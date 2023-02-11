0205-0211一週大事

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土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至9日死亡人數已突破2萬1000人。圖為9日俯拍土耳其哈泰省災區。（路透社）

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一週大事關注焦點：土敘強震／美軍打撈中國偵察氣球／日本口罩令鬆綁／詹姆斯成NBA得分王／台灣室內口罩鬆綁／台灣搜救隊赴土耳其／經典賽宣傳圖風波／星雲法師辭世

國外新聞

★土耳其敘利亞強震逾2.3萬人罹難 72小時已過搜救不放棄

土耳其敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，已造成逾2.3萬人死亡，雖然黃金救援72小時已過，但救援人員仍不顧一切地在瓦礫堆中搜救倖存者。地震造成土敘5600多棟建築物毀損，土耳其南部的安塔基亞及尚勒烏爾法，還有敘利亞的阿勒坡，3座古城也大規模毀損。

★土耳其加開2邊界通道救助敘利亞災民 聯合國援助進入反抗區

土敘7.8強震釀成嚴重災情，包括台灣歐美在內，多國派員協助救災。各地也陸續傳出好消息，土耳其加濟安泰普市一名青少年受困瓦礫堆94小時，最終獲救且幾乎毫髮無傷。同樣受災慘重的敘利亞卻因國家長期內戰，物資難以進入北部災區。為救助敘國災民，土耳其努力開放與敘利亞的另2條邊界通道，聯合國首批援助也在9日終於抵達敘利亞境內的反抗軍控制區。

土耳其6日清晨發生規模7.8強震，經過29個小時之候，救援人員於倒塌的建築物下方救出一名嬰兒。（安納杜魯新聞社）

★美軍公布中國偵察氣球打撈近照 阿拉斯加又遇不明物體

美軍4日擊落中國偵察氣球，7日公布首批殘骸打撈作業的近距離照片。美方官員證實，目前能找到的球皮皆已回收，後續碎片將會交由情報專家進行分析，不會還給中方。美國國防部8日指出，中國偵察氣球計畫行之有年並涉及5大洲，美國過去也有4次類似事件。10日國防部又在阿拉斯加上空擊落另一個不明物體，但目前尚不清楚這一物體的來源。

美國海軍7日公布首批中國偵察氣球近距離打撈照片。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）

★日本口罩令3/13起鬆綁 民眾可自行判斷室內外佩戴時機

日本政府10日傍晚訂出COVID-19戴口罩政策基本方針，從3月13日起，不論是室內或室外是否戴口罩，包括搭乘新幹線、長途巴士、包租的巴士等公共交通工具時，民眾可以自行判斷要不要戴口罩。但仍鼓勵民眾如果到醫院就診，或搭乘通勤時間乘客多的電車或巴士時配戴口罩。

★澤倫斯基閃電訪問英法 向歐盟尋求戰鬥機支援

烏克蘭總統澤倫斯基閃電訪問英國與法國，在英國國會發表歷史性演說，並在巴黎與法國總統馬克宏及德國總理蕭茲共進晚餐。9日更出席歐盟峰會，分4批與歐盟各國領導人會談，呼籲盟邦提供戰機支援。

★南韓參與越戰部隊曾屠殺平民 法院首次認定有賠償責任

韓國首爾中央地方法院7日就越戰當時主張韓國軍隊屠殺平民的案件，判決韓國政府應向原告賠償3000萬100韓元（約新台幣73萬元），這也是韓國法院首次將韓國軍隊在越戰屠殺平民認可為事實。越方則迴避是否以政府立場採取法律行動相關提問，強調會以「擱置過去、面向未來」的精神來克服戰爭遺留問題。

★英國掀規模最大醫護人員罷工潮 訴求加薪因應通膨

英國護理師與救護車急救人員6日發起醫護人員最大規模罷工行動，訴求加薪以對抗生活成本飆漲。護理人員指出，過去10年的薪資漲幅根本追不上狂飆的通貨膨脹速度，在燃料、食品和住房支出均持續飆漲的情況下，他們甚至難以支付帳單。

★智利森林大火釀24死 倖存者描繪身處人間煉獄

智利中南部因熱浪酷暑引發森林大火，過去一週死亡人數增至24人、數千人無家可歸，5600名消防員正積極撲滅301處森林大火，其中有81處特別危險。幸運逃過一劫的民眾描述當地情況有如人間煉獄，他們憂心野火再度來襲。

