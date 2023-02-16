早安世界》台灣搜救隊返台 憶土耳其震災任務：歷來最光榮難忘經驗

台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，許多搜救隊員的家人到機場接機，一個隊員的幼童帶著家人自製的手板迎接。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日

台灣搜救隊土耳其返台稱此行光榮難忘 駐台代表：說多少次感謝都不夠

台灣搜救隊日前赴土耳其展開震災救援任務，12日撤離，15日搭專機返台。消防署特種搜救隊副隊長黃博村表示，隊員們在伊斯坦堡機場出境前獲得民眾如雷掌聲，讓他感動到快哭了，這是他歷年來救災最難忘的經驗，也是最光榮的。土耳其駐台代表貝定可15日說，台灣搜救隊前後成功救出3名生還者，意義重大，他並說，台灣人把災民當自己的同胞般關愛，「不管我們說多少次感謝都不夠，這份感激之情言語難以傳達」。台北榮總派遣的4名隨隊醫護人員也返回醫院，院長陳威明親自送上擁抱，感謝4名英雄在災區惡劣環境守護搜救隊員健康。（看完整報導）

輻射冷卻新北桃園今天探溫6度 明起回溫

根據中央氣象局發布19縣市低溫特報，16日因冷氣團及輻射冷卻影響，新竹以北有持續10度左右或以下氣溫，桃園、新北可能6度以下，東半部、大台北山區有零星飄雨。17日起逐日回溫，19日晚間起受另一波東北季風影響，北部、東北部高溫再降至大約17、18度。（看完整報導）

劉文正去年病逝美國享壽70歲 偶像始祖招牌紳士帽白圍巾成追憶

影視歌三棲巨星劉文正去年11月因心肌梗塞病逝美國，享壽70歲，其經紀人兼好友夏玉順15日證實消息。劉文正被譽為華語歌壇「偶像始祖」，帽子、長圍巾加上帥氣外型，每次現身都引起轟動。他曾3度拿下金鐘獎最佳男歌星獎，不僅風靡全台，在中國、香港、東南亞都有廣大影響力。劉文正先後演出超過20部愛情文藝片，1986年轉至幕後，成立唱片公司培養出「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正以及巫啟賢等藝人，1991年全面隱退堅持不復出，讓觀眾記憶中永遠留下的，是他的帥氣身影。（看完整報導）

行政院會今討論住宅政策 房貸族支持方案料將拍板

內政部16日將在行政院會報告「落實居住正義政策精進方案」，相關政策可望拍板定案。部長林右昌日前表示，希望推短期方案以減輕民眾租屋房貸負擔，包括「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，針對一定年所得收入以內、所購房屋在一定總價內的民眾，不管是個人或家戶都能得到政府支持，對象是已有貸款的人，而非未來要買房的人。同時也研擬建立「青年購屋積金支持機制」，讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄以及政府制度性協助，在一定年限內得到購屋的第一桶金。（看完整報導）

挪威情報局：俄羅斯波羅的海部署核武戰艦 30年首見

政治新聞網站POLITICO報導，挪威情報局年度報告指出，俄羅斯已開始在波羅的海部署配備戰術核子武器的船艦，為過去30年來首見。報告顯示，雖然俄羅斯的潛艦、反衛星武器以及網路能力同樣可以威脅挪威和北大西洋公約組織軍事聯盟，但戰術核子武器是格外嚴重的威脅。挪威情報局同時指出，無法排除戰爭加劇的可能性。（看完整報導）

外媒盤點烏克蘭戰爭下7大優勢 無人機、人工智慧等值得台灣借鏡

俄烏戰火延燒近一年，烏克蘭的坦克與壕溝戰看似老派，實則導入不少人工智慧與機器人等先進科技，助烏克蘭一路撐到今天。法新社盤點烏克蘭7大優勢，值得台灣借鏡。其中，烏克蘭的無人機戰爭已進入成熟階段，目前俄烏雙方能力相當，未來無人機將搭載自動攻擊的程式，無須由人類做決策。專家說，烏克蘭提供的另一個重要啟示，就是俄羅斯入侵之初，莫斯科和西方國家領袖都曾懷疑烏克蘭人是否會堅定捍衛家園，「台灣軍方是否能像烏克蘭軍方一樣積極，是個至關重要的議題」。（看完整報導）

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

美國聯邦眾議院前任議長裴洛西去年在任內不理會中國威脅造訪台灣，並與台積電創辦人張忠謀會面。裴洛西近日受訪表示，張忠謀當時評論美國「晶片法案」與520億美元的政府補貼，直白表示如果美國認為砸錢就能搶進世界上最複雜的電子製造市場之一，就太天真了。據轉述，張忠謀說，製造半導體晶片的任務極其複雜，即便美國現在大量投資興建高品質工廠，未來還得斥資更多經費持續更新，否則很快就會發現單次投資是不夠的。張忠謀強調，若美國想要可信賴的半導體產業，就應繼續投資台灣的安全，畢竟台積電早已完善了美國如今試圖要自行建構的生產線。（看完整報導）

中國白髮運動蔓延 武漢大連再現反醫保改革遊行

中國武漢15日再度爆發大型抗議遊行，大批退休老人聚集位於漢口的中山公園，要求撤回削減健康福利的醫保改革措施。東北港口城市大連的數千退休老人也上街表達不滿，過程中有人遭警方逮捕。這是2022年11月末中國大城市出現反對清零防疫政策的「白紙運動」以來，最大規模的民眾抗爭活動，有媒體將此系列抗爭稱為「白髮運動」。專家表示，兩週後即將召開的全國「兩會」上，醫保改革和養老等民生問題將成為無法迴避的難題，若此事蔓延開來，對於習近平能否順利無限期連任國家主席，也將構成考驗。（看完整報導）

產業鏈轉至東南亞 中國外貿訂單銳減港口空貨櫃堆積如山

全球貿易降溫，外貿訂單銳減，加上中美關係緊張，許多訂單轉到東南亞，中國各大港口的空貨櫃如今堆積如山。報導指出，2021年全球海運需求飆升，運價高漲、壅堵嚴重，用於海運的貨球供不應求。然而2年後，海運需求進入低點，全球運力和貨櫃均嚴重過剩，上海、廣東等地碼頭如今堆滿空貨櫃，貨櫃車司機和員工幾乎消失。海運公司員工說，東南亞到歐美出口量快速上升，也是導致中國國內空貨櫃增多的因素之一。（看完整報導）

陳彥博克服失溫2度完成育空極地賽 實現10年自我承諾

台灣超馬好手陳彥博二度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，歷經失溫與黑夜孤寂等考驗，15日以10天6小時4分鐘完賽，總排第4、徒步組第3。陳彥博2013年首度參加育空極地賽，以第3名作收，成為賽史第一名完賽的亞洲選手，也是賽史完賽最年輕的選手。他相隔10年重返賽事，帶著33公斤雪橇裝備獨自在荒野中前進，過程中差點失溫，一度擔心自己撐不過去，但最後終於完成10年前對自己許下的承諾。（看完整報導）