0226-0304一週大事

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希臘兩列火車2月28日深夜迎頭互撞，已57人死亡，為當地數十年來最嚴重火車事故。（路透社）

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一週大事關注焦點：希臘火車對撞／美眾院中國委員會聽證會／加拿大歐洲議會禁TikTok／義大利移民船難／辜寬敏辭世／南部水情吃緊／猴痘本土案例／澳洲進口雞蛋抵台

國外新聞

★希臘火車對撞57死 鐵路工會罷工、民眾上街抗議政府忽視安全

希臘2月28日深夜發生火車互撞事故，一列貨運火車及一列約有350名乘客的載客火車在途中對撞，造成57人死亡，為當地數十年來最嚴重的火車事故。希臘交通部長在事發後請辭，總理米佐塔基斯3月1日將這起事故歸咎於人為疏失。民眾群情激憤上街示威，質疑政府長期忽視鐵路交通安全，並與警方爆發衝突，鐵路工會也發起罷工抗議。政府稱將調查肇因，也坦承鐵路改革失敗，這起意外源於希臘公部門的沉痾，政府未能根除。

★美眾院中國委員會首場聽證會 揭中共最大弱點是對人民的恐懼

美國眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會2月28日晚間登場，主席蓋拉格（第2排右3）開場致詞表示，美國未來10年的政策，將為未來100年奠基，美國對中國一廂情願的時代已經結束。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月1日

美國眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會2月28日登場，聚焦中國對美國威脅。主席蓋拉格表示，美國未來10年的政策將為未來100年奠基，美國對中國一廂情願的時代已結束。與會者分析，2024年台美接連舉行總統大選，恐是台海最不平靜的時間點。同時，曾任白宮副國家安全顧問的博明在聽證會上指出，中共最大弱點是對自身人民的恐懼，近期白紙運動就是最好例證。

★TikTok存安全疑慮 加拿大歐洲議會丹麥跟進禁用

歐盟執行委員會日前宣布禁止員工手機下載中國短影音應用程式TikTok。歐盟官員2月28日表示，基於安全理由，歐洲議會決定跟進，禁止員工手機下載TikTok，這項禁令也適用於可登入歐洲議會電郵系統和其他網路的私人手機。丹麥國會同日也宣布，由於TikTok存在間諜活動風險，已要求國會議員和全體職員移除TikTok。加拿大政府3月1日起也禁止所有政府行動裝置使用TikTok。

★英國食品通膨率破17%創新高 葡萄牙房租飆漲數千人上街示威

數千名葡萄牙民眾25日走上里斯本街頭，要求改善生活條件。（路透社）

歐盟統計局3月2日指出，因食品價格飆漲，歐元區2月通膨年增率仍高達8.5%。調查結果顯示，英國食品通膨率已飆升至史上最高水準17.1%。繼能源價格飆漲之後，雜貨價格通膨成為英國人的第2大財務問題。另外，葡萄牙房價去年上漲18.7%成為30年來最大漲幅，租金也大幅上漲，根據研究，低工資和高租金讓里斯本成為世界最不適合居住城市排名第3名，而葡萄牙8.3%的通貨膨脹率更加劇這問題，數千民眾2月25日走上里斯本街頭，要求改善生活條件。

★義大利船難至少65死 移民付26萬元踏上死亡之旅

義大利南部外海2月26日發生移民船海難，至少65人罹難。圖為28日斯特卡托迪庫特羅附近海灘上的船隻殘骸與孩童衣物。（路透社）

一艘載著移民駛往歐洲的木製帆船2月26日在狂風暴雨中於義大利南部外海觸礁，目前至少65人死亡，其中包含14名兒童。救援人員說，船上大多數移民來自阿富汗，還有伊朗、索馬利亞與敘利亞等地。警方調查，有3人在這起事件中涉嫌走私人口，已遭拘留，他們向移民收取一人近8000歐元（約新台幣26萬元）費用。這起船難在歐洲與義大利掀起移民辯論，義大利右翼政府對移民救援慈善機構實施嚴格新法律，引發聯合國等機構批評。

★日本政府通過草案 核電機組可實質運轉逾60年

日本政府為最大限度利用核電、朝實現低碳社會等目標邁進，28日在內閣會議通過修正草案，針對現行法令明定核電機組最長運轉60年的上限，修正為把因接受審查等停機期間排除不計，讓核電機組實質上的運轉期間能超過60年上限。

★越南選出新國家主席 總書記人馬武文賞接任

越南國會2日召開特別會議，選出越共中央書記處常務書記武文賞接替前國家主席阮春福1月請辭後的遺缺，這屆國家主席任期將到2026年。2021年，當年50歲的武文賞是越南統一之後，最年輕的越共中央書記處常務書記，與此同時，時年76歲的越共總書記阮富仲破例第三度連任越共總書記，武文賞能出掌黨的「大秘」，阮富仲有相當程度的授意。武文賞被視為阮富仲人馬，頗有儲君姿態，他的出線或凸顯未來越共舉才將更看重政治忠誠度。

★白俄羅斯打壓民主 諾貝爾和平獎得主遭判10年徒刑

白俄羅斯法院3日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基判處10年徒刑。（Vitaly Pivovarchyk/BelTA Pool Photo via 美聯社）

