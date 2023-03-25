0319-0325一週大事

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一週大事關注焦點：瑞銀併購瑞信／習近平訪俄／經典賽日本奪冠／聯準會升息／普發現金4月6日入帳／央行升息／蔡英文訪瓜地馬拉／菸害防制法修法

國外新聞

★瑞銀集團32.3億美元收購瑞信 拚金融穩定與存款保障

瑞士銀行集團併購瑞士信貸之後，將誕生瑞士歷史上前所未見的銀行巨擘。在瑞士，銀行業是國家認同的核心。經過政府、金融主管機關和央行密集協商，這起規模高達30億瑞士法郎（32億3000萬美元）的併購案於19日拍板。瑞信在聲明中說：「如果可能的話，這起合併案預計在今年底前完成。」與此同時，瑞信將持續進行重整，以利和瑞銀集團的整合。瑞士金融市場監理局（FINMA）表示，瑞信所有的服務將持續不會中斷，確保對存戶的保障。

★習近平訪莫斯科 支持蒲亭連任總統

中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統蒲亭（右）21日下午在克里姆林宮會談後簽署「深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）

俄羅斯總統蒲亭20日與到訪的中國國家主席習近平會談，兩人就烏克蘭衝突、俄中能源與經濟合作等面向進行談話，備受外界關注。習近平表示中國和俄羅斯「有著相似的目標」，他也支持蒲亭2024年連任俄國總統。

★法國內閣挺過不信任案 反退休改革浪潮恐將延續

法國政府16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，在法國各地引爆示威浪潮。在野陣營21日對總統馬克宏政府發動不信任案，最終以9票之差遭到否決，未能如願推翻政府、撤回法案。馬克宏政府雖保住內閣與法案，但正當性大受動搖，反對派怒火延燒誓言戰鬥到底。

★經典賽大谷翔平9局關門再見三振 日本擊敗美國奪第3冠

日本在世界棒球經典賽冠軍戰以3比2擊敗美國，拿下隊史第3冠。（共同社）

世界棒球經典賽22日展開冠軍戰，日本打者村上宗隆2局敲出一支特大號陽春全壘打，擊球初速達185公里，創本屆賽會最快紀錄。接著岡本和真也揮出陽春全壘打擴大領先，大谷翔平9局登場關門，三振他在大聯盟的隊友美國隊長楚勞特，日本最終以3比2奪勝，繼2006年、2009年奪冠之後，時隔14年拿下第3冠。大谷翔平本屆表現投打俱佳，也贏得最有價值球員殊榮。

★晶片戰與審查制度夾擊 中國科技巨擘發展聊天機器人遇阻

自OpenAI去年11月發表ChatGPT後，全球掀起AI熱潮，中國的阿里巴巴、京東、網易和TikTok母公司字節跳動都投入發展相關服務，迫使百度和中國其他公司急著奪回主導權。中國搜尋引擎巨擘百度發表自家聊天機器人反應欠佳，暴露出中國在聊天機器人競賽中，落後對手ChatGPT。北京的審查制度和美國的晶片出口管制，都阻撓中國發展人工智慧的野心。

★面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

美國矽谷銀行倒閉引發市場動盪，儘管全美2月通膨趨緩，但仍居高不下，美國聯邦準備理事會23日決定升息1碼。加上之前的升幅，自去年3月以來，聯準會迄今已升息19碼，或4.75個百分點。

★馬來西亞同意廢除強制死刑 替代刑罰至少關30年

馬來西亞負責法律及體制改革事務的首相署官員23日表示，內閣已同意廢除強制死刑及無期徒刑，無期徒刑將不再是死刑的替代刑罰。首相署部長指出，替代刑罰為監禁至少30年、最長40年，以及至少12下鞭刑；法案下週將提交國會。

★美國報復駐敘利亞人員遇襲 親伊朗武裝分子8死

圖為2018年美軍士兵在敘利亞巡邏。（圖取自美軍網頁army.mil）

五角大廈表示，美國駐敘利亞人員23日在一處基地遭無人機襲擊，造成美國承包商1死1傷，另有5名美軍受傷，美方將此事歸咎於與伊朗政府為伍的組織。美國國防部長奧斯汀在總統拜登指示下，授權報復性空襲，造成8名親伊朗武裝分子死亡。

★北韓測試新型水下核攻擊無人艇 意圖發動放射性海嘯

北韓中央通信社24日報導，北韓已測試一種水下核子攻擊無人艇，目的是發動放射性海嘯。在21日至23日演練期間，北韓軍方部署並測試這種新型武器系統，意圖製造「超大規模」的毀滅性海浪，藉此摧毀敵方海軍船艦和港口。