智利城市聖胡阿納4日遭野火肆虐。（路透社）

★詹姆斯超越賈霸成為NBA得分王 接下來盼跨越4萬分里程碑

籃壇超級球星詹姆斯7日在洛杉磯湖人對奧克拉荷馬雷霆比賽第3節，靠一記後仰跳投砍進兩分，前3節就砍進36分，生涯總得分累計達到3萬8388分，超越湖人前輩賈霸，成為NBA史上生涯得分第1多的球員。他的下一個目標，將成為聯盟史上唯一生涯累積得分突破4萬分大關的「活傳奇」。

（中央社製圖）

★AI機器人Bard答題出錯 Google母公司市值閃崩3兆

科技企業Google母公司Alphabet Inc 6日宣布，將推出聊天機器人Bard，並為旗下搜尋引擎及開發者增加人工智慧（AI）功能。然而，8日Bard卻在回答韋伯太空望遠鏡的問題上失誤，導致Alphabet股價暴跌，市值瞬間消失超過1000億美元（約新台幣3兆元）。

國內新聞

★室內口罩2/20起鬆綁僅2類場所強制佩戴 校園補習班3/6放寬

中央流行疫情指揮中心宣布，2月20日起，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，特殊情境如有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下者、人潮聚集等採建議佩戴，其他場所則由民眾自主決定。另外，校園、托嬰幼等3月6日才放寬。

★土耳其強震台灣搜救隊挺進重災區 善款累計破2.7億

土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，台灣在地震發生後數小時就派出搜救隊伍，與各國搜救隊合作救災。9日在重災區救出一名被困在水泥柱下的女子，順利協助脫困送醫。另外，衛生福利部7日起陸續開放捐款專案的帳戶帳號，統計至10日下午5時，賑災專戶已湧入逾4.3萬筆、新台幣2.7億餘元善款。

台灣與土耳其兩國搜救人員在強震災區合作執行任務時，發現有一名女子受困在水泥柱下，透過影音生命探測器可看見傷者的腳，後來歷經近20小時努力，終於將人救出。（消防署提供）

★1月CPI漲幅創半年新高 房租貴2.44%是1996年以來最大調幅

行政院主計總處9日公布的數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）漲幅達到3.04%，創半年新高。觀察1月CPI的7大類表現，居住類大漲2.49%，主因是住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲3.60%、3.34%及2.44%所致，其中房租更創下1996年7月以來最大漲幅。

★iRent個資外洩40萬筆屆期未改善 公路總局開罰20萬

和泰汽車旗下iRent爆出個資外洩，交通部公路總局清查發現iRent外洩多達40萬筆，情節重大，開罰新台幣20萬元，並要求業者落實個人資料保護法規定，若未改善將可按次處以罰鍰。台北市交通局也依共享運具自治條例規定裁處最高額9萬元，並要求限期改善。

★經典賽A組宣傳圖獨缺台灣球員 悍創向MLB抗議 WBC道歉

世界棒球經典賽10日在官方社群發布各組宣傳圖代表人物，A組獨缺地主國台灣球員，承辦單位悍創運動行銷已向MLB官方嚴正抗議。11日WBC換上有台灣好手林子偉的新圖，WBC主席史莫爾也為錯誤致歉。

世界棒球經典賽A組原先的官方宣傳圖沒有台灣隊球員，經抗議後，11日換上新的預賽A組宣傳圖，加上台灣隊球員林子偉。（圖取自instagram.com/wbcbaseball）

★台南市正副議長涉賄案 邱莉莉林志展二度交保

台南地檢署持續偵辦台南市正副議長選舉賄選案，檢方二度約談先前已獲交保的議長邱莉莉及副議長林志展，7日凌晨訊後，邱、林2人分別以新台幣150萬元及120萬元交保。民進黨中評會日經過1小時討論後，也決定給予邱、林2人停權3年處分。

★林書豪加盟PLG鋼鐵人披7號球衣 2/12首秀

前美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，8日舉辦加盟記者會，總經理高景炎親自送上代表主場的紅色球衣，且印有林書豪的名字和背號7號。

★星雲法師97歲辭世 開創佛光山、一生致力推動人間佛教

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。中國江蘇出身的星雲法師，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。

★資安院揭牌 總統：強化國家數位韌性與資安防護體系

資安院10日舉行揭牌典禮，總統蔡英文表示，資安院成立是重要里程碑，將持續強化國家的數位韌性以及資安防護體系，致力提升關鍵資訊系統，推廣全民資安意識，打造安全、安心與安穩的數位環境。

★台北國際書展6天50萬人次參觀 人潮信心都回籠

台北國際書展5日閉幕，6天共吸引逾50萬人次參觀，較去年6月於疫情間舉辦的25萬人次多1倍；台北書展基金會董事長吳韻儀表示，很開心這次的人潮、銷售及信心都回來了。