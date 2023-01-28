0122-0128一週大事
一週大事關注焦點：加州槍擊案／德美軍援烏克蘭主力戰車／中國核酸產業鏈瓦解／斐濟拒中國培訓部隊／陳建仁組新內閣／國安團隊改組／台股虎年蒸發逾8兆／周婕妤9號球世錦賽奪冠
國外新聞
美國加州洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市21日農曆春節除夕夜發生槍擊案，嫌犯持衝鋒槍進入「舞星大舞廳」掃射，造成11人死亡，其中包括3名台僑，根據周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，凶手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。這起槍擊案再次引發全美槍枝管制呼聲，3位參議員23日共同提案限制攻擊性武器，並將購槍年齡提高到21歲。24日加州灣區接連有農場及加油站傳槍擊事件，分別造成7人與1人喪生。
在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週後，德國25日批准運送豹2主力戰車給烏克蘭。隨後美國總統拜登也宣布提供31輛美製M1艾布蘭坦克。波蘭、挪威、加拿大等數個有豹2戰車列裝的國家紛紛跟進，法國也正研究提供法製雷克勒主力戰車的可能性。俄軍預計今春發動新一波攻勢，戰車是烏克蘭能否在戰場取得上風的關鍵，相較烏軍目前的步兵戰車，主戰坦克更為重型且強大，可突破敵軍防線。
中國放寬防疫管制不再執行全員核酸檢測後，核酸檢測的需求量估計驟減80%，如今只有需要出示陰性證明才能復工的，如司機等染疫高風險行業勞工，才會現身核酸檢測亭前，先前獲聘投入其中的數百萬防疫大軍隨即面臨生計無著。一名負責採集咽喉樣本的藥劑師說，雇用他的機構大範圍撤除核酸檢測亭，從原本的百餘個僅保留7個，付給他的收入也腰斬，每天只有人民幣200元（約新台幣887元），身穿白色防護疫的「大白」們也成了閒置人力。有人另謀出路改賣快篩，卻又遭遇市場飽和獲利難。
★日本5/8起室內免戴口罩 韓國繼續停發中國公民短期簽證至2月底
日本首相岸田文雄27日說，日本政府將取消在室內戴口罩的建議，並下調COVID-19在傳染病法上的級別，和季節性流感相同，措施將從5月8日生效。另外，韓國27日宣布，針對中國公民停發旅韓短期簽證的措施延長至2月底，學者指出，這項引起中方不滿反擊的措施可能為韓中關係帶來更多變數。
斐濟新總理拉布卡上台，著手加強與澳洲的軍事和外交關係，示意將推翻與北京達成的協議，拒絕中國訓練斐濟警察或軍隊，顯示中國在南太平洋遇到一個重大的絆腳石。拉布卡去年底就任，他承諾新政府不會接受索羅門群島式的協議，不允許中國培訓斐濟的警察或軍隊，「我們希望保持和鞏固主權戰略資產」。
厄瓜多科卡科多辛克萊大壩座落在活火山附近，是該國有史以來最大基礎設施計畫，當初由中國砸鉅款承建。時至今日，造價27億美元的科卡科多辛克萊水力發電廠竟浮現數千條裂縫。過去中國「一帶一路」倡議花費了上兆美元，意圖透過發展經濟貿易來擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力，但部分計畫的劣質建造品質不僅危害重要基礎建設，也使這些國家的錢坑愈來愈大。
國際組織調查，受到通貨膨脹、原物料上漲以及軍事政變後不穩定的政經情勢影響，緬甸的鴉片罌粟花栽種面積在過去2年大幅上升，栽種密度越來越高，管理也越來越有規模。調查人員分析，緬甸2022年面臨俄烏戰爭造成的原物料和油價上漲，加上2021年緬甸軍事政變不穩定的政經情況和通膨，以及罌粟花可保證收入等因素，都是讓緬甸人民栽種罌粟花的原因。
