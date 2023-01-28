0122-0128一週大事

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一週大事關注焦點：加州槍擊案／德美軍援烏克蘭主力戰車／中國核酸產業鏈瓦解／斐濟拒中國培訓部隊／陳建仁組新內閣／國安團隊改組／台股虎年蒸發逾8兆／周婕妤9號球世錦賽奪冠

國外新聞

★加州4天內3起槍擊案 華人舞廳除夕夜遭掃射11人罹難

美國加州洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市21日農曆春節除夕夜發生槍擊案，嫌犯持衝鋒槍進入「舞星大舞廳」掃射，造成11人死亡，其中包括3名台僑，根據周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，凶手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。這起槍擊案再次引發全美槍枝管制呼聲，3位參議員23日共同提案限制攻擊性武器，並將購槍年齡提高到21歲。24日加州灣區接連有農場及加油站傳槍擊事件，分別造成7人與1人喪生。

★德美相繼宣布提供烏克蘭主力戰車 西方國家跟進

美國計劃向烏克蘭提供M1A2艾布蘭主力戰車（圖）。（路透社）

在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週後，德國25日批准運送豹2主力戰車給烏克蘭。隨後美國總統拜登也宣布提供31輛美製M1艾布蘭坦克。波蘭、挪威、加拿大等數個有豹2戰車列裝的國家紛紛跟進，法國也正研究提供法製雷克勒主力戰車的可能性。俄軍預計今春發動新一波攻勢，戰車是烏克蘭能否在戰場取得上風的關鍵，相較烏軍目前的步兵戰車，主戰坦克更為重型且強大，可突破敵軍防線。

★中國核酸產業鏈瓦解 數百萬人沒頭路難捱歹年冬

中國嚴封控期間，約莫數百萬身穿白色防護衣的「大白」們是執行核酸檢測要角，但當局放寬防疫管制後，他們卻成為閒置人力面臨生計無著。圖為去年中上海黃浦區的臨時核酸檢測採樣點。（中新社）

中國放寬防疫管制不再執行全員核酸檢測後，核酸檢測的需求量估計驟減80%，如今只有需要出示陰性證明才能復工的，如司機等染疫高風險行業勞工，才會現身核酸檢測亭前，先前獲聘投入其中的數百萬防疫大軍隨即面臨生計無著。一名負責採集咽喉樣本的藥劑師說，雇用他的機構大範圍撤除核酸檢測亭，從原本的百餘個僅保留7個，付給他的收入也腰斬，每天只有人民幣200元（約新台幣887元），身穿白色防護疫的「大白」們也成了閒置人力。有人另謀出路改賣快篩，卻又遭遇市場飽和獲利難。

★日本5/8起室內免戴口罩 韓國繼續停發中國公民短期簽證至2月底

日本首相岸田文雄27日說，日本政府將取消在室內戴口罩的建議，並下調COVID-19在傳染病法上的級別，和季節性流感相同，措施將從5月8日生效。另外，韓國27日宣布，針對中國公民停發旅韓短期簽證的措施延長至2月底，學者指出，這項引起中方不滿反擊的措施可能為韓中關係帶來更多變數。

★斐濟新總理拒中國培訓部隊 北京在南太遇絆腳石

斐濟新總理拉布卡（圖）拒絕中國訓練斐濟警察或軍隊，顯示中國在南太平洋遇到一個重大的絆腳石。（圖取自facebook.com/FijiGovernment）

斐濟新總理拉布卡上台，著手加強與澳洲的軍事和外交關係，示意將推翻與北京達成的協議，拒絕中國訓練斐濟警察或軍隊，顯示中國在南太平洋遇到一個重大的絆腳石。拉布卡去年底就任，他承諾新政府不會接受索羅門群島式的協議，不允許中國培訓斐濟的警察或軍隊，「我們希望保持和鞏固主權戰略資產」。

★中資爛尾工程四處現形 厄瓜多大壩現數千裂縫

華爾街日報報導，厄瓜多政府工程師表示中國承建的科卡科多辛克萊水力發電廠浮現數千條裂縫。（圖取自華爾街日報網頁wsj.com）

厄瓜多科卡科多辛克萊大壩座落在活火山附近，是該國有史以來最大基礎設施計畫，當初由中國砸鉅款承建。時至今日，造價27億美元的科卡科多辛克萊水力發電廠竟浮現數千條裂縫。過去中國「一帶一路」倡議花費了上兆美元，意圖透過發展經濟貿易來擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力，但部分計畫的劣質建造品質不僅危害重要基礎建設，也使這些國家的錢坑愈來愈大。

★軍事政變又通貨膨脹 緬甸栽種鴉片面積大幅增加

國際組織調查，受到通貨膨脹、原物料上漲以及軍事政變後不穩定的政經情勢影響，緬甸的鴉片罌粟花栽種面積在過去2年大幅上升，栽種密度越來越高，管理也越來越有規模。調查人員分析，緬甸2022年面臨俄烏戰爭造成的原物料和油價上漲，加上2021年緬甸軍事政變不穩定的政經情況和通膨，以及罌粟花可保證收入等因素，都是讓緬甸人民栽種罌粟花的原因。

