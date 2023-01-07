0101-0107一週大事

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中國推出最新防控方案，8日起COVID-19感染者不需隔離，也不再判定密切接觸者。圖為5日民眾在上海一間醫院急診室接受治療。（路透社）

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一週大事關注焦點：中國確診者不再隔離／麥卡錫當選美眾院議長／本篤十六世辭世／歐洲多地冬季高溫／全民發6000元現金／台南正副議長賄選案／國內旅宿將不提供牙膏牙刷／張育成入選經典賽

國外新聞

★中國疫情爆發民眾搶囤紙尿布 防疫再鬆綁8日起感染者不用隔離

中國繼解除入境隔離等措施後，再鬆綁防疫規定，宣布8日起COVID-19感染者不需隔離，不再判定密切接觸者，沒有嚴重基礎疾病的無症狀及輕症患者可居家自我照護。而大規模的疫情爆發也讓民眾瘋搶常備的退燒與止瀉藥，如今買藥難還沒結束，又因網傳感染XBB.1.5變異株後會造成無意識腹瀉，導致紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。中國疾控中心表示，目前沒證據顯示XBB系列變異株會較其他病毒更易腹瀉。

★麥卡錫當選美眾院議長 164年來最大僵局落幕

美國共和黨領袖麥卡錫6日終執起聯邦眾議院議長槌。（路透社）

美國國會3日開議，共和黨睽違4年後重掌眾議院，卻因黨內極右翼杯葛，共和黨領袖麥卡錫在議長投票連續失利，遲遲無法突破當選門檻。歷經4天15輪投票後，麥卡錫6日終於以216票過半票數成為眾議院新一屆議長，民主黨非裔領袖傑福瑞斯獲得212票。這是自1859年以來耗費最多輪表決的眾院議長選舉，當年44次表決才選出議長。雖然如願執起議長槌，但麥卡錫為換取支持做出許多讓步，同意恢復過去只要一名眾議員就能提出「罷黜議長」動議的規定，等於讓極右翼拿槍指著他腦袋。

★金正恩指示新年度倍增核彈量 美韓計畫應對核武攻擊

北韓中央通信社報導，領導人金正恩（左4）要求大幅增加北韓核彈持有量。圖為金正恩12月31日出席超大型多管火箭發射器的試射儀式。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

北韓領袖金正恩去年底在勞動黨大會中展現對南韓敵意，指示新年度倍增核彈持有量，包括大規模生產戰術核武並開發用於核反擊的新型飛彈，來因應以美國為首的威脅。金正恩還指控美國和南韓試圖孤立和扼殺北韓，因美國不斷在南韓部署核打擊資產。南韓媒體分析，這番談話顯示北韓完全無意重返談判桌。白宮3日表示，美國和南韓計畫，一旦北韓動用核武，將採取「有效協同」應對行動。

★烏克蘭昂貴飛彈打廉價無人機 分析：長期失衡俄恐占上風

圖為俄羅斯使用的無人機。（路透社）

戰場上接連失利的俄羅斯加快部署無人機襲擊，自去年9月以來，俄羅斯已對烏克蘭出動約600架無人機。烏克蘭擊落無人機的技巧愈來愈成熟，新年這週末就擊落80架，儘管烏克蘭戰果豐碩，但俄羅斯使用的伊朗無人機生產成本最低約2萬美元（約新台幣61萬元），而烏克蘭發射一枚地對空飛彈的成本從14萬到50萬美元不等，算下來烏克蘭運用飛彈予以擊落的成本估達出動無人機的7倍。專家表示，長期而言這樣的失衡恐會讓俄羅斯占上風。

★本篤十六世辭世梵蒂岡湧逾10萬信徒告別 方濟各仍面臨保守派挑戰

教宗方濟各（前右）2014年在聖彼得廣場迎接本篤十六世（左）。（路透社）

前羅馬天主教教宗本篤十六世去年12月31日辭世，享耆壽95歲，估逾10萬信徒前往梵蒂岡瞻仰遺容。本篤十六世是600年來第一位選擇辭職的教宗，任內籠罩神職人員侵害兒童與親信內鬥醜聞，2013年辭去職位。本篤十六世退位後仍與現任教宗方濟各同住於梵蒂岡，曾引發「兩位教宗」爭議，隨著他的逝世，方濟各將擺脫與前任教宗並存的限制，但專家提醒，天主教教會的內戰仍持續，保守派批評方濟各政策的情況不會停止，仍有勢力希望方濟各離開。

★歐洲暖如夏百地破冬季高溫紀錄 法國南部25度瑞士苦無雪

從瑞士、波蘭到匈牙利，歐洲有數百地刷新冬季氣溫紀錄，匈牙利布達佩斯元旦氣溫高達攝氏18.9度；法國去年12月30日至31日晚間是有紀錄以來最暖，元旦當天西南部氣溫接近25度；瑞士最近高溫攀升至創紀錄的20.9度，讓滑雪勝地營運大亂，一些滑雪場甚至被迫暫時關閉。2022年也是許多國家有紀錄以來最熱的一年，西班牙整年平均氣溫近15.5度，英國則超過10度，英國氣象局表示，年均溫逾10度約500年才發生一次，但在當前氣候下，可能會頻繁到每3至4年就發生。

