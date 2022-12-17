1211-1217一週大事

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美國能源部13日宣布核融合研究取得重大突破，有助發展潔淨能源。核融合反應可透過專門設備把氫加熱至極高溫度引發，科學家把192束超高能量雷射光束導引至一個頂針大小、內含氫同位素的小圓柱容器。（John Jett and Jake Long/Lawrence Livermore National Laboratory/Handout via 路透社）

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一週大事關注焦點：美國核融合研究重大突破／中國搶藥潮／中印邊界衝突／摩洛哥晉世足4強創歷史／央行升息／美參眾院通過國防授權法／高虹安涉詐助理費／政院所轄部會禁用抖音

國外新聞

★美國核融合研究實現能量淨增益 重要里程碑助發展潔淨能源

數十年來人類不斷嘗試要透過核融合取得用之不竭的乾淨能源。美國能源部13日宣布，美國科學家在核融合研究方面取得締造歷史的「重大科學突破」，首度在核融合反應達成產出的能量遠高於引發反應所使用能量，將有助發展潔淨能源。另一方面，歐洲聯盟達成政治協議，將從2023年10月開始試行對進口鋼材與水泥等製造污染的商品課徵二氧化碳排放關稅，這項全球首創的計畫旨在支持實現減碳的歐洲工業，期間進口公司必須回報碳排相關義務。

★中國染疫人數暴增 搶藥潮蔓延至港澳與澳洲

中國COVID-19疫情飆升，染疫人數暴增，多個城市醫院大排長龍，防疫物品如感冒藥、發燒藥遭到瘋搶，甚至黃桃罐頭和電解質水也被搶購。據報導，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港、澳門、澳洲藥局的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

圖為14日民眾在北京一家藥局排隊買藥。（路透社）

★中印邊界衝突再起 印度控北京試圖改變現狀

印中邊界9日發生衝突，共軍約300人跨越邊界，與印度部隊以拳腳和棍棒互毆後遭到驅離。印度國防部長辛赫13日召開緊急會議並向國會提出報告表示，印方阻攔試圖越過中印實際控制線的共軍，雙方發生肢體衝突各有數人受傷，印方無人死亡。他譴責中方「單方面改變現狀」，要求中方避免類似行動，並承諾軍方將確保國家領土完整。

★美非峰會時隔8年再度召開 警告中俄破壞穩定

睽違8年，美非峰會13日登場，非洲49國領袖飛抵華府，美國總統拜登盼透過個人外交手腕來贏回美國在非洲的影響力。拜登15日宣布對非洲提供額外25億美元（約新台幣775億元）人道主義援助，同時也不忘警告非洲各國，中國和俄羅斯正日益侵害非洲、破壞當地穩定。

★秘魯前總統仍遭羈押 示威延燒全國緊急狀態30天

反對前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭罷黜與逮捕的暴力示威導致多人喪生。秘魯國防部長奧塔羅拉（Alberto Otarola）14日宣布，由於「故意破壞和暴力行為」，全國進入30天的緊急狀態，警察和武裝部隊「將控制整個國家」。他說，緊急狀態涉及「暫停行動和集會自由」，還可能包括夜間宵禁。

反對前總統卡斯蒂約遭罷黜與逮捕的暴力示威導致多人喪生後，秘魯14日宣布全國進入緊急狀態。圖為14日警方與抗議人群走在秘魯的街道上。（路透社）

★蒙古大規模反貪示威 零下30度露宿首都廣場堅不撤

蒙古國首都烏蘭巴托有數以千計人在寒冬中抗議國內煤礦業疑似存在貪腐，並對居高不下的通貨膨脹率表達不滿。示威者要求解散國會，有人手舉標語牌寫著「幫幫忙，我們的國家要垮了」。儘管氣溫降到攝氏零下30度以下，他們仍表示，在被控貪腐的官員受到懲罰前，他們不會離開。

★摩洛哥踢進世足4強締造歷史 全隊跪謝祈禱照瘋傳

摩洛哥在卡達世界盃足球賽擊退葡萄牙，成為史上第一支闖進世足4強的非洲和阿拉伯球隊，除了摩洛哥人聚眾狂歡，阿拉伯世界與歐洲各地亦不乏有人大肆慶祝。儘管之後摩洛哥在4強戰輸給法國無緣爭冠，不過體育媒體ESPN在有關足球的推特帳號ESPN FC發文寫道：「這支摩洛哥隊或許沒有贏得世界盃，但他們贏得了我們的心。」全隊跪地感謝的照片也在網路上瘋傳。

摩洛哥14日在2022卡達世界盃足球賽4強0比2敗給衛冕軍法國後，全隊跪謝祈禱。（共同社）

★馬來西亞無照露營區山崩 死亡失蹤達30餘人

馬來西亞西南部雪蘭莪州16日凌晨發生山崩，土石滑落到一處露營區，已造成至少21人死亡，仍有12人失蹤。當地官員表示，業者只有經營有機農場的執照，並未取得經營露營區的執照。馬來西亞當局表示，初判山崩是由地下水流削弱山坡所導致。

馬來西亞西南部雪蘭莪州16日凌晨發生山崩，土石滑落到一處露營區，已造成至少21人死亡。圖為救難人員在現場搜救。（圖取自facebook.com/BombaMalaysia.syed）

