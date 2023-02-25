國道1號南向追撞事故嘉義至新營封閉 車流回堵3公里
2023/2/25 09:43（2/25 10:00 更新）
國道1號南向新營路段25日發生聯結車和小客車追撞事故，高速公路局封閉嘉義系統至新營主線。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
（中央社記者汪淑芬台北25日電）今天是228連假第1天，國道1號南向新營路段發生聯結車和小客車追撞事故，高速公路局封閉嘉義系統至新營主線，高公局提醒後方用路人由新營服務區便道駛離高速公路。
高公局上午發布訊息，清晨5時7分，國道1號南向新營路段285.1公里處，發生2輛聯結車跟2輛小客車追撞交通事故，目前封閉國1南向嘉義系統至新營主線及台82線雙向嘉義系統匯國1南下出口。
高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場處理事故車輛，高公局觀測，後方車流回堵3公里。
高公局提醒用路人提前改道，由新營服務區便道駛離高速公路。（編輯：陳政偉）1120225
2月25日是228連假首日，國道1號台南新營路段清晨發生聯結車等4車撞擊事故，全線封閉回堵數公里，2人受傷送醫。（國道警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日
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