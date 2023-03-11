0305-0311一週大事

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荷蘭政府將對先進晶片設備出口到中國進一步設限，並在夏天前實施。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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一週大事關注焦點：荷蘭限制晶片設備銷中／喬治亞外國代理人法案／伊朗沙烏地復交／習近平開啟第3任期／輕症免隔離20日上路／兩岸恢復10直航點／經典賽台灣隊勝義大利／高雄水情轉黃燈

國外新聞

★荷蘭限制晶片設備出口中國防軍事用途 籲歐盟跟進

荷蘭政府將進一步限制先進晶片設備出口中國，夏天前實施。荷蘭政府表示，出口管制的目的是避免軍事用途、保護荷蘭技術領先地位。外貿部長施萊納馬赫呼籲其他歐盟國家應跟進荷蘭，展現歐盟團體性。

★習近平3度當選中國國家主席 李克強10年總理生涯謝幕

習近平（中）10日在中共第14屆全國人大會議當選中國國家主席，開啟第3任期。（MARK R. CRISTINO/Pool via 路透社）

中共總書記習近平10日以2952票全票當選中國國家主席，開啟第3任期，被認為是中共建政以來，權力比肩毛澤東的領導人。中國國務院總理李克強5日在人大做最後一次總理報告，政壇告別作只花1小時，中共政壇將全為「習派」，曾被寄予改革厚望的李克強裸退，一個時代黯然結束。

★喬治亞外國代理人法案掀示威潮 執政黨撤回提案

喬治亞國會一讀通過帶有濃濃俄國色彩的「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。圖為8日警察使用水砲驅離示威者。（路透社）

喬治亞國會日前一讀通過「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。這項立法要求任何從海外獲得超過20%資金的組織須登記為「外國代理人」，否則將面臨巨額罰款，批評人士指出，這項法案複製俄羅斯鎮壓公民社會的法律。喬治亞共和國執政黨9日宣布將中止提案。

★伊朗和沙烏地在中國斡旋下重新建交 影響中東局勢

伊朗和沙烏地阿拉伯在中國斡旋下於10日同意恢復外交關係並重新互派使節團。伊朗與沙烏地兩國6日至10日在北京舉行會談，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中）主持閉幕會並簽署三方協議。（中國日報via路透社）

伊朗和沙烏地阿拉伯10日同意恢復外交關係，這項中國斡旋下的宣布，可能對整個中東地區產生廣泛影響。三方聲明中，伊朗和沙烏地指出，將在2個月內重啟大使館和使節團，並執行20多年前簽署的安全和經濟合作協議。

★美監管機構接管矽谷銀行 金融風暴後最大銀行業危機

美國矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損導致銀行股重挫後，美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將存款轉至另一間存款保險銀行。外媒指出，SVB事件已引爆骨牌效應隱憂，是繼2008年金融海嘯後最大的銀行業危機。

★紐時：美宣稱獲新情報顯示 親烏團體炸毀北溪管線

美國官員檢視的新情報顯示，去年波羅的海北溪天然氣管線遭炸毀一案，是親烏團體所為。儘管線索指向烏克蘭，各國調查人員仍不確定誰是幕後主腦，也沒有證據顯示烏克蘭政府涉案，情報機構不排除是「假旗行動」，即刻意誤導調查方向、嫁禍給烏克蘭。

★新聞業第一槍 丹麥廣播公司建議別用公務機玩TikTok

基於安全考量，丹麥廣播公司建議員工不要在公務手機上使用中國短影音應用程式TikTok，成為首家發布這類建議的新聞機構。記者須申請許可，才能使用被員工稱作「TikTok手機」的專用手機。

★韓整形外科更衣治療畫面流出藝人也受害 監視器為海康威視製造

韓國媒體報導，首爾江南區一家整形外科診所監視器遭駭客入侵，患者更衣、接受治療畫面被放到色情網站供人觀看，受害者不乏知名藝人。共4天畫面遭外流，目前光是可確認的影片就多達31支。媒體指出，被入侵的監視器為中國海康威視製造。

★聯合國：全球女權倒退 還要300年才達成性別平等

聯合國秘書長古特瑞斯6日警告，女權在全球遭濫用、威脅及侵害，並列舉種種危機，包括孕婦死亡率、女童失學、強迫童婚等。古特瑞斯說，全球女權進展「正在我們眼前消逝」，性別平等目標愈來愈遠，還需300年才能達成。