白俄羅斯法院3日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基判處10年徒刑，他的支持者說，這是為了報復他在維護人權方面所做的努力，美國和歐盟也稱這場審判是「騙局」。畢亞利亞茨基是2022年諾貝爾和平獎得主，也是1980年代中期白俄羅斯民主運動興起的領頭人之一，因應白俄羅斯通過憲法修正案賦予總統極端權力，引發大規模示威，他在1996年成立白俄人權團體「維斯納」展開抗爭。

★「媽的多重宇宙」稱霸美演員工會獎 亞裔演員樂翻天

「媽的多重宇宙」26日幾乎橫掃美國演員工會獎電影類獎項，其中楊紫瓊（右）獲頒最佳女主角獎。（路透社）

美國演員工會獎2月26日揭曉得獎名單，「媽的多重宇宙」抱走4獎，包括楊紫瓊奪最佳女主角獎成最大贏家。「媽的多重宇宙」演員陣容以亞裔為多數，其他得獎者也提及好萊塢種族議題。94歲老牌演員吳漢章領取最佳卡司獎時表示，好萊塢過去一度雇白人演員並以「用膠帶貼起眼角」來演出主要亞洲角色，因為當時的製作人以為「亞洲人不夠好，撐不起票房」。他說：「如今看看我們。」這席話贏得現場熱烈掌聲。美國演員工會獎被視為奧斯卡金像獎重要風向球，第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在台灣時間3月13日上午登場。

★火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

科學家在復活島乾涸的火山口潟湖湖床上，找到一尊巨大摩艾石像。（圖取自facebook.com/MuniRapaNui）

科學家2月21日在智利領地復活島乾涸的火山口潟湖湖床上，找到一尊過去從未被發現的巨大摩艾石像。他們表示，這代表這片潟湖在過去某個時間點可能也曾經乾涸，或許古代拉巴努人正是利用這個時間搬移石像，也推斷這個遺址可望出土更多石像，以及拉巴努人曾使用的工具。

國內新聞

★辜寬敏辭世 蔡總統：感念他一生守護台灣主體性

總統府資政辜寬敏（左）2月27日辭世，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼。（中央社檔案照片）

總統府資政辜寬敏2月27日於榮總辭世，享耆壽97歲。總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，感念他一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻，願辜寬敏安息，並盼望家屬節哀珍重。

★紀念228 蔡總統：台灣人尊嚴地活 絕對不能再犯錯

228事件76週年中樞紀念儀式在台南市228紀念公園舉行；總統蔡英文表示，讓台灣人尊嚴地活，是紀念228最好的方式，「我們絕對不能再犯錯」。

★台美貿易倡議很快有成果 涉外人士透露具突破性意義

美國貿易代表署將「台美21世紀貿易倡議」列入2023議程重要項目，涉外人士透露，預計幾週內就能看到重大具體成果，且簽署協定的定位將類似BTA（雙邊貿易協定），只是尚未觸及關稅、市場開放等議題。

★高雄3/8起水情轉黃燈 減壓供水自晚間10時至隔日上午6時

旱災中央災害應變中心1日召開112年第1次工作會議，決議高雄水情自提醒綠燈調整為減壓供水黃燈，自8日起實施。圖為高雄新鑿抗旱水井。（高雄市水利局提供）

南部水情轉緊，旱災中央災害應變中心1日召開112年第1次工作會議，決議高雄水情自提醒綠燈調整為減壓供水黃燈，自3月8日起實施。

★首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台 農委會談供應不穩4原因

行政院農業委員會發布新聞稿表示，為補充國內雞蛋缺口，2月25日自澳洲進口今年首批雞蛋36萬顆已抵台，穩定供應國內消費需求。

★本土猴痘台灣首見 新竹縣高雄各1例近期皆未出國

疾管署1日公布，新增2例猴痘確診個案，是新竹縣40多歲及高雄市20多歲本國籍男性，近期都沒出國，是台灣首見猴痘本土病例；經疫調匡列相關接觸共25人，需健康監測21天。

★健保藥價調幅創10年新低 阿茲海默症用藥「憶必佳」降最多

健保署公布今年4月起調整健保藥價，有5475項降價，調整品項史上最少，調幅創10年新低，平均幅度2.1%，阿茲海默症用藥「憶必佳膜衣錠」一口氣降幅29.2%，砍藥價幅度最多。

★俄羅斯女高音訪台引爭議 音樂會取消

NSO國家交響樂團緊急取消3月5日俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（圖）音樂會。國家表演藝術中心表示，避免對觀眾與社會造成困擾。（圖取自facebook.com/annanetrebko）

俄羅斯女高音安娜涅翠布柯原訂於3月5日訪台舉行音樂會，俄烏戰爭初起時她曾發言支持祖國，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，不過已引起支持、反對兩極聲浪。NSO國家交響樂團表示，3月5日音樂會確定取消。

★普悠瑪翻車釀18死 司機員尤振仲判刑4年6月定讞

台鐵第6432次普悠瑪列車翻覆釀18人死亡，司機員尤振仲一審、二審均遭判刑4年6月。最高法院認為二審論罪量刑無不當，3日駁回檢方上訴，全案定讞。

★台南正副議長涉賄選案 邱莉莉等10人遭起訴

台南地檢署偵辦第4屆台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，2日偵結，針對議長邱莉莉、副議長林志展等10人分別依違反選罷法、刑法等罪嫌提起公訴。