0219-0225一週大事

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一週大事關注焦點：俄烏戰爭週年／全球鬧蛋荒／內蒙古煤礦坍塌／臉書付費新制／疫後特別預算／台美國安會談／大學全面禁菸／美增加在台駐軍

國外新聞

★俄烏戰爭週年澤倫斯基誓戰勝 西方挺烏質疑中國

俄烏戰爭於2月24日屆滿週年，烏克蘭總統澤倫斯基透過影片發表談話，誓言將戰勝所有敵人。以美國為首的西方國家、北約及歐盟再度聲援烏克蘭，美國23日宣布將再向烏克蘭提供20億美元安全援助。中國外交部24日發布「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，企圖調停俄烏衝突，當中表示支持盡快恢復俄烏直接對話，最終達成全面停火。對此，北約秘書長史托騰柏格認為北京當局作為調停者的可信度不高，德國總統史坦麥爾也質疑中國調解烏克蘭和俄羅斯衝突的意願。

★俄烏戰爭牽動地緣政治 美重回亞洲、歐盟更多責任

俄烏戰爭持續拖長、中短期難以解決，這幾乎是西方陣營共識，也牽動歐盟地緣政治布局。歐洲智庫學者分析，過去歐盟長期將烏克蘭當作介於自身與俄羅斯之間的「緩衝國」，烏克蘭與歐俄兩邊同時交往，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，「歐盟這個選項沒有了，不是俄國征服烏克蘭，就是烏克蘭存活下來並成為歐盟安全結構的一部分」。學者認為，美國外交政策第一優先對象是中國，所以若俄烏戰爭拖長，美國就會希望歐盟擔起支持烏克蘭的主要工作，歐盟勢必對烏克蘭及周邊區域權力空隙擔起更多責任。

★蛋荒高蛋價成全球性現象 禽流感通膨為主因

全球多國正面臨雞蛋荒、蛋價高漲的現象，美國1月蛋價比去年同期增長約70%，歐盟過去6個月蛋價上漲75%。全球食物消費者論壇指出，多國之所以缺雞缺蛋，原因可能包括烏克蘭衝突、極端天氣事件、全球不穩定、供應鏈問題，以及燃料、飼料、包裝與生產成本上漲等，但首要成因應是禽流感。目前美國、歐洲、英國正深陷歷來最嚴重的禽流感疫情。蛋價上漲也連帶影響麵包、蛋糕、沙拉醬等以雞蛋為原料的產品，日本北海道知名伴手禮「白色戀人」的業者就被迫減產因應。

★聖保羅沿海城市暴雨49死 24小時雨量創巴西史上最高

21日聖塞巴斯強消防人員和志工在泥水中找尋倖存者。（路透社）

巴西聖保羅州北海岸城市遭暴雨襲擊，迄今已證實49人死亡、逾3500人無家可歸，破壞程度難以估量。這場暴雨創下巴西有記錄以來的24小時最高降雨量，達682毫米，引發洪水和土石流，居民房屋遭掩埋，影響供水並導致高速公路和道路被封鎖。對此，巴西政府將制定新的防災疏散避難作業規定，以因應極端氣候事件。

★內蒙古露天煤礦坍塌已6死 救援陷困境仍有47人失聯

中國內蒙古一座露天煤礦22日發生大面積坍塌事故後，迄今仍有47人失聯。圖為23日晚間現場救援情況。（中新社）

中國內蒙古一座露天煤礦22日發生大面積坍塌事故，截至23日晚間10時30分，這起事故僅救出12人，其中6人生還，6人死亡，迄今仍有47人失聯。事故救援指揮部24日指出，事故發生後，由於現場滑坡量巨大，且在22日傍晚6時許又發生了二次滑坡，而且坍塌土方已達80公尺高，相當於20多層樓的高度，目前已有23支搶險救援隊伍共1155人在現場參與救援，但救援難度非常大。

★摩爾多瓦能源價格飆漲 親俄政黨首都示威試圖推翻親西方政府

摩爾多瓦能源價格飆漲，人民困頓，親俄反對黨19日趁機號召全國不滿民眾至首都示威。（美聯社）

摩爾多瓦仰賴俄羅斯天然氣，去年莫斯科減半供應，造成能源飆漲危機，人民困頓，去年秋天民間爆發針對天然氣和電力價格飆漲的示威活動。俄烏戰爭開打以來，摩爾多瓦當局試圖多樣化能源來源，嘗試擺脫對俄國天然氣的依賴，但受到烏克蘭基礎設施遇襲、從羅馬尼亞進口電力成本高昂影響，情況並不容易。親俄反對黨19日號召全國不滿民眾至首都示威，企圖和試圖推翻親西方政府的俄國裡應外合，引發歐洲等地國家政府關注。

