1127-1203一週大事

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一週大事關注焦點：中國白紙運動／世界盃足球賽16強／江澤民病逝／日本安保政策大轉變／戶外口罩令解除／北市第3選區立委補選／精神衛生法三讀／沒收新制溯及既往合憲

國外新聞

★中國爆白紙運動反封控 當局調查示威者、部分大學提早放寒假

中國長期封控抗疫人命悲劇頻傳，新疆封控釀10死引發公憤，11月26日開始，上海、北京、武漢和成都都有規模不等的為反封控聚集活動，在海外的華人與中國留學生也加入聲援。為防堵示威，中國當局不僅加大警力部署，也開始調查一些曾參加聚集抗議的人，有人被要求到警察局就11月27日晚上的活動做書面紀錄。部分大學為降低學生聚眾採取更激進行動的可能性，索性把學生送回老家。

★前中共領導人江澤民96歲病逝 任內提江八點、飛彈恫嚇台灣大選

96歲的中共第3代領導人、前總書記江澤民11月30日在上海病逝。江澤民最後一次出現在公開場合，是2019年中共「國慶」70週年慶典上，此後，無論是2021年中共百年黨慶、2022年中共20大等，江澤民都缺席。他曾執掌中共黨、政、軍系統共橫跨15年，但在習近平2012年底接任中共總書記後大力提攜自己人，政壇上「江派」或江澤民代表的「上海幫」勢力也早已消散。

★藍武士晉世足16強 長友佑都：向世界展現日本人膽識

卡達世界盃足球賽，日本隊1日在西班牙強力施壓下，下半場上演逆轉秀，堂安律、田中碧相繼在第48分鐘和51分鐘進球，終場就以2比1力克西班牙「無敵艦隊」，以E組第一名出線。日本後衛長友佑都表示，日本展現出他們在卡達世界盃足球賽競爭的「膽識」。世界盃小組賽到3日告一段落，晉級16強隊伍包括荷蘭、法國、阿根廷、巴西等，依籤表來看，台灣球迷期待的梅西對決C羅爭冠戲碼，有機會上演。

日本前鋒田中碧（前）攻進第2球，幫助日本2比1逆轉勝西班牙。（美聯社）

★日本戰後安保政策大轉變 將擁反擊能力可攻敵方飛彈基地

日本聯合執政的自民黨與公明黨2日達成協議，年底將修訂的國家安保戰略等3份國防文件將載入日本擁有可攻擊敵方飛彈基地等的「反擊能力」。這將是戰後日本安全保障的大轉變。反擊能力又被稱為「敵基地攻擊能力」，雖然在法理論上日本政府認為這涵蓋於自衛權，但做為政策判斷考量，日本一直以來都未擁有反擊能力。

★美法領袖聯合聲明 重視台海穩定關切中國挑戰

法國總統馬克宏赴美展開國是訪問，1日與美國總統拜登舉行會談後發布聯合聲明，重申維繫台海和平與穩定的重要性，強調會持續在中國對國際秩序帶來的挑戰上合作，包括人權問題。兩人也針對俄羅斯侵略烏克蘭發表談話，拜登表示，如果俄羅斯總統蒲亭真的想結束烏克蘭戰爭，他會願意與蒲亭的進行對話。馬克宏則承諾，不會逼迫烏克蘭與俄羅斯進行和談。

★川普司法戰失利 美上訴法院允查扣文件用於調查

佛羅里達州地方法院法官甘農今年9月決定任命一名「特別主事官」來審閱文件，以判斷川普是否有些紀錄可不送交調查。但亞特蘭大的聯邦第11巡迴上訴法院1日推翻這項決定，並允許所有紀錄用於針對川普的刑事調查。

★比利時世足賽踢輸摩洛哥 布魯塞爾出現暴動火燒車

比利時11月27日在卡達世界盃足球賽以0比2爆冷輸摩洛哥後，布魯塞爾市區出現街頭暴力，包括縱火燒滑板車，且一名記者被燒傷，部分地鐵站和一家大型百貨公司也被迫暫時關閉。部分影像顯示蒙面縱火的一群青年有人揮舞摩洛哥旗幟，挑起了族群議題的敏感神經。另外，在荷蘭的摩洛哥球迷也出現逾矩行為，荷蘭鎮暴警察在境內多個城市動用警棍驅散脫序的球迷。

