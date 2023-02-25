2月底前撤吸菸區 大學：盡力勸導師生戒菸

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（中央社記者陳至中台北25日電）配合菸害防制法上路，教育部要求大學於2月底前撤除所有吸菸區。台灣各大專近年都已朝「無菸校園」方向努力，部分仍有吸菸區的大學指出，能體會部分師生有菸癮，但在國家政策下，只能盡力勸導戒菸。

「菸害防制法」已於2月15日經總統修正公布，第18條明訂各級學校全面禁止吸菸，部分大專過去設有吸菸區，教育部近日發函，要求在2月底前儘速撤除，並在校內設置「菸害通報窗口」，方便師生反映菸害和違規事件。

台灣師範大學學務長林玫君接受中央社電訪表示，台師大已於民國101年成為「無菸校園」，校內全面禁止吸菸。不過她坦言，台師大校區不大且緊鄰市區，有菸癮的師生會到校外吸菸。

林玫君也提到，有時候大學與市區沒有明顯界線，或是雖在圍牆外，但仍是校地範圍。台師大的作法是在地上畫出綠色線，提醒路過民眾遵守「無菸校園」的規定。

清華大學目前仍有3個吸菸區，主要位於戶外空地和露台，總務長顏東勇表示，學校已逐年降低吸菸區的設置，但對老菸槍來說，一時要戒除很困難，學校的作法只能盡量勸導，希望師生瞭解吸菸對身體不好，二手菸也有危害等。

顏東勇說，藉由這次「菸害防制法」的修法，校園全面禁菸會有許多不便，學生如果能在大學4年求學過程中把菸戒掉，「也是一個機會教育。」

中央大學仍設有吸菸區，學務長林沛練表示，會配合政府政策全面撤除，師生如果有意見，會盡力安撫並宣導。他說，整體而言政策是好的，可能因現在是連假，很多人還不知道最新政策，還沒有聽到有人反彈。

林沛練提到，除了師生外，有時也會有校外人士前往吸菸區一解菸癮，例如送外賣的人，未來也要加強宣導。

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大葉大學本來設有吸菸區，但於民國106年推動「綠色大學」，就已經全面撤除。校方指出，一開始難免會有不便，少數學生會躲在屋頂抽菸，但在校方盡力勸導下，已經減少許多。

中國文化大學也設有吸菸區，但校方已經張貼公告，宣布3月1日起全面禁菸。校方說，除了傳統香菸，有許多青少年使用加熱式、電子式菸品，也在全面禁止之內，學校會加強宣導。（編輯：李亨山）1120225