早安世界》疫情趨緩 20日起恢復開放港澳居民來台自由行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫情趨緩 20日起恢復開放港澳居民來台自由行

行政院大陸委員會副主委梁文傑14日宣布，考量國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，自20日上午9時起恢復港澳居民來台申請。他指出，港澳疫情狀況相對中國大陸來說較為透明開放，而中國官方1月20日恢復出境旅遊團前往的試點不包括台灣，事實上原本也停止讓旅行團或自由行旅客到台灣來。交通部觀光局表示，日前邀請香港旅遊業及媒體來台考察，後續將以針對自由行旅客及團客的優惠來吸引港澳旅客。（看完整報導）

土耳其強震男子受困198小時 中華搜救總隊成功救出

土敘強震發生迄今仍有奇蹟，中華民國搜救總隊在官網分享，14日凌晨5時他們在土耳其阿德亞曼發現一名受困瓦礫堆中的男性生還者。最終他們與當地工兵、礦工隊合作執行排除障礙工作，過了約4小時，順利將已受困198小時的男性救出。心繫家鄉土耳其的藝人吳鳳也發文分享此事，直呼為台灣救援團隊感到驕傲。在此之前不久，毗鄰省份卡拉曼馬拉斯的救難人員也從一棟公寓樓的廢墟中救出一對生還的兄弟。（看完整報導）

中部以北防10度以下低溫 17日起冷氣團減弱

中央氣象局14日針對10縣市發布低溫特報，指出14日晚至16日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區偏冷，易有10度以下氣溫發生。預計16日白天可稍回溫。不過19日晚間起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，將持續至21日。（看完整報導）

周志浩防疫有功升任衛福部次長 莊人祥接掌疾管署

衛福部疾管署長周志浩14日升任衛福部常務次長，他從事公職至今，已將近40年，經歷各項大大小小防疫戰役，包括狂犬病、H1N1、以及2015年在高雄及台南的登革熱等重大疫情。2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，周志浩擔任中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長，掌握最正確疫調資料，防疫有功。周志浩升任次長後，疾管署長職位由副署長莊人祥升任；衛福部長薛瑞元說，雖然指揮中心職務不調整，但發言人改由疾管署副署長羅一鈞接任。（看完整報導）

擊落中國偵察氣球 美軍：打撈到關鍵感測器

一枚中國偵察氣球1月28日入侵美國領空，2月4日遭F-22戰機擊落墜入海中。美國國防部官員13日表示，已在南卡羅來納州外海約50英尺深的海底打撈到中國間諜氣球的重要部分，包括所有已識別出的重點感測器與電子設備，以及結構的大片碎塊。這次事件促使美軍細查空域，並在10日到12日連續3天共擊落3個飛行物體，美國表示，目前仍不清楚這3枚物體的來源或用途。華府與北京互控對方讓高空氣球飛越各自領空，但白宮否認美國從事這類行為。（看完整報導）

武漢母親堅替染疫死女兒討公道 無懼遭中國監控3年

蔓延全球的COVID-19在中國武漢爆發之初，楊敏的獨生女雨曦因染疫送醫不治，此後楊敏上街抗爭，指控當局隱瞞。楊敏表示，在替女兒找回公道之前，她不會停下來，並相信若是中共當局在疫情初起時就公開示警，女兒就不會死。但自從楊敏接受媒體採訪，闡述獨生女染疫喪命以來，她持續受到嚴密監視，如今一台監視器更直接對著她家門口，每天記錄著有誰進出她家。（看完整報導）

中國醫保改革路漫長 統籌金去向不透明人民難信任政府

近期中國最引人注目的維權事件，莫過於武漢上萬市民上街抗議醫保改革，讓當局急得出面解釋滅火。在全中國各地推行、涉及3億多名企業員工的醫保「個人帳戶」改革，讓一些人覺得權益遭到剝奪、看病買藥更為不便。（看完整報導）

戰爭將屆週年烏克蘭人猶記俄軍入侵第一刻 無情戰火改變人生

俄羅斯去年2月24日揮軍全面入侵烏克蘭後，烏克蘭人民的生活受到嚴重衝擊。法新社採訪3名烏克蘭人，請他們訴說戰爭期間所經歷的日子，以及這場戰爭如何改變他們的人生。其中的葉廖緬科表示，他對於俄軍入侵的第一時刻，至今仍歷歷在目。即使遭到俄軍砲轟，國營的烏克蘭鐵路公司仍持續運作，維持烏克蘭的生計。許多烏克蘭人在社群媒體上稱讚鐵路工人是「英雄」。（看完整報導）

台灣與教廷攜手援贈萬件保暖衣 烏克蘭大使：患難見真情

為響應教宗方濟各呼籲，協助烏克蘭戰火下的居民度過嚴冬，台灣駐教廷大使館13日捐贈教廷一萬多件台製保暖衣，由教廷愛德服務部部長約斯基樞機主教接收，烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andriy Yurash）在場見證。尤拉什表示，從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣一直與烏克蘭人民站在一起，持續不斷提供各項援助，他代表烏國政府與人民表達感謝，並說台灣的義舉與溫暖，烏國無論老幼都銘記在心。（看完整報導）

普發6000元屆時怎麼拿？12家金融機構ATM可領現金

政府規劃普發新台幣6000元現金，根據目前規劃，將採漸進式多管道發放現金，分別為線上申請後直接入帳、ATM領現金及郵局臨櫃領取等方式，藉此達到分流效果。在ATM領現管道方面，金管會表示，將有12家金融機構、共2萬4922台ATM配合政策，金管會已請各銀行備置充分、專責客服人力及因應措施。（看完整報導）