察。（編輯：張雅淨）1120215