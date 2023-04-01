0326-0401一週大事

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川普（圖）因涉支付封口費給色情片女星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。（中央社檔案照片）

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一週大事關注焦點：川普遭起訴／芬蘭加入北約／習近平傳備戰／全斗煥孫下跪／台宏斷交／馬英九訪中／台中房屋倒塌／六福村狒狒

國外新聞

★川普因封口費案成美國首位遭刑事起訴總統 矢言絕不認罪協商

美國前總統川普因涉嫌於2016年大選前夕支付豔星「暴風女丹尼爾斯」封口費，3月30日遭紐約大陪審團投票決定起訴，成為史上首位面臨刑事訴訟的美國總統，改寫美國政壇史，但川普面對的罪名尚未揭露。川普預計將於4月4日被傳訊，他在聲明中斥責：「這是史上最高層級的政治迫害、選舉干預」。若川普被捕入獄，他依然可以參加2024年的總統大選，但競選活動將受到阻礙。

★蒲亭將在白俄部署核武 欲以糧食向北韓換軍火

俄羅斯總統蒲亭25日表示，已跟鄰國白俄羅斯達成在白俄境內部署戰術核武的協議。（圖取自俄羅斯總統府網頁kremlin.ru）

俄羅斯總統蒲亭3月25日表示，已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在白俄境內部署戰術核武，但不會違反禁止核子擴散的相關協議。路透社報導指出，俄羅斯繼承蘇聯時期的核武，目前擁有的核彈頭存量全球第一，為核武的超級強權國家。另外，白宮發言人3月31日表示，美國已掌握最新情資，俄羅斯正尋求在北韓派駐代表團，並意圖以糧食援助換取北韓軍火。

★芬蘭加入北約獲全部會員國同意 最快下週完成程序

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織，3月31日獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。芬蘭去年5月決定加入北約，結束數十年來的軍事不結盟政策。土耳其批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為北約的第31個成員國，相關官員預期下週就能完成程序。

★英國獲准入CPTPP創先例 只待最後行政程序

（中央社製圖）

英國首相府3月31日宣布成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為英國2020年脫歐後參與的最大規模貿易協定。待英國與其他CPTPP成員完成最後的法律及行政步驟後，將簽訂正式准入文件，成為加入CPTPP的第一個歐洲國家，也是加入CPTPP的第一個非創始經濟體。

★列舉習近平為戰爭準備4跡象 美專家籲全球認真看待因應

外交事務刊出前華郵北京分社社長潘文和前白宮官員博明聯名的投書，列舉中國領導人習近平近期的4個跡象，指出他正在準備發動戰爭，其中包含他數度闡明「備戰」主軸，更向共軍將領喊出要「敢於鬥爭」。另外，中國軍事預算年增7.2%，並計劃降低對外國進口穀物的依賴，北京近數月來更公布新的預備役人員法。這篇投書指出，目前無法斷言戰爭即將發生，但全球各國決策者和商業領袖都不能忽視情況有所轉變。

★全斗煥孫稱爺爺是「屠殺禍首」 向光州遺族下跪致歉

韓國前總統全斗煥的孫子全宇元（下跪者）31日與光州事件的遺族、受害者家屬見面，稱爺爺為「屠殺禍首」，並代替爺爺下跪道歉。（韓聯社）

韓國前總統全斗煥的孫子全宇元日前從美國返韓，在一個紀念中心與1980年光州民主運動鎮壓（光州事件）受害者的家屬及遺族見面，稱全斗煥為「屠殺禍首」、「犯下莫大罪行的罪人」，更直言全斗煥不僅沒有力求發展韓國的民主，反而讓民主開倒車。全宇元下跪道歉，並表示願意參與真相調查相關活動。

