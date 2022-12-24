1218-1224一週大事

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一週大事關注焦點：冬季風暴襲美／中國東莞單日染疫逾25萬人／阿根廷奪世足賽冠軍 ／日本央行上調長期利率／小三通分階段復航／谷筱霜奪生涯首金／健保停復保制違憲／台酒擬春節後檢討產品售價

國外新聞

★梅西一圓阿根廷36年世足冠軍夢 「跳蚤」蛻變凝聚4000萬人心

卡達世界盃冠軍賽中，阿根廷於正規賽和延長賽兩度與法國3比3戰平手，最終在PK大戰以4比2勝出。這次賽事是梅西在世足賽的最後一舞，他凝聚4000多萬阿根廷人和無數家庭的心，如願抱回大力神盃，讓阿根廷在36年後再度在世界舞台上找回尊嚴和驕傲，舉國歡騰，更有民眾一路跪行爬向方尖碑還願；梅西賽後回到更衣室，也開心地握著金盃跳上長桌跳躍慶祝。另外，梅西榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」，在冠軍賽包辦3分的法國前鋒姆巴佩累計單屆進球8顆，得到「金靴獎」。

★強烈冬季風暴襲美零下48度 釀13死150萬人無電可用

冬季風暴23日猛烈侵襲美國，大雪、狂風和極凍的空氣席捲美國大部分地區，包括通常氣候溫和的南部各州，造成約150萬人陷入摸黑停電，公路關閉、數千航班取消，打亂民眾耶誕返鄉行程，目前已知至少13人死於天氣相關的死亡事故。日本部分地區近日也接連受到寒流、大雪影響，官方統計至少造成11人死亡、77人受輕重傷。大雪也在北海道釀成電塔倒塌停電等意外，並打亂部分地區陸空交通。

美國聖路易斯22日下雪，民眾裹著毯子外出。（美聯社）

★日本央行修正貨幣寬鬆上調長期利率 形同實質升息

日本中央銀行20日決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右，形同實質升息。日本銀行這項決定的消息傳出後，日圓匯率直升，引發資金轉移潮，亞股普遍重挫，台股20日午盤過後急殺，終場下跌263.29點，收在14170.03點，台積電跌幅近2%。日銀總裁黑田東彥強調，此決策並非升息，利率政策基本上沒有改變，目的是改善市場機能，「對景氣來說是正向的」。

★中國東莞單日染疫逾25萬人 2528位醫護感染仍工作

中國疫情大爆發，廣東東莞衛健委23日說，當地感染數每天以25萬至30萬人的規模增長，面對嚴峻挑戰，醫護人員染疫仍堅持工作的達2528人，而「真實狀況肯定遠比這個數據要更為嚴重」。山東省青島市衛健委24日也主動公布數據，指全市目前每天新增49萬至53萬人染疫，25、26日更將以這一數字的10%增加。青島市是中國防疫鬆綁後，已知第一個公布推估染疫數字的地方政府。青島市衛健委官員表示，上述數字是依監測數據推測而來。而當前青島的COVID-19染發病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。

圖為16日廣東民眾戴口罩出門。（中新社）

★西班牙16歲可改性別無須醫證明 蘇格蘭議會鬆綁變性限制

西班牙眾議院22日通過跨性別權利法案，凡是年滿16歲者都可改變身分證上記載的性別，不再需要醫療報告等證明，即使年僅12歲也可有條件申請；提出申請後，申請人必須在3個月後確認意願，才會正式生效。此法案將遞交至參議院，假如未更動即通過，將於數週內成為正式法律，使西班牙躋身少數幾個僅需簡單聲明即可改變性別的國家行列。蘇格蘭議會22日也通過爭議性法案，取消了個人進行變性手術前，必須提供患有性別焦慮症的醫學診斷證明規定，也將必須以自我認同性別生活至少2年的要求降低到3個月，16歲和17歲申請者為6個月，讓民眾可更輕易且快速地改變性別。

★劍橋分析集體訴訟案 Meta願花7.25億美元和解

英國「劍橋分析」公司2018年被披露利用多達8700萬名臉書用戶的個人資料，從事影響美國和英國選民的行動，臉書遭指控允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資而捲入訴訟。路透社報導，根據法庭文件揭露的和解協議，臉書母公司Meta Platforms Inc同意支付7.25億美元達成集體訴訟案和解。

★韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列

韓國法務部赦免審查委員會23日上午開會審查年終特赦名單，並送請總統尹錫悅在27日的國務會議確認。韓聯社報導，沒能在8月獲赦的前總統李明博這次名列其中，剩餘的15年刑期可能免除，並重新取得公民權。除李明博外，這次特赦名單列入較多政界人士，有在朴槿惠任內涉嫌收賄的前經濟副總理兼企劃財政部長崔炅煥，向朴槿惠提供特殊活動費的南在俊、李丙琪、李炳浩等3名前國情院長，因任內多起政治操作案遭判14年2個月徒刑的前國情院長元世勳等。

