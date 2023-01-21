0115-0121一週大事

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尼泊爾雪人航空班機15日失事，已知68死，仍有4人失蹤。圖為搜救人員16日運送罹難者遺體。（路透社）

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一週大事關注焦點：尼泊爾墜機／中國人口負成長／阿爾登將卸任／烏克蘭直升機墜毀／蘇貞昌請辭／最快4月普發現金6000元／跨國同性伴侶可結婚／腸病毒2年來首例死亡

國外新聞

★尼泊爾墜機已知68人罹難 30年來最慘重空難

雪人航空一架國內線班機15日從首都加德滿都起飛後，在波卡拉失事墜毀，已知68人罹難，仍有4名乘客失蹤未尋獲，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件，搜尋人員16日找到「黑盒子」。當地電視畫面顯示搜救人員忙著在斷裂的機身殘骸附近搜索。失事現場附近的土地被燒焦，火焰依稀可見。

★中國人口負成長61年來首次 專家：面臨危機遠超出想像

圖為去年12月31日中國山西太原，兒童在雪道玩耍。（中新社）

中國國家統計局17日公布，去年底全國人口14億1175萬人，較前一年同期減少85萬人，全國人口自然成長率是每千人負0.60，為61年來首次出現負成長。中外專家均指出，人口負成長一旦出現便難以逆轉，有專家認為中國正面臨遠超出想像的人口危機，將長期拖累作為經濟成長重要引擎的房地產市場。

★紐西蘭總理阿爾登倦勤宣布2月卸任 希金斯可望接任

紐西蘭總理阿爾登將於2月卸任。（路透社）

紐西蘭總理阿爾登1月19日在電視聲明中表示，她今年將不尋求連任，2月7日會是她總理職位的最後一天。她在電視播出的聲明中說，將於10月14日舉行大選。紐西蘭的工黨（Labour Party）21日指出，曾任COVID-19防疫部長、現任教育和警察部長的希金斯（Chris Hipkins）將接替阿爾登（Jacinda Ardern）成為新任總理。

★烏克蘭直升機墜毀釀16死 內政部3高官和3幼童喪生

烏克蘭首都基輔附近布洛瓦利鎮18日直升機墜機意外造成烏國內政部長在內16人喪生。（路透社）

烏克蘭官員表示，一架直升機18日上午在首都基輔市郊一家托兒所附近墜毀，原本外傳造成18人死亡，事後更改死亡數字為16人，包括機上的烏克蘭內政部長、第一副部長、內政部國務秘書等高官和托兒所3名孩童。烏克蘭總統府指出，失事的法國製直升機當時正要飛往烏東前線，目前還不清楚失事原因。俄羅斯當局未立即置評，烏克蘭官員也沒提到俄方對此區域發起攻擊。

★秘魯20年最嚴重示威衝突逾40死 首都等地延長緊急狀態

圖為12日秘魯民眾上街示威。（路透社）

秘魯反政府抗議活動持續延燒，要求總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台，自去年12月上旬以來已有40多人喪生。秘魯政府14日宣布首都利馬和另外3個地區進入緊急狀態。不過博魯阿爾特的反對者16日仍在首都利馬展開大規模示威。

★韓國1月30日解除室內口罩令 日本擬5月降級COVID-19為流感

韓國20日宣布，1月30日起解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴上口罩。圖為首爾一家購物中心張貼戴口罩告示。（韓聯社）

韓國總理韓德洙1月20日宣布，30日起解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴口罩。日本政府則正檢討調降COVID-19分類等級等同於季節性流感，大幅鬆綁相關防疫限制。日媒報導，調降時間點可能落在5月黃金週長假前後，但前提是沒有新的危險變異株流行。

★中國駐里斯本使館架設監控攝影機 面臨葡萄牙當局調查

圖為去年12月21日一名婦女經過中國駐里斯本大使館外的監控攝影機。（路透社）

中國駐里斯本（Lisbon）大使館周邊裝設3台360度全景監控攝影機，當地居民擔心它們可能拍到周邊的公寓。住在大使館對面的一位居民形容，中國大使館的監控攝影機「公然侵犯隱私」。葡萄牙當局正評估中國駐里斯本大使館周邊近日安裝的監控攝影機是否合法。