★查理週刊嘲諷伊朗最高領袖掀外交紛爭 法國大使被召見抗議

法國「查理週刊」為支持伊朗國內因艾米尼之死而起的示威，4日發表以伊朗最高領袖哈米尼為劊子手的系列漫畫。伊朗外交部譴責這是侮辱及褻瀆伊斯蘭價值觀，召見法國大使並關閉法國伊朗研究所，但哈米尼支持者的憤怒仍無法平息，法國大使館外牆出現辱罵字句，社群也發起驅逐法國大使的行動。查理週刊之前曾被伊斯蘭狂熱分子鎖定，2015年位於巴黎的總部發生大規模槍擊事件釀12死，罹難者包括查理週刊最為人知的漫畫家。

★東京帶頭因應少子女化 18歲以下月領1200元

日本東京都知事小池百合子4日宣布，新年度起將針對定居東京都內有0歲到18歲孩童的家庭，發放每位孩童每月約5000日圓（約新台幣1200元）補助，作為少子女化對策。小池說，與其等待國家提出因應對策，東京必須帶頭制定具體措施。截至2022年1月止，東京都內有約200萬名0歲到18歲孩童，若每人每月補助5000日圓，一年會需要約1200億日圓的預算。

★墨西哥逮捕毒梟之子掀激戰 10官兵19嫌犯亡民航機捲槍戰

墨西哥安全部隊5日在美國總統拜登下週訪問前，逮捕在獄中服刑的毒梟「矮子」古茲曼的兒子歐維迪歐，掀起一波暴力衝突，造成10名官兵與19名犯罪嫌疑人死亡。當時販毒集團的手下試圖營救歐維迪歐胡亂掃射，一架準備從機場起飛的民航機及兩架墨西哥空軍軍機遭砲火擊中，所幸無人受傷。

★二戰納粹藏寶圖現世 荷蘭東部村莊掀尋寶熱

荷蘭國家檔案館公布一份藏寶圖，據信標示著德國納粹軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位置。（圖取自facebook.com/nationaalarchief）

荷蘭國家檔案館3日公布一份可追溯至二戰時代的藏寶圖，據信標示著德國納粹士兵埋藏4個巨大箱子的位置，裡面裝滿1944年8月一場銀行爆炸案中搶奪來的鑽石及各式金銀珠寶。國家檔案館表示，他們曾於1947年曾多次試圖尋寶，但都空手而回，至今無法確定這些財寶是否真的存在。儘管機會渺茫，荷蘭東部村莊已開始出現帶著金屬探測器與鏟子的尋寶團隊，盼能找到價值數百萬歐元的財寶。

國內新聞

★蔡總統新年談話 揭執政團隊4項重要任務

總統蔡英文（圖）1日發表新年談話，揭示執政團隊4項重要任務。中央社記者王飛華攝 112年1月1日

總統蔡英文1日發表新年談話表示，過去一年大家共同經歷艱難挑戰，2023年一樣不輕鬆；新的一年，執政團隊的4項重要任務就是照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全及善盡區域責任。

★行政與法制程序若順利 6000元現金最快2月底入帳

（中央社製圖）

行政院長蘇貞昌4日宣布，開春後每人發新台幣6000元現金。政院人士指出，如果建置系統的行政細節，以及法源依據的制定程序順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。

★10年251億打造太空國家隊 蔡總統：獵風者下半年升空

總統蔡英文6日表示，為把握太空商機，政府規劃第三期太空計畫，預計10年內投入新台幣251億元，透過產學合作打造強韌太空產業國家隊；她也指出，台灣首顆自製氣象衛星獵風者將於今年下半年升空，象徵台灣在技術領域更上一層樓。

★中國入境旅客機場採檢 首日陽性率27.8%

今年1月1日起加強自中國來台旅客唾液PCR採檢，新制首日採檢524人次，陽性率27.8%。指揮中心發言人莊人祥今天說，陽性數據高低仍待觀察，將抽樣定序，掌握變異病毒趨勢。

★台南警官莊武能涉案交保 市警局決議記2大過免職

台南市政府警察局秘書室主任莊武能涉感情糾紛衍生恐嚇取財案，新竹地院裁定交保，台南市警局1日祭出記1大過調職、停職等處分，2日再召開考績會決議記2大過免職。

★退役空軍上校涉吸收軍官當共諜 4人遭羈押

海空軍爆發共諜案，劉姓退役空軍上校8年來涉吸收現役海空軍軍官，至少有6名軍官遭吸收，高雄高分檢3日指揮搜索帶回7人，劉男等4人遭聲押獲准，另3名少校10萬至20萬交保。

★台南正副議長賄選案 邱莉莉林志展交保、前民進黨中執委郭再欽收押

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，3日兵分26路搜索多名涉案人相關處所，議長邱莉莉等被告以10萬元至50萬元交保，前民進黨中執委郭再欽收押；南市區漁會理事長林士傑6日到案後遭拘提，檢方再傳訊已交保的市議員李文俊、黃麗招，7日凌晨訊後向台南地院聲押林、李、黃3人。

★棒球經典賽36人集訓名單 張育成、林子偉入列

張育成（圖）入選經典賽36人名單。（中央社檔案照片）

中職5日召開教練會議討論世界棒球經典賽36人名單，雖然因為程序問題還不能公布，不過台灣隊總教練林岳平表示，張育成確定在名單內，另外旅日選手張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融都有在名單中。

★強化停等觀念 即起考照必考無號誌路口

為了強化民眾停等觀念，交通部公路總局長陳文瑞6日說，即日起駕照筆試必考無號誌路口相關觀念。

★國內旅宿7/1起不主動提供一次用備品 出遊須自帶牙刷牙膏

環保署預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，7月起不能主動提供；下階段價格須區分，地方提報核准後施行，南投縣可望優先上路。飯店集團已逐步提早推動。