★紐西蘭通過廣泛菸草禁令 明年起2009年後出生國民禁買香菸

紐西蘭將從明年開始逐步實施近乎全面的菸草禁令，2009年之後出生的國民將被禁止購買香菸，市售菸品的尼古丁含量也將下降。紐西蘭現行法律規定，向18歲以下青少年販售香菸屬於非法行為。自2027年開始，上述年齡限制將每年上調1歲，以讓癮君子無菸可抽。

★FTX創辦人涉美國史上最大金融詐騙 被控多項罪名可能終身監禁

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特被控犯下美國史上最大的金融詐騙案之一，14日遭到多項刑事指控。法新社報導，30歲的班克曼-佛里特13日在美國要求下於巴哈馬被捕，他面臨多項指控，包括美國證券管理委員會稱他「建造以欺騙為基礎的紙牌屋」。與此同時，全球最大加密貨幣交易平台幣安如何處理客戶的存款，正受到用戶和監管機構的密切關注。

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（左）在巴哈馬被捕後，13日在警方戒護下離開。（路透社）

國內新聞

★央行升息半碼打通膨 2023年經濟成長率下修至2.53%

中央銀行理監事會15日決議升息半碼，關鍵在打擊通膨預期，以達穩定物價的效果。對於台灣經濟表現，央行預期國內經濟成長降溫，下修明年經濟成長率至2.53%，低於9月預測值2.90%。至於後續貨幣政策動向，央行總裁楊金龍強調取決於經濟數據，他提醒，雖然通膨降溫，明年首季核心CPI還是高於2%，暗示明年第1季仍有可能升息。

（中央社製圖）

★食藥署揭露31張表格 中國要求台灣業者必填配方

中國以註冊資訊不完整為由，暫停許多台灣食品進口，衛福部食藥署14日公布31張表格，包括申請書、檢查要點等文件，顯示中國要求業者出示「原料/配料占比」與「加工工藝」。衛福部長薛瑞元指出，中方讓外國業者線上填寫，配方欄位非必填，台灣業者用紙本註冊，但未註明配方可填可不填，變成必填欄位。

★美參院通過國防授權法 外交部：挺台質與量達歷史新高

美國聯邦參議院15日表決通過國防授權法案，授權政府在未來5年提供台灣百億美元軍援，法案後續將送交總統拜登簽署完成立法並正式生效。外交部指出，此法案涉台內容廣泛且具體，不但包括外國軍事融資及區域緊急庫存等各種強化台灣安全的具體倡議，也涵蓋授權成立台灣學人計畫、強化台美經濟、教育、衛生合作、支持台灣國際參與等各項重要友台議題條文，挺台的質與量達到歷史新高。

★高虹安涉詐助理費案 檢調追查公積金制是否違法

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，16日改列偵字案偵辦，依貪污等罪諭令高虹安60萬元交保。檢調將過濾卷證，持續追查公積金制度是否涉及違法。新竹市政府民政處說，如果無法於25日宣誓就職，須3個月內補行宣誓；如果無法補宣誓，將依規定補選新竹市長。

檢調接獲檢舉，指民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安（右3）聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費15日以被告身分傳喚高虹安等人，歷經長時間訊問後，16日凌晨將高虹安移送複訊，她步入北檢時難掩疲態。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

★今年規模6以上地震已12次 為921後新高

花蓮外海15日中午發生規模6.2地震。氣象局指出，包含這次地震，今年以來規模6以上地震達12次，是1999年的921大地震後新高。媒體提問，今年是否能說是地震活躍期。陳國昌解釋，地震活躍期可能長達10年，要定義可能還需要再觀察1、2年。

★行政院提修法 黑金槍毒等4類犯罪者不得參選

行政院會15日通過選罷法等修正草案，明定國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選，以及重罪重刑4類犯罪者，不得登記為候選人，另外，政黨參選人若犯「搓圓仔湯」罪，政黨將遭連坐開罰。

★持續爭取加入CPTPP 蔡總統盼台日合作再創新局

總統蔡英文16日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，台灣將持續爭取參與國際組織以及加入CPTPP等區域經貿合作機制，希望日本持續支持台灣；面對全球威權主義的擴張及後疫情時代的挑戰，也期待台日在國防安全、經濟貿易及產業轉型等領域持續開創新的合作成果。

總統蔡英文（右）16日上午在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫（左），兩人握手致意。中央社記者郭日曉攝 111年12月16日

★政院所轄部會禁用抖音 公務員違規將懲處

中國廠商開發的短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，行政院數位發展部已禁止公部門使用。立委羅美玲12日表示，至今立法院的網路還是可以瀏覽抖音與同樣來自中國的社群網站小紅書，她質疑政府各部會規範不同步。行政院秘書長李孟諺說，會與立法院、考試院協調，盼能比照行政院的做法。行政院發言人羅秉成表示，公務員若違反禁令，將依相關規定懲處。

★退撫新制三讀 明年7/1後新進公務員改確定提撥制

立法院會16日三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，規定民國112年7月1日以後初任公務人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制。在新制之下，公務員在任職期間與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由公務人員負擔35%，政府負擔65%，公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25%。提繳退撫儲金費用不計入提繳年度薪資收入課稅。

退撫新制適用民國112年7月1日以後的初任公教人員。（中央社製圖）

★防疫雙險單週理賠飆破百億創新高 5家產險融通借款

今年防疫雙險合計已理賠新台幣1886.93億元，因理賠遞延效應等3大因素，單週理賠增額高達100.19億元，創下新高；有5家產險申請短期融通借款獲准、6家產險申請現金增資984.99億元獲准。