★赤道幾內亞爆發馬堡病毒疫情 延燒3省釀7死

世界衛生組織24日表示，赤道幾內亞爆發馬堡病毒疫情，該病毒幾乎與伊波拉病毒同樣致命，且已經造成7人死亡，另有20件可能的死亡病例，疫情已蔓延到該國3個省份。世衛組織非洲區主管表示馬堡病毒擴散是一個關鍵訊號，需要加強應對力道，以迅速阻止傳播鏈，避免潛在的大規模爆發和人命損失。

國內新聞

★蔡總統29日出訪瓜地馬拉貝里斯 過境紐約洛杉磯總統府

總統蔡英文29日將率團出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯。（中央社檔案照片）

21日宣布，總統蔡英文29日將率團出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，去程過境美國東岸紐約、回程過境美國洛杉磯，4月7日返抵國門，全程10天9夜。

★駐宏都拉斯大使張俊菲返台：已盡了最大善意

外交部23日表示，宏都拉斯總統卡斯楚日前指示與中國發展關係以來，台方持續與宏方溝通，但宏國堅持派遣外長赴中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情，因此立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。駐宏都拉斯共和國大使張俊菲也於25日上午返台，在桃園國際機場被媒體詢及宏國是否向台灣申請援助、貸款等時說：「謝謝，我們都盡了最大的善意。」

★疫後特別預算三讀通過 普發6000元最快4月6日入帳

立法院24日三讀通過疫「後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」。（中央社檔案照片）

立法院院會24日三讀通過疫後特別預算，其中包含執行普發現金每人6000元所需經費。財政部24日也宣布，4月5日前上網辦理登記的民眾，款項將於4月6日起陸續入帳，4月6日以後登記者，將於登記後兩個營業日入帳。領有國民年金或勞退、勞保年金的族群，將在4月 6日入帳。對於選擇多元領取管導的民眾，ATM領現將於4月10日開放，4月17日開放郵局領現，偏鄉造冊民眾可於4月6日起的兩週之內，至原登記的派出所或分駐所領取。

★新竹苗栗台中水情改提醒綠燈 高雄3/30轉減量供水橙燈

國內水情吃緊，旱災中央災害應變中心22日決議，新竹、苗栗、台中與北彰化地區水情燈號轉為提醒綠燈，晚間11時至隔日早上5時減壓供水，意即「類黃燈」，估可節水逾1%；另考量高屏溪流量變化大，高雄調整為減量供水橙燈。

★央行升息半碼 重貼現率達1.875%創近8年新高

儘管面臨景氣下行壓力，考量台灣物價上漲壓力仍居高不下，中央銀行理監事會23日決議升息半碼、利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。

★專案進口雞蛋29日至清明節間上架通路 一盒60至70元

農委會畜牧處24日表示，從美國、泰國、澳洲等國輸入的雞蛋，可望在29日至清明節期間上架國內通路銷售，價格仍會是平價雞蛋價位。圖為新北市早餐店雞蛋。（中央社檔案照片）

為改善國內缺蛋問題，農委會規劃短期內專案進口雞蛋補充供應。農委會畜牧處表示，從美國、泰國、澳洲等國輸入的雞蛋，可望在29日至清明節期間在國內通路上架平價銷售，一盒10顆約新台幣60至70元。

★菸害防制法修法上路 禁電子煙、20歲才可抽菸

衛生福利部國民健康署表示，菸害防制法部分條文修正，22日正式上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，吸菸年齡提高至20歲。

★馬英九訪中 馬辦：客隨主便未預期見重要人士

前總統馬英九（圖）將於3月底赴中國大陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日表示，此行單純就是祭祖以及帶學生交流，沒有安排到北京，也沒有預期會見到陸方重要人士。（中央社檔案照片）

前總統馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，此行單純就是祭祖以及帶學生交流，農曆年前就開始規劃，沒有安排到北京，也沒有預期會見到陸方重要人士；赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。

★民法「父母懲戒權」修正草案 父母不得精神暴力、體罰子女

法務部公告民法第1085條修正草案，刪除原本的「懲戒」文字，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。

★太陽花學運占行政院案 監察院糾正5機關提8缺失

圖為民國103年3月24日警方驅離占領行政院的反服貿民眾。（中央社檔案照片）

太陽花學運「占領行政院」行動屆滿9年前夕，監察院通過糾正行政院、警政署等5個機關，23日公布調查報告，列出警方驅離情形逾越比例原則、部分員警行為粗暴，執法過當，對民眾懷有惡意以及抗議民眾受傷人數被嚴重低報等8項缺失。監察院要求機關應確實檢討改進，行政院也應加強員警人權法治教育及追究時任現場指揮官的行政責任，防範未來再次發生類似事件，並強調受到傷害的民眾有得到真相、得到正義回復的權利。