★韓國首例 法院承認同性伴侶健保被扶養者資格

韓國法院21日就同性伴侶加入健保被扶養者資格的行政訴訟案，判決原告勝訴，承認同性伴侶在情感及經濟上的共同體關係，認為韓國國民健康保險公團不承認同性伴侶被扶養者資格的做法屬性別歧視。法院認為，國民健保的被扶養者制度是為使無經濟能力者也能依附扶養者加入健保，應根據時代環境變化修正適用對象，將不同於傳統家庭的「生活共同體」概念納入考量；並表示「任何人都有可能成為少數族群，屬於少數族群只是代表他們與多數人不同，而不代表他們錯誤」。

★白髮運動崛起 美媒：暴露中國財政吃緊等更深層危機

中國武漢市等地方政府推動醫保改革，減少醫保的個人帳戶返款，許多高齡者認為政府拿走了他們的積蓄，引爆被稱為「白髮運動」的退休人士抗議潮。當地居民揭露，抗議過後，武漢現在上演「紅色恐怖」，過去1週武漢警方在各社區清查曾參與示威喊口號的抗議者，傳出目前至少5人被捕。美媒報導，白髮運動暴露了中國的系列問題，包括人口老齡化、地方政府財政吃緊、社會安全網不足以及債務沉重。報導指出，中國人口迅速老齡化，在這情況下，因中國沒有強大的社會安全網，個人要自掏腰包支付相對較高的醫療費用，許多人的退休金也很微薄。此外，地方政府過去幾年又因清零政策支出龐大，也讓財政捉襟見肘。

★臉書、IG試行「藍勾勾」付費新制 月收364元起

臉書（Facebook）母公司Meta 19日宣布推出名為Meta Verified的付費服務，用戶只要出具政府機關核發的身分證件，通過驗證後即可獲得藍勾勾。Meta執行長祖克柏在聲明中表示：「這項新功能是為了提升我們各項服務的真實性和安全性。」Meta表示，目前已在臉書和IG獲得藍勾勾的知名公眾人物，驗證狀態將不受影響，而訂閱服務僅提供給18歲以上人士，且尚未開放企業申請。

★新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

地球2.5億年前發生二疊紀-三疊紀大滅絕，以往科學界認定大滅絕後地球只剩簡單有機體，且這段時間因海水表面溫度與酸度過高、含氧量極低，不利大多數生命形態生存，須再過500萬到1000萬年後才陸續有結構較複雜的生命。但最新化石證據顯示僅100萬年後，海洋已有複雜生態系統。研究人員表示：「這項發現涉及人們對物種遭遇滅絕危機後復元速度的認知，需重新評估早三疊紀的海洋狀況。」

國內新聞

★疫後特別預算3800億 普發6000元6族群免登記直接入帳

行政院會23日通過新台幣3800億元的疫後特別預算，政策項目包含普發現金、補助通勤公共運輸票證、疫後就學貸款補助。行政院長陳建仁預估，普發現金預計4月上路。財政部表示，普發6000元將採ATM領現、直接入帳、特定偏鄉造冊等5種領取方式；發放對象包括國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等4大類，其中領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等6族群不需登記，6000元直接入帳。

★勞保撥補將達1470億 陳建仁承諾領到老、領得到

行政院長陳建仁23日說，政府挹注勞保基金每年都有達到200億元的目標，加計今年的疫後特別預算，政府對勞保基金的撥補將達新台幣1470億元，未來也會持續撥補並透過新制讓勞保更健全、現金水平維持在8000億元，民眾能「領到老、領得到」。至於未來是否推動勞保改革，陳建仁表示，政府仍在為此蒐集資方、勞方的意見中，勞保制度確實需要深入嚴謹研議，包含怎樣加強勞保基金的投資報酬率等。

★台美國安會談 與會美助卿：持續與台灣定期往來

台美高層21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部舉行國安會談，與會的美國國務院亞太助卿康達22日面對台灣媒體追問，雖不願正面回應會談相關問題，但指美國定期與台灣往來，未來也會持續這麼做。（取自華府外籍記者俱樂部活動直播畫面）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 112年2月23日