★美國會遇襲案最終報告認定川普有責 建議禁止再選公職

時任美國總統川普2021年1月因質疑2020年總統大選結果，號召支持者前往華府抗議，結果支持者一度攻占國會大廈，並釀成多人死傷。調查國會暴動事件的美國聯邦眾議院調查特別委員會22日晚間公布最終報告，認定川普應面對煽動致命動亂的刑事指控，禁止川普和其他「參與暴亂」的人擔任公職，「無論是聯邦政府或州政府，還是民政或軍事單位」。

★巴基斯坦反恐中心挾持案落幕 33恐怖分子被擊斃

巴基斯坦媒體20日報導，巴基斯坦西北部城市巴努反恐中心挾持案事發近40個小時後落幕，33名恐怖分子均被巴基斯坦攻堅部隊擊斃，人質全數平安獲救。18日晚間，被關押在巴努反恐中心的33名恐怖分子，從守衛身上奪槍成功，進而控制反恐中心，挾持包括軍警在內眾多人質，要求巴基斯坦當局把他們空運到阿富汗。

圖為20日巴基斯坦士兵在通往巴努營地的道路上站崗。（路透社）

★美學術界爆醜聞 諾貝爾經濟學獎得主被控性騷擾

彭博報導，2022年諾貝爾經濟學獎得主迪布維格面臨性騷擾指控，而他任教的大學已展開調查。迪布維格現年67歲，今年與美國芝加哥大學教授戴蒙及前美國聯邦準備理事會主席柏南奇因發現有助改善人類社會應對金融危機的方式，共同獲頒諾貝爾經濟學獎。迪布維格曾在中國西南財經大學任教10年，去年未獲續聘，校方還遭網友諷「有眼無珠」。

國內新聞

★防搶購退燒藥缺貨 王必勝：不排除暫時性實名制

中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分退燒藥缺貨。指揮中心指揮官王必勝說，擬先請藥局勸說民眾限量購買，若情況嚴重才考慮實施「暫時性實名制」購買退燒藥。

台灣近期出現部分退燒藥缺貨情形，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝22日表示，擬先請藥局勸說民眾限量購買，若情況嚴重才考慮實施「暫時性實名制」購買退燒藥。圖為市售普拿疼止痛加強錠等止痛退燒藥品。中央社記者王騰毅攝 111年12月22日

★邱國正：兵役延長未卡關 待遇福利教育作周延準備

兵役延長規劃備受外界關注，國防部長邱國正19日表示，牽涉各部會協調且茲事體大，如何將待遇、福利、教育等共同做出很好整合，須花費很大功夫；現正努力作周延準備，沒有卡關問題。

★小三通分階段復航 明年1/7至2/6優先開放金馬民眾

小三通分階段復航露曙光，大陸委員會22日在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。

小三通分階段復航露曙光，預計首波開放以金馬地區民眾優先，未包含台商中轉。圖為2020年2月9日旅客自廈門五通碼頭搭船抵金門。（中央社檔案照片）

★台酒擬春節後檢討產品售價 穩定民生需求排除米酒

國內部分民生物價連番上漲之際，國營事業台酒旗下產品已多次自行吸收漲幅「凍漲」；台酒高層表示，將會在明年春節過後綜整評估、檢討訂價，但此舉不代表一定會漲價；米酒系列則因影響民生層面深遠，不會列入檢討。

★花敬群：明年房價可能反轉下跌 有機會軟著陸

內政部代理部長花敬群21日說，內政部通過平均地權條例修法後，預售屋、中古屋交易量都緩降，明年房價可能會反轉下跌；在央行升息的共同作用力下，未來房價有機會軟著陸。

★蘇貞昌：101座橋梁需重建補強 已完成100座

宜蘭縣南方澳跨港大橋重建完成，下午3時通車，行政院長蘇貞昌18日上午出席通車祈福典禮說，經總體檢全國2萬6000座橋梁，其中101座要立刻重建、補強，只剩1座明年4月完工。

★匯率助攻 台灣PCB業第3季產值創同期新高

台灣電路板協會公布2022年第3季台商兩岸印刷電路板（PCB）產業產值達新台幣2492億元，創歷年同期新高，年增12.6％，成長優於預期，主要受惠於新台幣貶值。

★統籌稅款超徵 農曆年前地方政府有望獲至少637億紅包

今年所得稅表現亮眼，財政部指出，前11月中央統籌分配稅款實收金額超過預算數新台幣678億元，因此明年1月18日前地方政府估計至少可獲得637億元紅包，寫下新高紀錄。

★健保停復保制未以法律規定違憲 衛福部將修母法

健保停復保制未以法律規定，憲法法庭判決違憲。衛生福利部社會保險司長商東福說，已成立全民健保法修法工作小組，將依判決意旨研修相關規範，力拚2年內完善法制。

★亞洲空手道錦標賽 谷筱霜擊敗日本名將奪生涯首金

2018年亞運金牌得主谷筱霜連3屆亞錦賽摘銅，並在2022年亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌。教練曾麗如曾虧愛徒是「銅流合汙」，但谷筱霜此次總算如願奪金，曾麗如開玩笑說：「現在她可是金銅玉女了。」