★法國民眾大罷工反年金改革 逾百萬人上街抗議

法國民眾不滿政府退休年金制改革，8大工會19日發動全國罷工與示威遊行。巴黎原訂下午2時出發的遊行隊伍由於人數眾多，在原地停滯一個半小時才在民眾歡呼聲中緩慢前進。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月20日

法國多數民眾不滿馬克宏政府的退休年金制度改革，8大工會19日大串連與罷工，至少112萬人參與。巴黎現場水泄不通，示威者告訴中央社，不反對改革，但不應只拿勞工開刀；受訪民眾則說，支持罷工，即使不便也會忍耐。

★菲律賓1月至少3暴風雨來襲 造成27死11傷

菲律賓當局15日表示，1月以來全國至少3暴風雨來襲，總計造成至少27人死亡，氣象預報單位警告將持續降下大雨。根據民防辦公室，超過8萬3000人在疏散中心避難，1200多棟房屋遭洪水和暴雨破壞。菲律賓名列最容易受氣候變遷影響的國家之一，科學家警告說，隨著世界日益暖化，暴風雨的威力正變得越來越強大。

★義大利黑手黨老大逃亡30年 故鄉西西里就醫被逮

義大利掃黑警察16日逮捕西西里黑手黨首腦人物德納羅，結束對這位義大利頭號通緝犯長達30年的追捕。現年60歲的德納羅是黑道槍手，據傳他曾吹噓自己的被害人可以「填滿一座墓園」，他是西西里黑幫柯沙諾斯特拉的主要人物，好萊塢系列電影「教父」正是以這個黑幫為背景。

國內新聞

★蘇貞昌請辭 總統府：農曆年期間啟動內閣調整作業

行政院長蘇貞昌（橘色口罩者）19日下午透過臉書表示，為開創新局，已再向總統蔡英文請辭行政院長一職，請總統儘速指派新閣揆。圖為蘇貞昌晚間下班後搭車離開行政院。中央社記者王飛華攝 112年1月19日

行政院長蘇貞昌19日在臉書宣布再度向蔡英文總統請辭。蘇貞昌兩次合計5年多的任期，是總統於1996年改為直接民選之後任期最長的行政院長。總統府發言人張惇涵表示，蘇貞昌19日下午與蔡總統在總統府內會晤，執政團隊接下來將在農曆年期間啟動內閣調整作業，並在過年後讓新內閣團隊迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

★全民共享特別條例立院初審無共識 最快4月才能發現金

各界關注何時能夠領到全民普發現金6000元，原本估計最快可在2月底開始發放，但朝野立委18日上午在會中針對特別條例進行逐條討論時未能達共識，民進黨團力挺行政院版本普發6000元，國民黨團則希望增加到每人1萬元，其他黨團也各有意見，條文全部保留送黨團協商。民進黨團總召柯建銘表示，條文全數保留出委員會，進入冷凍期1個月，依程序最快要到4月才能發放。

★內政部函釋跨國同性伴侶可結婚 同志團體讚終於團圓

內政部19日發函各縣市政府，未來除了兩岸同性伴侶，其餘跨國伴侶均適用涉外民事法律適用法第8條規定，准予結婚登記。（中央社檔案照片）

台灣伴侶權益推動聯盟表示，歷經近4年等待，在台北高等行政法院累積5個有利跨國同婚的勝訴判決、新北市訴願會累積4個有利的訴願決定後，內政部19日發函各縣市政府，未來除了兩岸同性伴侶，其餘跨國伴侶均適用涉外民事法律適用法第8條規定，准予結婚登記，這代表跨國同性伴侶終於得以團圓。

★經部：未開放中國製螺螄粉進口 實體通路及電商立即下架

台灣基進秘書長王興煥等人16日說，接獲檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

台灣基進秘書長王興煥等人16日根據民眾檢舉表示，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼，呼籲政府嚴格把關，避免中共統戰滲透台灣人民生活。經濟部表示，目前並未開放中國製螺螄粉食品進口，在坊間販售者已涉及違反有關法令，已通知通路下架，若被查獲涉及私運或虛報，除將依法沒入貨品並處以罰緩，廠商也將被停權最多2年，嚴重者可廢止廠商登記資格。