★埃及挖出新獅身人面像微笑有酒窩 石碑揭露原型是古羅馬皇帝

埃及觀光暨古物部宣布，考古學家在哈托爾神廟附近挖出一尊獅身人面像，雕像「臉上掛著微笑，還有兩個酒窩」。（美聯社）

埃及觀光暨古物部6日宣布，考古學家在哈托爾神廟附近挖出一尊獅身人面像，雕像「臉上掛著微笑，還有兩個酒窩」，據信是以非寫實方式刻劃一位古羅馬皇帝面貌。埃及研究團隊認為，可能是在西元41年到54年將古羅馬帝國版圖拓展北非的克勞迪烏斯。

國內新聞

★輕症者20日起免隔離、自主健康管理0+N 外出建議全程戴口罩

COVID-19輕症強制隔離將走入歷史。指揮中心9日宣布，預計自20日起輕症免通報、免隔離，由5+N改0+N，取消強制隔離，改採自主健康管理，同時維持4項醫療相關政策，調整死亡喪葬慰問金及關懷金適用對象。

★普發現金6000元對象擴大 今年底前出生新生兒也可領

財政部8日宣布，今年底前出生的新生兒均納入普發現金6000元的對象，讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果。財政部指出，普發現金6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。

★中選會：2024總統大選將於1/13投票

中選會10日宣布，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日星期六投、開票；至於總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今年11月20日至11月24日。

★兩岸恢復10個定期航班航點 陳建仁：釋出台灣最大善意

陸委會9日宣布將恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州等10個定期航班航點自10日起開放。圖為一架班機午後從台北松山機場啟航，飛過台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日

陸委會9日宣布恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點10日起開放。行政院長陳建仁表示，疫情緩解，政府進一步考慮民眾有兩岸交往的需求，陸委會釋出台灣最大的善意，開放10個航點。

★高雄水情轉黃燈夜間減壓供水 台南曾文水庫續降市府急尋備援

南部水情嚴峻，高雄水情燈號8日起轉為黃燈、夜間減壓供水，市府工務局設置52處免費取水點給民眾及公家機關取用。南部地區主要水庫集水區已近600天沒有豪雨等級降雨，容量最大的曾文水庫蓄水率降到僅約17.16%。台南市政府尋找緊急備援水源，整備抗旱井並針對可取水工地檢驗水質。

★新竹以南冬季雨量60年來最少 中南部降雨要等5月梅雨季

中南部水情吃緊，氣象局7日表示，中南部要有顯著降雨可能要等到梅雨季。圖為高屏溪攔河堰川流量持續下降，截至2日中午，川流量僅剩7.1cms。（水利署南區水資源局提供）

中南部水情吃緊，氣象局7日表示，中南部要有顯著降雨可能要等到梅雨季，預測3月降雨偏少，但進入4、5月降雨偏少的情況會逐漸減輕；但5月梅雨季目前預測不確定性較大。

★補班6天引民怨 人事總處規劃調整上班課5方案

今年補班6天引發部分民怨，對於哪些國定假日要調整上班上課，行政院人事行政總處目前規劃5個方案，分別是只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放假，或維持現行做法。

★經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利

世界棒球經典賽預賽A組，10日晚間由台灣隊迎戰義大利隊，台灣陣中吉力吉撈．鞏冠（背號4）在比賽8局轟出3分砲，助隊終場以11比7拿下本屆經典賽重要勝利。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日

世界棒球經典賽台灣隊10日與被戲稱「美國二軍」的義大利隊交手，林子偉陽春砲、張育成2分彈，加上吉力吉撈．鞏冠的3分砲，終場以11比7、睽違3659天再於經典賽拿下重要一勝。

★陳吉仲：禽流感已控制 估雞蛋缺口5、6月補足

國內雞蛋荒持續延燒，連鴨蛋也喊漲。農委會主委陳吉仲10日表示，禽流感已經控制，蛋農不斷增養、孵養，國內產量將開始回升，但產量與需求量仍有一定差距，缺口補足大概要等到5、6月。

★朱澤民：普發6000元估可提升經濟成長率0.3個百分點

行政院主計長朱澤民6日表示，保守估計全民普發現金新台幣6000元，約可提升經濟成長率0.3個百分點，就目前經濟情況，預估今年台灣的經濟成長率不會比去年2.45%差。