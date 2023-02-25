國健署：情況特殊 縮短指定菸品相關辦法預告期

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）衛生福利部國民健康署今天說，「菸害防制法」修正案，待行政院訂定施行日期後即上路，考慮子法「指定菸品健康風險評估審查辦法」情況特殊，因此將預告期縮短為7天。

電子煙氾濫嚴重危害民眾健康，立法院會今年1月12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，新法施行日期由行政院訂定。

修法說明中提到，為及時禁止電子煙、未經健康風險評估審查核定加熱菸，相關法規將自菸防法公告後一個月內施行，警示圖文及加味菸規定自公告後一年施行。

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國健署於2月15日預告「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在今天發布新聞稿指出，為配合新法上路，可立即查處目前於實體店面與網路商家販售的類菸品（含電子煙），及未經中央主管機關審查核定通過的指定菸品（含加熱菸），因此依法訂定「指定菸品健康風險評估審查辦法」。

國健署表示，考量子法情況特殊，因此將這個辦法草案預告期縮短為7天（原來為60天），以利母法上路時，能儘速推行；目前預告期已於22日截止，針對各界所提供意見，將審慎評估、綜合考量，尊重專家審查結果，也無時間表。（編輯：李亨山）1120225