★移民羈留中心大火奪39命 墨西哥當局逮5涉案人員

墨西哥一間移民羈留中心27日晚間發生大火造成39人死亡。圖為移民在國家移民研究所辦公室外舉行蠟燭守夜活動，紀念火災罹難者。（路透社）

墨西哥鄰近美國邊界的一座移民羈留中心27日發生大火，現場監視器畫面顯示，火災當下，警衛並未打開上鎖的門，而是視若無睹離開現場。目擊者和倖存者指稱，移民被鎖在牢房裡無法逃脫，有39人命喪火窟。檢方朝謀殺案方向偵辦此案，墨西哥檢察總長辦公室人權部門負責人表示，已對國家移民局3位職員、2名民間保全及遭控縱火的嫌犯發出逮捕令。

★熱帶氣旋弗萊迪釀災 馬拉威恐逾1200人喪命

熱帶氣旋弗萊迪繼2月侵襲非洲南部後，3月11日起第二度登陸，造成馬拉威、莫三比克等國預計超過1200人罹難，相關當局指出，至少有676人死亡，538人失蹤。弗萊迪是南半球有史以來最強的風暴之一，可能成為壽命最長的熱帶氣旋。警方3月30日表示，救援作業仍在進行，一旦救援行動完成，失蹤者將被推定為死亡。

★義大利因隱私疑慮封鎖ChatGPT 開西方國家第一槍

義大利隱私保護監管機構3月31日表示，已封鎖爭議性聊天機器人ChatGPT，為第一個封鎖這款人工智慧應用程式的西方國家。ChatGPT由美國新創公司OpenAI開發，可以明確回答困難的問題，並能撰寫程式、詩文或論文，甚至能通過高難度考試、測驗。義大利隱私保護監管機構指出，ChatGPT不重視用戶資料，而且無法核實用戶年齡，因此將暫時限制OpenAI處理義大利用戶資料，並啟動調查。

★天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

天文學家首度藉著新技術「重力透鏡」，發現一個超大質量黑洞，質量是太陽的300億倍以上。（圖取自英國皇家天文學會網頁ras.ac.uk；作者ESA/Hubble, Digitized Sky Survey, Nick Risinger , N. Bartmann，CC BY 4.0）

天文學家首度藉著新技術「重力透鏡」發現超大質量黑洞，質量是太陽的300億倍以上，堪稱天文界罕見的驚人發現，據了解，這是迄今已發現最大的黑洞之一。研究人員認為，這次發現意義重大，天文學家可望發現比過去想像中更多不活躍的超大質量黑洞，並研究它們如何變得如此巨大。

國內新聞

★台宏斷交 外交部：82年邦誼敗給中國金錢外交

外交部26日宣布終止和宏都拉斯共和國的外交關係。（路透社）

中華民國與宏都拉斯建交長達82年，雙方在經貿合作多有碩果，台灣數次在宏都拉斯有需要時伸援；未料多年情誼難擋中國利誘，宏國轉與中國建交，邦誼劃下句點。台宏斷交後，中國聲稱台灣慣用金錢外交，外交部3月28日指出，台宏邦誼是敗給對岸金錢外交，台灣從來不從事金錢競賽，並強調自由、民主、法治和尊重人權是大勢所趨與歷史潮流，任何違逆歷史潮流的作為，註定會失敗告終。

★蔡總統獲美國智庫頒獎 肯定勇氣與領導力

總統蔡英文（中）美東時間30晚間受邀出席美國哈德遜研究所舉辦的「全球領導力獎晚會」，獲頒「全球領導力獎」。（圖取自twitter.com/HudsonInstitute）

總統蔡英文受邀出席美國「哈德遜研究所」舉辦的「全球領導力獎晚會」，並獲頒「全球領導力獎」。蔡總統獲獎後致辭說，這份獎項是向台灣人民致意，但台灣持續被排除在聯合國及相關組織外，因此需要其他民主國家支持，協助台灣參與國際組織。哈德遜研究所所長華特斯表示，頒發該獎是要表彰蔡總統的勇氣與領導力，美國與多國家將她視為對抗反民主的鬥士，他並讚許蔡總統對抗暴政、維護自由開放的印度太平洋地區。

