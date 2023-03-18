0312-0318一週大事

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一週大事關注焦點：國際刑事法院發令逮捕蒲亭／美銀行接連倒閉／日韓領袖峰會／法國年改掀怒火／電價調漲／金門兵失聯遭通緝／宏都拉斯擬與中建交／H9N2禽流感

國外新聞

★俄羅斯強制移送烏克蘭兒童構成戰爭罪 國際刑事法院發令逮捕蒲亭

聯合國表示，俄羅斯強迫移送烏克蘭兒童到俄國控制的地區，已構成戰爭罪，根據烏克蘭說法，截至2月已有1.6萬名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。國際刑事法院17日對俄羅斯總統蒲亭發布逮捕令，雖然短期內讓蒲亭受審微乎其微，但可能會對他外訪造成影響。烏克蘭官員對逮捕令歡呼稱慶。

★美國3銀行接連倒閉 聯準會融資3667億應急

美國Silvergate Bank、矽谷銀行（SVB）及標誌銀行（Signature Bank）陸續因擠兌導致流動性不足，接連宣布倒閉。隨後以第一共和銀行為首的多間地區性銀行股價重挫，存戶擔心這些銀行恐為下一個地雷而擠兌領款。聯邦準備理事會已融資銀行業近120億美元（新台幣3667億元）。針對銀行相繼倒閉，財政部長葉倫強調，美國銀行體系依然穩健。

★尹錫悅會岸田文雄重啟穿梭外交 日本解除對韓出口管制

韓國總統尹錫悅（左）與日本首相岸田文雄（右）16日下午在東京進行長達85分鐘會談。（共同社）

韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄16日在東京會談，兩人同意重啟領袖互訪的「穿梭外交」，也承諾將盡快恢復中斷已久的經濟、安保等政府高層對話管道。同時，日本決定解除對韓國3項半導體關鍵電子材料的出口管制措施，韓方也同時撤回就此向世界貿易組織提出的告訴。

★法國強制通過退休改革法案 掀全國示威在野黨發動不信任投票

為抗議法國政府的退休改革法案，大約7000人16日聚集在巴黎協和廣場示威。（路透社）

法國政府推出年金改隔法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲引起大批民眾不滿，全國各地爆示威潮，國家鐵路公司、清潔隊等也發動罷工。總統馬克宏政府16日動用憲法第49.3條，繞開國會下議院表決而強行通過退休金改革法案，在野黨17日發動不信任動議，若動議通過內閣必須總辭、法案撤銷。

★中國機構改革全文發布 組建中央社會工作部涉及黨基層治理

中國16日公布「黨和國家機構改革方案」全文，在黨的機構改革增加中央金融委員會、中央金融工作委員會、中央科技委員會、中央社會工作部以及中央港澳工作辦公室。中央社會工作部的工作涉及人民信訪、黨基層治理。學者分析，把分散在國家信訪局、民政部、國資委等部門的相關職能都整合到中央社會工作部，將加強黨對全部社會工作的領導。

★楊紫瓊成奧斯卡首位亞洲影后 媽的多重宇宙奪7獎成大贏家

「媽的多重宇宙」12日在第95屆奧斯卡獎奪下最佳影片、女主角、男配角等7項大獎。（路透社）

奧斯卡頒獎典禮12日登場，「媽的多重宇宙」抱走最佳影片、導演、女主角、男配角等7項大獎，其中馬來西亞女星楊紫瓊成為奧斯卡首位亞洲影后，越南出生、有華人血統的美國影星關繼威則奪下最佳男配角。導演關家永受訪時表示，這部片是向他來自台灣的母親致敬，製片人王慶也說：「這部電影基本上就是一首獻給我們台灣父母的情歌。」

★熱帶氣旋弗萊迪再撲非洲南部 馬拉威等國逾400人喪生

熱帶氣旋弗萊迪在馬拉威已釀326人死亡。圖為馬拉威遭洪水侵襲，房屋浸泡在水中。（圖取自twitter.com/MalawiUNICEF）

熱帶氣旋弗萊迪繼2月侵襲非洲南部後，3月11日起第二度登陸，造成馬拉威、莫三比克等國逾400人罹難。弗萊迪是南半球有史以來最強的風暴之一，可能成為壽命最長的熱帶氣旋。搜救人員持續在洪水及土石流中尋找倖存者，馬拉威總統查克維拉也呼籲全球伸援。

★俄戰機撞落美MQ-9無人機 掀敏感技術外洩疑慮

一架俄羅斯戰鬥機14日在黑海上空撞落美軍MQ-9死神無人偵察機，事後美軍譴責俄機動作不安全，除召喚俄國大使表達抗議，也質疑俄羅斯可能取得相關敏感技術。但俄羅斯國防部表示，俄國戰機並未與美軍無人機接觸，該機是因「動作角度過大」墜毀。

