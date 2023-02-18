0212-0218一週大事

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一週大事關注焦點：熱帶氣旋襲紐西蘭／中國白髮運動／德國機場罷工／西班牙跨性別法案／台馬海纜中斷／白沙屯媽祖進香／房貸支持方案補助／巴拉圭總統訪台

國外新聞

★熱帶氣旋襲紐西蘭8人喪命 萬人流離失所多城鎮停電缺飲用水

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）12日侵襲紐西蘭北島，當局宣布進入為期7天的全國緊急狀態，是紐西蘭史上第3次宣布進入全國緊急狀態。嘉布瑞爾已累計已奪走8人性命，截至17日下午，警方登記至少有4500人被親友通報失聯。當地天氣於17日開始好轉，但已造成約一萬人流離失所，許多城鎮仍然停電，且缺乏飲用水；地方政府官員估計，可能還有數十個、甚至數百個社區未恢復通訊。

★土耳其強震震垮執政黨建設牌 5月大選陷苦戰

土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生強震，哈泰省建築物在強震後倒塌。（安納杜魯新聞社）

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日清晨發生系列強震，造成土耳其約3萬8044人罹難，聯合國預估受影響的兒童超過700萬人，並表示罹難兒童總數恐怕有「好幾千」人。政府救災速度慢及5600多棟建築遭震垮，凸顯防震建築相關法令形同虛設，然而基礎建設一向是土耳其執政黨正義發展黨（AKP）的主打賣點，6日強震加上劣質建築造成嚴重死傷，這張「建設」牌成為在野黨猛攻標的，加上AKP災前並無絕對民調優勢，5月大選將是場苦戰。

★拜登：不會為擊落中國氣球道歉 但盼與習近平對話

針對美軍擊落中國偵察氣球與另外3個不明物體事件，拜登16日在白宮發表講話指出，最近在美加上空被擊落的3個不明物體，雖然還不清楚到底為何，但目前沒有跡象表明與中國偵察氣球計畫有關，或是來自其他國家的偵察。情報界評估這3個物體很可能與私人企業、娛樂或研究機構有關，用以研究天氣或進行其他科學研究。對於中國偵察氣球入侵美國領空遭到美軍擊落，拜登表示不會為此道歉，但希望與中國國家主席習近平通話以釐清真相。

★挪威情報局：俄羅斯波羅的海部署核武戰艦 30年首見

政治新聞網站POLITICO報導，挪威情報局年度報告指出，俄羅斯已開始在波羅的海部署配備戰術核子武器的船艦，為過去30年來首見。報告說，雖然俄羅斯的潛艦、反衛星武器以及網路能力同樣可以威脅挪威和北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，但戰術核子武器「在北約國家可能涉及的數種作戰場景中，是個格外嚴重的威脅」。

★德國8機場罷工迫漢莎航空取消逾千航班 影響近30萬乘客

德國服務業工會17日發起24小時罷工，8座機場的工人罷工要求提高工資，迫使德國最大航空公司漢莎航空在德國最繁忙的法蘭克福和慕尼黑機場取消逾1300個航班，影響將近30萬名旅客。德國機場協會稱罷工行動是「完全無法接受」，德國機場協會執行長畢索（Ralph Beisel）在聲明中說：「必須在談判桌上找到解決方案，而不是以犧牲乘客權益為代價。」德國服務業工會與雇主的下一輪談判預定2月22日至23日舉行。

★中國白髮運動蔓延 武漢大連再現反醫保改革遊行

中國武漢15日再度爆發大型抗議遊行，大批退休老人聚集位於漢口的中山公園，要求撤回削減健康福利的醫保改革措施。東北港口城市大連的數千退休老人也上街表達不滿，過程中有人遭警方逮捕。這是2022年11月末中國大城市出現反對清零防疫政策的「白紙運動」以來，最大規模的民眾抗爭活動，有媒體將此系列抗爭稱為「白髮運動」。中國國家醫療保障局網站15日晚間發布通知，強調要將更多符合條件的零售藥店納入門診統籌基金範圍，讓民眾就醫和買藥更便利。