★海地多名員警遭黑幫殺害 警察闖機場向總理抗議

海地一名示威者26日手舉寫著「警察的鮮血太多了。我們不能再忍受了」的標語，抗議近期多名警察遭殺害。（路透社）

海地警察26日封鎖街道並強行闖入主要機場，抗議最近有數名員警遭勢力持續擴大的武裝幫派殺害，使得剛返國的總理亨利一度受困。上週有4名員警在太子港附近遭黑幫擊斃，警方25日在利揚庫爾鎮與黑幫爆發槍戰，造成7名警察喪生。人權團體表示，自亨利2021年7月掌權以來，有78名員警遭殺害，平均每個月有5名警察死亡，但總理與國家警察總長卻沒有採取任何行動。

★通膨讓英國人難度日 受薪階級也上食物銀行求助

英國通膨嚴重不僅導致低收家戶受苦，連受薪階級都吃不消。當地的食物銀行表示，目前除了業務比過去更為繁重，甚至看到越來越多全職工作的人前來求助。英國的消費者物價年增率去年10月飆升至11.1%，隨能源與食物價格帶動通膨，低收入戶受到不成比例的衝擊，雖然12月消費者物價年增率稍緩，但仍將近10%。

★NASA研發核動力太空船 為人類登陸火星做準備

美國國家航空暨太空總署（NASA）26日表示，預計2027年前將針對配備核分裂引擎的太空船展開試驗，這是NASA未來如何更高效地將太空人送上火星所做長期努力的一環。NASA一直致力研究核熱推進概念，運用核熱推進技術從地球前往火星需要約4個月，而傳統化學動力引擎則需耗時約9個月。核熱推進大幅減少太空人曝露於太空輻射的時間，對於把人類送上月球以外的太空至關重要。

國內新聞

★陳建仁組「溫暖堅韌」內閣 蔡總統交付4大任務

總統蔡英文（左）27日在總統府召開記者會，宣布新任行政院長由前副總統陳建仁（右）接任，陳建仁在會中致詞表示，他會積極照顧人民生活，讓台灣繼續成為2300萬人幸福生活、團結共好的國家，這也是內閣最重要的使命。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日

總統蔡英文27日宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長，籌組「溫暖堅韌」內閣並交付4大任務；總統說，陳建仁的溫暖、無私、奉獻，正是當前疫後社會療癒、照顧人民生活、團結建設國家，最合適的行政院長人選。

★國安團隊小幅改組 林佳龍任總統府秘書長 蔡明彥接國安局長

總統蔡英文26日上午在總統官邸約詢後，前交通部長林佳龍同意接任總統府秘書長。原總統府秘書長李大維回任海基會董事長，國安局長陳明通去職，由外交部次長蔡明彥接任。國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三留任，國安團隊人事布局具雛形，基本就定位。

★賴清德法鼓山除夕撞鐘提「三求」 盼兩岸和平穩定

副總統賴清德21日晚間代表總統蔡英文出席法鼓山撞鐘活動時提出「三求」，一求俄烏戰爭儘快結束；二求COVID-19疫情早日終結；三求印太地區兩岸能夠和平穩定發展。

★蔡總統：台美貿易倡議談判如成功 農產品優先輸美

總統蔡英文23日說，政府正在進行台美貿易倡議談判，如談判成功，產品進入美國市場更順暢，而農產品則是優先進入市場的產品之一。

★台股虎年市值蒸發逾8兆元 兔年關注國際變數

台股虎年封關指數收在14932.93點，市值蒸發新台幣8.04兆元，展望兔年，法人表示，農曆春節長假期間國際變數相對多，基本面數字將影響春節後台股續航力，關注重量級財報、經濟指標、美國債務上限問題及全球央行決策。

★國有地管理借重無人機航拍 檢視砂石場占用有無擴大

無人機助攻國有土地管理，財政部國產署表示，今年將委託內政部測繪中心協助辦理砂石場占用、太陽光電等案件的航拍、影像處理，及精確地上物座標的數化作業，合計面積達約2596公頃。

★林書豪加盟鋼鐵人 預計2月抵台

P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人26日正式公布網羅台裔籃球明星林書豪。（中央社檔案照片）

PLG高雄17直播鋼鐵人26日宣布，曾在NBA掀起「林來瘋」的台裔球星林書豪確定加盟。球團總經理高景炎表示，目前林書豪抵台時間還不確定，不過預計會在2月。

★周婕妤完封擊敗英國好手 女子9號球世錦賽奪冠

「大眼妹」周婕妤（前）23日在女子9號球世界錦標賽決賽，以9比0完封英國的艾莉森費雪、拿下冠軍。（圖取自facebook.com/probilliardseries）

「大眼妹」周婕妤23日在女子9號球世界錦標賽決賽，以9比0完封英國的艾莉森費雪、拿下冠軍，是繼去年女子10號球世錦賽後，拿下的第2座世界冠軍，成為台灣首名雙料冠軍女子撞球選手。

★涉毒駕撞死彰化警員 肇事男送醫出院遭收押

彰化縣警局警員高偉倫23日騎機車下班遭吳姓男子駕車撞死，吳男也受傷送醫治療，血液驗出毒品反應涉「毒駕」撞死人，吳男出院被移送法辦，法院裁准羈押。

★國道1號連環撞引火燒車2死 酒駕女坦承曾喝沙瓦、20萬元交保

國道1號苗栗頭屋路段22日清晨發生6車連環追撞，引起火燒車致2死4傷，警方初判肇因第一部小轎車陳姓女駕駛酒駕自撞護欄釀禍，她坦承除夕夜曾喝含酒精沙瓦飲料，酒測值超標送辦，檢方複訊後諭令20萬元交保。