早安世界》俄軍全面入侵週年前拜登突訪基輔 美增援烏克蘭逾150億
俄烏全面入侵週年前拜登突訪基輔 美增援烏克蘭逾150億
俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿一週年，美國總統拜登20日在未事前宣布的情況下到基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，並宣布對力抗俄軍的烏克蘭增援5億美元（約新台幣152億元）。白宮官員表示，此行具有歷史意義，清楚傳達美國與烏克蘭站在一起，且為降低衝突，美方事前有知會俄國。紐約時報分析，烏克蘭東南側前線目前進展緩慢但戰況激烈，俄軍想在烏東圍殲烏軍，烏軍則想在烏南反攻，切斷俄軍占領區以徹底削弱對方。同時，烏克蘭能否獲得足夠的彈藥撐到西方坦克部署前線，成為烏軍扭轉戰局與收復失土的關鍵。外媒指出，儘管美中外交高層在慕尼黑安全會議都表示無意開啟新冷戰，但美方聲稱有證據顯示北京正考慮以武器彈藥支援俄國侵烏，全球有重回冷戰兩陣營對峙的可能。（看完整報導）
今台南以北低溫探13度 24日又一波冷空氣來襲
中央氣象局表示，本週受兩波冷空氣影響，21日至22日清晨台南以北低溫約攝氏13至15度，22日白天至23日氣溫逐漸回升，迎風面的東半部及北部山區有局部短暫雨。24日中午前後另一波更強的冷空氣南下，預估最冷的時間是25至26日的夜晚到清晨，台南以北、宜花地區最低溫約12至14度，局部地區可能更冷。（看完整報導）
室內口罩鬆綁首日民眾仍習慣佩戴 王必勝：5月有機會全面解禁
室內口罩鬆綁20日上路，但醫療院所、公共運輸仍要求佩戴。街頭上已見部分民眾脫下口罩，也有民眾在公車站等車時脫下口罩透氣，但眼看車子到站就趕緊戴上準備搭車。有民眾說，戴口罩已成為習慣，且近期空氣品質不佳，戴口罩還可防空污。至於何時能進一步開放全面脫口罩，疫情指揮中心指揮官王必勝說，5月有機會實施。另外，國內疫情穩定下降，指揮中心宣布自3月1日起停止提供入境人員及確診者密切接觸者公費快篩試劑。（看完整報導）
五角大廈高官：習近平不相信解放軍 未掌握偵察氣球事件
中國至今仍對偵察氣球被美國擊落大表不滿，紐約時報引述美國國防部政策次長卡爾的話說，中國製造高空偵察氣球，主要是為了支持他們在西太平洋的一場潛在戰爭，並監視關島和夏威夷的美軍基地，但中國國家主席習近平事前對於氣球飄到美國上空引發兩國關係緊張一事並不知情，凸顯中國體制內存在巨大的軍政鴻溝，而且習近平不相信他的軍隊。另外，美國國務卿布林肯與中共外交高層王毅18日在慕尼黑安全會議場邊會晤，學者說，兩人對話似乎無太大成效，王毅未就氣球事件道歉，也沒有向布林肯保證中國不會提供武器給俄國。（看完整報導）
1月外銷訂單475億美元連5黑 2月跌幅可望收斂
經濟部統計處20日公布，1月外銷訂單金額為475.1億美元，雖為歷年同月第3高，但年減19.3%，連續第5個月少於前一年同個月的金額。統計處預估，2月由於工作天數明顯多於往年，加上中國解封，只要產能、消費逐漸恢復，預估2月外銷訂單金額460至480億美元，年減6.9%至10.8%，年減幅度可望縮小。（看完整報導）
114學年分科測驗加考數乙 不考國文、英文
111學年度起大學指定科目考試轉型為分科測驗，考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會7科，不考國文、英文、數乙，部分家長認為分發入學不得不沿用學測成績，考差的學生將失去第2次機會。大學招聯會去年6月已決議114學年度分科測驗加考數乙，當時稱會評估是否再加考另2科。招聯會20日表示，因高三生國文、英文課程屬選修，學習內容不一無法統一命題，因此114學年度確定只加考數乙，國文、英文不加考。（看完整報導）
國道7號高雄段計畫通過 預定119年全線完工
歷經15年推動，行政院國家發展委員會20日通過國道7號計畫，效益考量健全區域高速公路網、提升高雄都會東側地區高速公路可及性，並舒緩國道1號容量負擔。國道7號高雄路段建設計畫總建設經費約新台幣1357億餘元，全長約23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山等區北行至東西向的國道10號，未來也將與高雄-屏東第2條東西向快速道路設置系統交流道，銜接國1。若計畫能於今年上半年核定，預計可於民國114年動工、119年全線完工通車。（看完整報導）
唐嘉鴻阿基里斯腱斷裂無緣世大運 傷勢恐衝擊台灣體操爭奧運門票
台灣體操代表隊上週在國家運動訓練中心進行測驗，「世界貓王」唐嘉鴻熱身時左腳阿基里斯腱斷裂。教練翁士航20日表示，目前樂觀估計唐嘉鴻的傷勢至少需要休養半年，成都世界大學運動會肯定來不及，至於年底的杭州亞運仍有變數，且恐對台灣體操代表隊爭取巴黎奧運男子團體賽門票造成衝擊。唐嘉鴻在臉書上質疑，他在台灣師大訓練都沒問題，為何要強迫他在參加世界盃3場分站賽前回國訓中心測驗，導致受傷。體育署回應說，體操選手每逢出國比賽前都會舉辦測試賽，這是一直以來的運作模式。（看完整報導）
美國當代大師昆斯價值百萬氣球狗雕塑 佛州展出意外摔成碎片
美國佛州邁阿密一家藝廊舉辦貴賓預展期間，一名前來參觀的收藏者意外打碎了美國當代藝術大師昆斯價值4萬2000美元（約新台幣128萬元）的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」。這件雕塑品當時單獨豎立在印有昆斯姓氏的壓克力底座上，有人說看到一名女子輕敲雕塑品，然後東西就倒下，碎成無數碎片。根據社群影片，旁觀者拍下藝廊員工正在清掃玻璃碎片，還有收藏家以為這是一種行為藝術或設計好的噱頭。（看完整報導）
曾因報導元朗襲擊事件被檢控 香港記者成立「集誌社」續監督權貴
香港媒體環境自「港區國安法」實施後迅速惡化，蘋果日報、立場新聞等自由派媒體相繼停刊，不少香港新聞工作者轉為獨立記者，或在香港、海外創立網媒，包括追新聞、ReNews、棱角等。曾因調查報導2019年元朗襲擊事件而被檢控定罪的前香港電台編導蔡玉玲，與其他人聯合創辦名為「集誌社」的網路媒體，表示要在香港新聞自由崩壞的時代，在香港繼續監督權貴，深入報導關乎公眾利益的議題。（看完整報導）
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