★菲律賓控中國海警船照射軍事級雷射光 致船員暫時失明

菲律賓海岸防衛隊13日指控，一艘中國海警總隊的艦艇6日在南海以「軍事級雷射光」照射菲國船隻，導致組員暫時失明。（圖取自facebook.com/coastguardph）

菲律賓海巡隊13日指控中國海警日前在南海2度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，導致組員暫時失明，並冒著碰撞風險進行危險操作，駛入距菲國船隻僅約140公尺範圍，阻撓菲方對擱淺在仁愛暗沙的艦艇運送食物和補給物資。針對此事件，馬尼拉不僅向北京提出外交抗議，菲律賓總統小馬可仕也召見中國大使「表達嚴重關切」。北京表示，中國海警只是使用手持雷射測速儀和綠光指示筆，未向菲國船員照雷射，但菲方指船員確實一度喪失視覺。

★南韓對北韓更強硬 國防白皮書6年來首次以敵人相稱

南韓兩年發表一次國防白皮書，16日發表的2022年白皮書再次將北韓政權和軍方稱為「我們的敵人」，是6年來首次再度使用這個字眼，顯示南韓對北韓立場已更加強硬。南韓國防白皮書稱呼北韓是「敵人」，原因是北韓現正研發武器、對南韓進行網路和軍事挑釁，而且近來也將南韓稱為「敵人」。白皮書中說：「由於北韓持續構成軍事威脅，不願放棄核武，因此身為主要行為方的北韓政權和軍隊就是我們的敵人。」

★西班牙通過新法 滿16歲可自由改變身分證上性別

西班牙國會16日投票通過一份跨性別法案，允許所有年滿16歲者變更身分證上登記的性別。在此之前，只有西班牙成年人能要求改變身分證上的性別，且必須出具醫學報告證明自己有「性別不安」（gender dysphoria），並且提出進行2年賀爾蒙治療的證明。新法取消所有這類要求，14至15歲國民在雙親或法律監護人同意下，也可申請改變身分證上性別；12至13歲者則須取得法官同意。

★日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

日本17日首度實施戶外載人飛行車實驗。（圖取自一般財團法人MASC YouTube頻道youtube.com）

日本境內17日首度實施飛行車搭載2人飛行的實驗，這架飛行車的機體可浮在離地30公尺高的地方，在海灘周邊自動飛行約400公尺，飛行時間約3分半。飛行車是運用無人機等的技術，可載人或載物飛行。相較於一般的飛機，航運費用、噪音、二氧化碳的排放量較低，被期待運用為離島、人煙稀疏地的移動手段，或有助於解決城市中心塞車等情形。

國內新聞

★台灣搜救隊返台 憶土耳其震災任務：歷來最光榮難忘經驗

台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，許多搜救隊員的家人特別趕到機場接機，有小朋友帶著家人自製、上頭寫有「歡迎英雄爸爸回台」字樣手板迎接。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，台灣搜救隊日前赴土耳其展開震災救援任務，12日撤離，15日搭專機返台。消防署特種搜救隊副隊長黃博村表示，隊員們在伊斯坦堡機場出境前獲得民眾如雷掌聲，讓他感動到快哭了，這是他歷年來救災最難忘的經驗，也是最光榮的。

★房貸支持方案補助3萬元 18歲以上可申請租金補貼

行政院長陳建仁15日表示，為減輕疫情及升息壓力對中產家庭衝擊，政府將以疫後特別條例規劃房貸補貼方案，針對家戶所得120萬元以下，且僅持有一戶自用住宅，核貸一定金額以下者，提供每戶一次性新台幣3萬元的支持，預估可減輕55萬戶房貸族的負擔。租金補貼部分，18歲以上學生租屋族也可申請。

★台馬海纜中斷 NCC：初判皆被中國籍船損害

中華電信兩條台馬海纜分別於2日及8日發生斷纜。（中央社製圖）

中華電信兩條台馬海纜分別於2日晚間及8日中午發生斷纜，造成馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響。NCC 17日表示，台馬2號海纜初步判斷2日疑被中國漁船損害，台馬3號海纜8日疑似被MMSI為中國籍貨輪損害，中華電已經向海巡署報案。熟悉海纜業務的電信高層說明，去年也曾經發生兩條海纜同時斷訊狀況，這次是第二次，陸續接洽過10艘船，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快能於4月20日抵台。