★阿根廷通膨率破百寫32年新高 民眾苦不堪言怨政府

阿根廷2月通膨率攀升6.6%，年增率達102.5%，不僅創下32年新高，也名列全球通膨率最高的國家之一。儘管當局規劃控制物價並限制穀物出口，以供應國內物資，但民眾的薪資成長往往追不上物價上漲幅度，讓阿根廷人民怨聲載道。

★Google微軟OpenAI紛搶攻AI市場 專家：將取代中低階工作者

Google14日公布生成式AI新技術，幾小時後，ChatGPT開發商OpenAI則發表可解釋圖像內容的大型語言模組GPT-4。微軟16日也發表Copilot，將應用在Excel、Word等辦公軟體。專家指出，GPT-4問世後，所有產業都會受惠，但未來中階以下的工作將被取代，中低階工作能力者都將成為人工智慧底下的受害者。

國內新聞

★4/1電價平均漲11%、產業大戶調17% 逾9成住宅不影響

經濟部電價費率審議會17日決議，4月起平均電價調漲11%。圖為台北市公寓住宅電表。中央社記者鄭清元攝 112年3月17日

經濟部電價費率審議會17日決議，平均電價調漲11%，考量照顧民生、穩定物價，住宅用電700度以下不調整，約93%住宅不受影響；高壓及特高壓的產業用電大戶調漲17%，但受到景氣衝擊產業，去年下半年用電衰退10%調幅減半。

★二膽逃兵陳嘉壎遭通緝 金檢將提遣返要求

金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯，福建金門地方檢察署以涉違反陸海空軍刑法罪嫌發布通緝，通緝時效達20年。主任檢察官劉建志17日表示，下週將透過法務部向中國大陸提出遣返請求。

★國內首現H9N2禽流感病毒 暫無禽傳人個案

疾管署17日表示，國內首度檢出H9N2病毒，暫無禽傳人個案。圖為金門縣衛生局人員17日執行場區清潔及消毒工作。（圖取自防檢局網頁baphiq.gov.tw）

疾管署17日表示，國內一禽場首度檢出H9N2病毒，衛生單位已針對共21名從事撲殺、清場相關工作人員進行健康追蹤造冊，目前均無出現類流感症狀；禽流感疫情暫無禽傳人個案。

★消保處驗20件植物纖維餐具 4件含甲醛下架銷毀

行政院消費者保護處17日公布抽驗市售植物纖維成分餐具20件，4件檢出危害健康的甲醛，包含連鎖咖啡店循環杯、便利超商便利盤，以及知名購物網所售杯與碗，都已下架銷毀。

★普發現金線上登記免插卡 官網3/22上午8時開放

行政院會通過普發現金規劃報告，自3月22日上午8時起，開放民眾預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金屆時就能直接入帳。

★宏都拉斯擬與中建交 外交部召見駐台大使嚴正關切

宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，宏都拉斯駐台大使布羅德（前）上午搭車抵達外交部。中央社記者吳昇鴻攝 112年3月15日

宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，外交部15日召見宏都拉斯駐台大使，由外交部次長俞大㵢表達嚴正關切，會談約30分鐘，氣氛嚴肅。宏國大使布羅德回應媒體表示，正在等宏國外交部進一步指示。

★澎湖政壇震撼彈 6連任議長劉陳昭玲涉貪羈押禁見

澎湖縣議會議長劉陳昭玲等人疑遭人檢舉涉及違建拆除等行賄案。澎湖地方法院14日召開羈押庭，晚間裁定劉陳昭玲羈押禁見，圖為去年底當選議長宣誓之照片。（中央社檔案照片）

澎湖縣議會議長劉陳昭玲等人疑遭人檢舉涉及違建拆除等行賄案。澎湖地方法院14日召開羈押庭，裁定劉陳昭玲與機要秘書陳淑美羈押禁見、孫姓老闆娘以20萬元交保。

★雲林議長沈宗隆涉賄羈押禁見 九合一選後第二位

雲林縣議長沈宗隆等人涉賄案，雲林地院裁定達德集團前執行長潘正綱收押、沈宗隆等人交保。雲檢不服提起抗告、台南高分院15日發回更裁，雲林地院16日清晨裁定沈宗隆和包商鍾慶郎收押禁見。

★國防部：共軍由訓練轉備戰 欲建立第二島鏈內作戰力

國防部指出，去年共機侵擾台灣防空識別區逾1700架次，較往年倍增，且常態化於渤海、黃海及台海周邊開設禁航區，採實戰化方式由訓練轉向備戰型態，期望建立第二島鏈內作戰能力，並企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道。

★經典賽台灣下屆恐打資格賽 張育成入選日媒評列最佳九人

世界棒球經典賽台灣隊A組分組排名墊底，依照現行規則，下一屆恐需打資格賽。日本媒體16日特別選出預賽A、B組球隊中的最佳投手三名與最佳九人，其中台灣隊成績優異的張育成屢屢有關鍵表現，獲選為最佳一壘手。