★腸病毒2年來首例死亡 莊人祥：春季可能出現流行疫情

衛生福利部疾病管制署16日公布國內出現2年以來首例腸病毒死亡個案，為5個月大女嬰，搶救近2週仍不治，另外罕見出現30多歲腸病毒重症，是近25年第4例成人重症。疾管署副署長莊人祥表示，國內腸病毒疫情近2週有上升趨勢，但與往年相比仍屬低點，現階段未進入流行期，卻已有重症出現，這是警訊，民眾應多加留意，預計今年春季腸病毒疫情可能會流行。

★台美21世紀貿易倡議第2輪談判結束 5議題近期簽早收協議

台美21世紀貿易倡議第2回合談判，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮領軍與美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領的代表團，自14日起在台北展開為期4天的第2回合談判，並於17日下午結束所有議程。（經貿辦提供）中央社記者曾智怡傳真 112年1月17日

台美21世紀貿易倡議第2回合談判17日在台北落幕，雙方針對貿易便捷化、中小企業、反貪污、服務業國內規章與良好法規等5項議題，可望在數週內簽署早收協議。美國貿易代表署表示，雙方在多領域達成共識。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，經過這次談判，台灣已脫離美國過去如301貿易報復機制的單方面要求，台美雙邊經貿合作將在平等基礎上進行。

★晶片出口連7年成長 台灣半導體龍頭地位短期難撼動

根據財政部數據，2022年台灣IC晶片出口年增18.4%，連續第3年繳出兩位數的成長。IC晶片是電子產品、電腦和智慧手機的重要元件。彭博16日報導，台灣IC晶片出口連續7年成長，進一步鞏固台灣在全球半導體產業的龍頭地位。報導指出，全球貿易受需求下滑影響，面臨巨大的壓力，而半導體的全球銷售則繼續驅動著台灣的出口，而台灣在半導體產業的重要性，不致因美國等國家致力提高晶片生產而立即受到衝擊。

★博客來沒給清潔工特休假 北市勞動局加重裁處10萬元

博客來網路書店涉嫌以假承攬真僱傭方式聘用清潔人員一事遭律師陳又新披露之後，台北市勞動局16日表示，經前往勞檢後確認雙方是僱傭關係，且發現資方3項違法情形，最後以未依勞工工作年資核予特休假，加重裁處10萬元罰鍰。本案當事人是一名在博客來打掃20幾年的女性清潔工，在去年12月被雇主告知2013年起停止雇用。陳又新在臉書貼文指出，該名清潔工在工作期間沒有勞健保、三節禮金，連退休金也沒有。

★洪一中任台鋼雄鷹總教練 朝生涯千勝里程碑邁進

中職第6隊台鋼雄鷹16日舉辦創隊首任總教練發布記者會，宣布以3年合約與總教練洪一中達成共識，期許他3年後可以帶領球隊打進季後賽。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

中職第6隊台鋼雄鷹16日舉辦記者會宣布洪一中是創隊總教練，合約3年，並期許他3年後帶領球隊打進季後賽。洪一中執教生涯經驗豐富，陸續擔任過La New熊隊、Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊總教練，帶領球隊拿下991勝、7座總冠軍，如今接下台鋼雄鷹隊兵符，再度回到故鄉高雄以及熟悉的澄清湖棒球場。

★張善政研究案6報告涉抄襲 農委會認定違反契約將求償

行政院農業委員會18日發布新聞稿指出，宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」，張善政任職宏碁公司期間擔任此計畫主持人，所提出的報告疑涉侵權。農委會副主委陳駿季表示，「通俗用語就是抄襲」，將向宏碁公司追償計畫經費。宏碁表示，尚未收到農委會公文，待收到後將再行研議。現任桃園市長張善政透過市府新聞處表示，農委會專案小組這項認定結果有爭議，令人無法接受，疑似先射箭再畫靶，至於是否會向農委會申訴等後續動作，應由宏碁決定。