★通膨高漲 去年實質經常性薪資負成長創10年最大減幅

主計總處17日公布111年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬4417元，年增2.80%，雖然是23年來最大漲幅，但因通膨高漲，薪水跟不上物價上漲的速度，去年實質經常性薪資負成長0.15%，創下10年最大減幅。

★巴拉圭總統阿布鐸：台巴是命運共同體 若斷交是歷史錯誤

總統蔡英文16日與巴拉圭總統阿布鐸舉行雙邊會晤並見證兩國簽署合作協定；阿布鐸表示，這是他總統任內最後一次訪台，重申對台灣最堅定的支持。他認為4月即將舉行的巴國總統大選不會影響對台邦交，並直言，若任何人當選下屆總統後做出與台灣斷交的決定，「將是一個歷史性的錯誤」。

★白沙屯媽祖抵達北港朝天宮 人潮夾道場面壯觀

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨出發，媽祖鑾轎17日抵達雲林縣北港朝天宮，數萬民眾夾道齊呼「進喔」，鑾轎以衝百米的速度3進3退進廟，場面壯觀。中央社記者姜宜菁攝 112年2月17日

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香，12日凌晨起駕出發，數萬名信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，17日中午抵達北港朝天宮。拱天宮主委洪文華表示，今年報名人數超過11萬，隨香的也超過上萬人，進香隊伍綿延數公里，也導致部分行程耽擱。他說，今年的路線與往年反方向，從彰化二水、溪州到雲林虎尾、北港鎮，返程將挑戰40小時回宮。

★蛋價漲 陳吉仲：玉米營業稅減免飼料成本降1元、推出平價蛋

因應飼料成本大增導致國內蛋價上漲等因素，農委會主委陳吉仲18日表示，行政院已同意將玉米營業稅減免延長1季，飼料成本每公斤可望再降1元，同時也會做好禽流感防疫。至於消費者因蛋價漲受影響部分，他也說，政府會在相關通路推廣平價專區的平價蛋；同時透過相關業者配合調度，讓全國消費者都能買到雞蛋。

★國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

近年蜜蜂數量驟減，進而衝擊人類糧食供應，台灣國輻中心團隊耗時5年，成功破解全球首個「西奈湖蜜蜂病毒」的殼體蛋白質結構，對開發蜜蜂抗病毒天然藥物具有重大意義，研究成果日前更登上頂尖期刊「自然通訊」。

★林昱堂亞洲室內田徑賽男子跳遠奪冠 台灣史上第2金

第10屆亞洲室內田徑錦標賽於哈薩克首都阿斯塔納舉行，台灣男子跳遠好手林昱堂在決賽第3次試跳，以8公尺02的成績摘金。（亞田總Siong Peh提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月12日

12日在哈薩克首都阿斯塔納舉行的第10屆亞洲室內田徑錦標賽，台灣男子跳遠好手林昱堂在決賽第3次試跳，以8公尺02的成績摘下台灣史上第2面金牌，並且打破全國室內男子跳遠紀錄。

★陳彥博克服失溫2度完成育空極地賽 實現10年自我承諾

台灣超馬好手陳彥博二度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，歷經失溫與黑夜孤寂等考驗，15日以10天6小時4分鐘完賽。（圖取自facebook.com/tommychen0610）

台灣超馬好手陳彥博二度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，歷經失溫與黑夜孤寂等考驗，15日以10天6小時4分鐘完賽，總排第4、徒步組第3。陳彥博2013年首度參加育空極地賽，以第3名作收，成為賽史第一名完賽的亞洲選手，也是賽史完賽最年輕的選手。他相隔10年重返賽事，帶著33公斤雪橇裝備獨自在荒野中前進，過程中差點失溫，一度擔心自己撐不過去，但最後終於完成10年前對自己許下的承諾。