★馬英九會宋濤再提九二共識 在武漢稱許抗疫對人類做出貢獻

前總統馬英九（左）30日晚間在湖北武漢東湖賓館與中國大陸國台辦主任宋濤（後右）會晤時，強調「九二共識」的重要性。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月30日

前總統馬英九30日在表訂行程外參觀疫情展覽時，對COVID-19疫情爆發時當地專責金銀潭醫院院長領導抗疫表達敬佩，並說這使得疫情未大幅向外擴張，不僅對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。馬英九30日晚間與國台辦主任宋濤會面時說，2015年與「習先生」在新加坡會面時，再次確認了「九二共識」的重要性。

★外交部：駐斐濟代表處正名 享外交特權

外交部28日表示，南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處，恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。對此，外交部表示肯定與感謝，同時強調斐濟是台灣在太平洋區域理念相近的的重要合作夥伴，兩國政府將在既有合作基礎上持續穩健交流，深化台斐友好關係。

★普發6000元提前清明連假陸續發放 首波登記最慢4/6入帳

王道銀行3月31日先行墊付款項，將普發現金6000元撥入客戶帳戶，引發議論。財政部官員透露，跨部會晚間開會協調，達成「能提早就提早」的共識，經過協調後，部分金融機構包括中國信託、台新、永豐銀行及8家公股行庫配合4月1日陸續發放，首波登記的民眾最慢會在4月6日入帳。

★刑事局：20具海上浮屍確認16人身分 7人是越南來台偷渡客

台灣沿海近日發現多具浮屍，疑似是越南人蛇集團海上丟包所致。警政署刑事局30日表示，經查2月中旬至3月底共發現20具海上浮屍。內政部長林右昌說，其中9具為本國籍因輕生或落海導致，與偷渡案無關；另外7具是越南籍、4具未確認身分，初步研判與偷渡案可能有關。監察委員已申請自動調查，釐清內政部警政署及海巡署相關巡查是否周全、是否確切掌握轄內偷渡集團動態。

★台中房屋倒塌奪3命 施工營造商15萬元交保

台中市中區台灣大道一段巷內30日發生房屋倒塌意外，事故造成3人不幸罹難，台中市民政局長吳世瑋（右2）31日上午前往慰問罹難者家屬。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月31日

台中市中區一棟房屋倒塌，壓住在鄰宅施工中的3名工人皆罹難。警方約談負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛到案說明後，移送台中地檢署偵辦，檢察官認定2人涉及過失致死等罪嫌，古男以新台幣15萬元、游男以5萬元交保。

★林務局要求六福村狒狒全植入晶片 1個月內改善圈養場防逃設施

從發現中槍死亡狒狒有結紮到公布牠為六福村所有出現時間差挨批，六福村表示，是因事發後警方持續偵訊現場獸醫而無法取得更多的聯繫導致，對於狒狒死亡園區感到自責，再次致歉。林務局3月31日表示，與新竹縣政府、專家學者前往六福村檢視狒狒圈養場，已要求業者1個月內完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，並在6個月內全面完成狒狒晶片植入及登記工作。

★破壞海纜祭重罰 NCC修法最重處無期徒刑併科1億罰金

台馬海纜日前遭勾斷，讓海纜重要性浮上檯面，NCC3月29日提出電信管理法修法草案，破壞海纜相關設施導致災害、致人於死者，最重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；除了實體破壞海纜之外，若核心資通系統被駭也會開罰。

★監管虛擬資產 金管會提9面向訂定指導原則

金管會3月30日正式說明虛擬貨幣監管重點方向，並表示近期將訂定指導原則涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。

★黃筱雯5比0完勝對手 奪拳擊世錦賽第2金

台灣拳擊好手黃筱雯在女子拳擊世界錦標賽54公斤級奪金。金牌戰以5比0完勝哥倫比亞對手卡斯塔尼達，繼2019年後拿下生涯第2面世錦賽金牌。