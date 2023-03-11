0305-0311一週大事
一週大事關注焦點：荷蘭限制晶片設備銷中／喬治亞外國代理人法案／伊朗沙烏地復交／習近平開啟第3任期／輕症免隔離20日上路／兩岸恢復10直航點／經典賽台灣隊勝義大利／高雄水情轉黃燈
國外新聞
荷蘭政府將進一步限制先進晶片設備出口中國，夏天前實施。荷蘭政府表示，出口管制的目的是避免軍事用途、保護荷蘭技術領先地位。外貿部長施萊納馬赫呼籲其他歐盟國家應跟進荷蘭，展現歐盟團體性。
中共總書記習近平10日以2952票全票當選中國國家主席，開啟第3任期，被認為是中共建政以來，權力比肩毛澤東的領導人。中國國務院總理李克強5日在人大做最後一次總理報告，政壇告別作只花1小時，中共政壇將全為「習派」，曾被寄予改革厚望的李克強裸退，一個時代黯然結束。
喬治亞國會日前一讀通過「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。這項立法要求任何從海外獲得超過20%資金的組織須登記為「外國代理人」，否則將面臨巨額罰款，批評人士指出，這項法案複製俄羅斯鎮壓公民社會的法律。喬治亞共和國執政黨9日宣布將中止提案。
伊朗和沙烏地阿拉伯10日同意恢復外交關係，這項中國斡旋下的宣布，可能對整個中東地區產生廣泛影響。三方聲明中，伊朗和沙烏地指出，將在2個月內重啟大使館和使節團，並執行20多年前簽署的安全和經濟合作協議。
美國矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損導致銀行股重挫後，美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將存款轉至另一間存款保險銀行。外媒指出，SVB事件已引爆骨牌效應隱憂，是繼2008年金融海嘯後最大的銀行業危機。
美國官員檢視的新情報顯示，去年波羅的海北溪天然氣管線遭炸毀一案，是親烏團體所為。儘管線索指向烏克蘭，各國調查人員仍不確定誰是幕後主腦，也沒有證據顯示烏克蘭政府涉案，情報機構不排除是「假旗行動」，即刻意誤導調查方向、嫁禍給烏克蘭。
基於安全考量，丹麥廣播公司建議員工不要在公務手機上使用中國短影音應用程式TikTok，成為首家發布這類建議的新聞機構。記者須申請許可，才能使用被員工稱作「TikTok手機」的專用手機。
★韓整形外科更衣治療畫面流出藝人也受害 監視器為海康威視製造
韓國媒體報導，首爾江南區一家整形外科診所監視器遭駭客入侵，患者更衣、接受治療畫面被放到色情網站供人觀看，受害者不乏知名藝人。共4天畫面遭外流，目前光是可確認的影片就多達31支。媒體指出，被入侵的監視器為中國海康威視製造。
聯合國秘書長古特瑞斯6日警告，女權在全球遭濫用、威脅及侵害，並列舉種種危機，包括孕婦死亡率、女童失學、強迫童婚等。古特瑞斯說，全球女權進展「正在我們眼前消逝」，性別平等目標愈來愈遠，還需300年才能達成。
埃及觀光暨古物部6日宣布，考古學家在哈托爾神廟附近挖出一尊獅身人面像，雕像「臉上掛著微笑，還有兩個酒窩」，據信是以非寫實方式刻劃一位古羅馬皇帝面貌。埃及研究團隊認為，可能是在西元41年到54年將古羅馬帝國版圖拓展北非的克勞迪烏斯。
國內新聞
★輕症者20日起免隔離、自主健康管理0+N 外出建議全程戴口罩
COVID-19輕症強制隔離將走入歷史。指揮中心9日宣布，預計自20日起輕症免通報、免隔離，由5+N改0+N，取消強制隔離，改採自主健康管理，同時維持4項醫療相關政策，調整死亡喪葬慰問金及關懷金適用對象。
財政部8日宣布，今年底前出生的新生兒均納入普發現金6000元的對象，讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果。財政部指出，普發現金6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。
中選會10日宣布，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日星期六投、開票；至於總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今年11月20日至11月24日。
陸委會9日宣布恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點10日起開放。行政院長陳建仁表示，疫情緩解，政府進一步考慮民眾有兩岸交往的需求，陸委會釋出台灣最大的善意，開放10個航點。
南部水情嚴峻，高雄水情燈號8日起轉為黃燈、夜間減壓供水，市府工務局設置52處免費取水點給民眾及公家機關取用。南部地區主要水庫集水區已近600天沒有豪雨等級降雨，容量最大的曾文水庫蓄水率降到僅約17.16%。台南市政府尋找緊急備援水源，整備抗旱井並針對可取水工地檢驗水質。
中南部水情吃緊，氣象局7日表示，中南部要有顯著降雨可能要等到梅雨季，預測3月降雨偏少，但進入4、5月降雨偏少的情況會逐漸減輕；但5月梅雨季目前預測不確定性較大。
今年補班6天引發部分民怨，對於哪些國定假日要調整上班上課，行政院人事行政總處目前規劃5個方案，分別是只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放假，或維持現行做法。
★經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
世界棒球經典賽台灣隊10日與被戲稱「美國二軍」的義大利隊交手，林子偉陽春砲、張育成2分彈，加上吉力吉撈．鞏冠的3分砲，終場以11比7、睽違3659天再於經典賽拿下重要一勝。
國內雞蛋荒持續延燒，連鴨蛋也喊漲。農委會主委陳吉仲10日表示，禽流感已經控制，蛋農不斷增養、孵養，國內產量將開始回升，但產量與需求量仍有一定差距，缺口補足大概要等到5、6月。
行政院主計長朱澤民6日表示，保守估計全民普發現金新台幣6000元，約可提升經濟成長率0.3個百分點，就目前經濟情況，預估今年台灣的經濟成長率不會比去年2.45%差。
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