海地警察26日封鎖街道並強行闖入主要機場，抗議最近有數名員警遭勢力持續擴大的武裝幫派殺害，使得剛返國的總理亨利一度受困。上週有4名員警在太子港附近遭黑幫擊斃，警方25日在利揚庫爾鎮與黑幫爆發槍戰，造成7名警察喪生。人權團體表示，自亨利2021年7月掌權以來，有78名員警遭殺害，平均每個月有5名警察死亡，但總理與國家警察總長卻沒有採取任何行動。
英國通膨嚴重不僅導致低收家戶受苦，連受薪階級都吃不消。當地的食物銀行表示，目前除了業務比過去更為繁重，甚至看到越來越多全職工作的人前來求助。英國的消費者物價年增率去年10月飆升至11.1%，隨能源與食物價格帶動通膨，低收入戶受到不成比例的衝擊，雖然12月消費者物價年增率稍緩，但仍將近10%。
美國國家航空暨太空總署（NASA）26日表示，預計2027年前將針對配備核分裂引擎的太空船展開試驗，這是NASA未來如何更高效地將太空人送上火星所做長期努力的一環。NASA一直致力研究核熱推進概念，運用核熱推進技術從地球前往火星需要約4個月，而傳統化學動力引擎則需耗時約9個月。核熱推進大幅減少太空人曝露於太空輻射的時間，對於把人類送上月球以外的太空至關重要。
國內新聞
總統蔡英文27日宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長，籌組「溫暖堅韌」內閣並交付4大任務；總統說，陳建仁的溫暖、無私、奉獻，正是當前疫後社會療癒、照顧人民生活、團結建設國家，最合適的行政院長人選。
總統蔡英文26日上午在總統官邸約詢後，前交通部長林佳龍同意接任總統府秘書長。原總統府秘書長李大維回任海基會董事長，國安局長陳明通去職，由外交部次長蔡明彥接任。國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三留任，國安團隊人事布局具雛形，基本就定位。
副總統賴清德21日晚間代表總統蔡英文出席法鼓山撞鐘活動時提出「三求」，一求俄烏戰爭儘快結束；二求COVID-19疫情早日終結；三求印太地區兩岸能夠和平穩定發展。
總統蔡英文23日說，政府正在進行台美貿易倡議談判，如談判成功，產品進入美國市場更順暢，而農產品則是優先進入市場的產品之一。
台股虎年封關指數收在14932.93點，市值蒸發新台幣8.04兆元，展望兔年，法人表示，農曆春節長假期間國際變數相對多，基本面數字將影響春節後台股續航力，關注重量級財報、經濟指標、美國債務上限問題及全球央行決策。
無人機助攻國有土地管理，財政部國產署表示，今年將委託內政部測繪中心協助辦理砂石場占用、太陽光電等案件的航拍、影像處理，及精確地上物座標的數化作業，合計面積達約2596公頃。
PLG高雄17直播鋼鐵人26日宣布，曾在NBA掀起「林來瘋」的台裔球星林書豪確定加盟。球團總經理高景炎表示，目前林書豪抵台時間還不確定，不過預計會在2月。
「大眼妹」周婕妤23日在女子9號球世界錦標賽決賽，以9比0完封英國的艾莉森費雪、拿下冠軍，是繼去年女子10號球世錦賽後，拿下的第2座世界冠軍，成為台灣首名雙料冠軍女子撞球選手。
彰化縣警局警員高偉倫23日騎機車下班遭吳姓男子駕車撞死，吳男也受傷送醫治療，血液驗出毒品反應涉「毒駕」撞死人，吳男出院被移送法辦，法院裁准羈押。
★國道1號連環撞引火燒車2死 酒駕女坦承曾喝沙瓦、20萬元交保
國道1號苗栗頭屋路段22日清晨發生6車連環追撞，引起火燒車致2死4傷，警方初判肇因第一部小轎車陳姓女駕駛酒駕自撞護欄釀禍，她坦承除夕夜曾喝含酒精沙瓦飲料，酒測值超標送辦，檢方複訊後諭令20萬元交保。
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