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。與會的美國國務院亞太助卿康達表示，美台擁有非常重要的非官方關係，為維繫及強化與台灣強健的有益關係，美國定期與台灣對口往來，未來也會持續這麼做。

★學者：美擴增在台現役軍官人數 等同半承認台灣主權

華爾街日報24日報導美軍將大幅增加浱到台灣的美軍人數；白宮發言人尚皮耶表示，美國對台灣支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，美國對台承諾有助於維持台海和平穩定。學者分析，無論是近期傳出美國防部副助理部長秘密訪台，或增加美軍在台人員，都同半承認台灣的地位跟主權，也從原本輔助陸戰隊、特戰或高科技的飛彈部隊，慢慢擴大範圍。

★陳吉仲：3月底前專案進口500萬顆雞蛋 3年計畫改建禽舍

台灣近日缺蛋，農委會主委陳吉仲23日表示，目前雞蛋每天缺口約50萬到80萬顆，至3月底專案進口500萬顆，供應每天調度40萬到50萬顆加工業所需，藉此穩定供應，並將執行3年期33億元家禽產業現代化計畫，禽舍改建、雞糞處理占18億元。

★長照2服務免自負額 弱勢家庭照顧者可補助交通費

為減輕家庭照顧者負擔，衛福部24日宣布，即起到宅照顧技巧指導、轉介心理諮商這2項服務，全面免付費。過去若是中低收入戶使用前述2項服務，須負擔5%費用，一般戶則須負擔16%，即日起經家照專員評估後，可申請前2項服務免除自負額。另外，為鼓勵低收入戶、中低收入戶者多外出參加家庭照顧者相關支持活動，學習如何善用資源，將補助每趟150元交通費。

★「疫苗+1」3/6上路 6歲以上未打莫德納BA.5等3對象適用

COVID-19本土疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心23日宣布，「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，鼓勵3類民眾至少打1劑疫苗，對象為年滿6個月但未曾接種、尚未完成基礎劑，以及6歲以上尚未接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾。不過，今年元旦起已接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於這次實施對象。指揮中心提醒，曾確診者，疫苗接種與確診日期須間隔3個月（84天）以上；若已打過至少2劑，接種疫苗須與前1劑間隔3個月（84天）以上。

★零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

日本籍太空人若田光一（圖）今年1月在國際太空站（ISS），操作「零重力條件下水渦」（The Water Vortex in Zero Gravity Condition）實驗，提案者為台灣國立中央大學太空科學與工程學系學生蔡志群。（圖片來源及所有權者：JAXA/NASA）中央社記者張璦傳真 112年2月25日

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發起「2022零重力實驗」（ATZG）活動，向亞太地區學生募集實驗提案，從201案海選出6個實驗，交由國際太空站（ISS）上的太空人執行，目前就讀國立中央大學太空科學與工程學系二年級的蔡志群，正是入選者之一。蔡志群以高中時期做過的水漩渦科展為基礎，發想出符合JAXA要求，簡單、新穎、視覺效果明顯的「零重力條件下水渦」實驗計畫。實驗由日本籍太空人若田光一今年1月在國際太空站操作。

★T1雲豹3球員禁賽變1場 董事長劉晉良出腳攻擊增至20場

T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，雲豹球員陳孝榕（左白衣者）衣服都被扯破。中央社記者張新偉攝 112年2月19日

T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場。T1聯盟20日公布懲處結果，兩隊都有多名球員遭到禁賽，而球團人員除了英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場外，雲豹董事長劉晉良自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊林玠禾，同樣被追加罰款20萬元、禁賽10場。雲豹球團事後提出申訴，盧捷閔、羅振峰、曾品富罰款從新台幣5萬減至2.5萬元、禁賽3場變1場，雲豹董事長劉晉良禁賽則增至20場。

★大學全面禁菸 教育部要求2月底前校內撤吸菸區

立法院1月修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院納入禁菸場所。教育部本月21日發函大專，要求2月底前儘速撤除校內所有吸菸區、菸灰缸、熄菸筒等設施，並於各出入口張貼「全校禁菸」標示。教育部建議各校，可暫時標示「此處吸菸區已撤除，學校全面禁菸」等文字，後續評估將吸菸區改為綠化、休閒運動或讀書空間等用途。