比利時11月27日在世足賽爆冷踢輸摩洛哥後，布魯塞爾市區出現街頭暴力。圖為一名蒙面男子拿著滅火器經過，街道上的雜物正在燃燒。（路透社）

★竊賊入室發現百萬美元鉅款 南非總統涉貪恐遭彈劾

南非總統拉瑪佛沙涉「農場門」貪汙醜聞恐遭彈劾。這份由國會議長任命的專家小組所主導的報告指出，內容指出2020年有竊賊潛入拉瑪佛沙的狩獵農場，竟在家具裡發現藏有數百萬美元現鈔並將之竊走。這起竊盜案直到今年6月才曝光，並引發拉瑪佛沙究竟如何獲得這筆錢，以及他是否公開申報的相關質疑。拉瑪佛沙的辦公室表示，他正在尋求解決方案。

★新加坡男男性行為除罪化 婚姻平權仍是漫漫長路

新加坡國會11月29日通過廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法377A條文，同時也修憲限制全面婚姻平權。當地一名LGBTQ人士坦言「心情複雜」，擔心同性婚姻因修憲「變得更加渺茫」。

★法國下令為斷電做準備 學校難逃關閉引眾怒

法國總理柏納1日表示，地方政府要他們為冬季可能斷電做好準備，學校也無法倖免。教育部長恩迪亞耶證實，如果斷電，學校也將關閉，引起家長與教師不滿。俄羅斯進犯烏克蘭，俄國為報復西方經濟制裁，切斷輸歐天然氣，導致歐洲陷入能源危機，法國又碰上近半數核能發電因維修而停止運轉，讓這個以往的能源大國面臨缺電窘境。

國內新聞

★戶外口罩令解除 搭捷運須全程佩戴雙鐵僅飲食可取下

口罩第1階段鬆綁自12月1日起實施，戶外活動取消應全程佩戴口罩規定。圖為2日台北西門商圈人潮。（中央社檔案照片）

配合防疫在戶外應全程佩戴口罩的規定1日起取消，室內在特定情形下也可免戴口罩，例如致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照等。捷運站不論是室內型封閉站點或戶外型月台，只要進站就須全程佩戴口罩，直到出站到戶外才可脫下，搭乘台鐵與高鐵的旅客在進入車站之後直到出站，包括在車廂內及月台上仍須戴口罩，只有飲食期間可暫時取下。

★北市立委補選 民進黨吳怡農、國民黨王鴻薇投入選戰

國民黨籍立委蔣萬安當選台北市長後，台北市中山及北松山區域立委缺額須進行補選，民進黨徵召的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農1日下午至北市選委會登記參選。國民黨則徵召台北市議員王鴻薇角逐，王鴻薇表示，同意接受國民黨中央徵召，25日仍會報到就職議員。

北市第3選區立委補選，民進黨徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（右），國民黨則徵召台北市議員王鴻薇（左）。（中央社檔案照片）

★半導體投資獨撐大梁 10月景氣燈號守住黃藍燈

國發會11月28日公布10月景氣燈號，連續第2個月亮出代表「趨弱」的黃藍燈，且不只守住黃藍燈，綜合判斷分數還增加1分、升至18分，關鍵就是半導體大廠投資，發揮支撐作用。但景氣領先、同時指標續呈下跌，藍燈疑慮仍在，國發會表示，將密切關注景氣後續變化。

★主計總處下修經濟成長預測 今年3.06％ 明年2.75%

升息與通膨夾擊，全球需求明顯降溫，進而拖累台灣經濟表現；主計總處11月29日公布經濟預測，因出口動能減緩，分別下修2022年、2023年經濟成長率至3.06%及2.75%，明年經濟「保3」恐落空。值得注意的是，主計總處特別點名國外晶片法案是影響台灣經濟前景的重要不確定性，顯見主計總處也密切關注半導體競爭態勢對台灣產業的影響。

★精神衛生法三讀落實病人知情權 強制住院須法官裁定

立法院會11月29日三讀通過修正精神衛生法部分條文，刪除現行條文中對於嚴重病人「得僅經其保護人同意」等規定，落實病人知情同意權。新法也明定，強制住院改由法官裁定，強制住院不得超過60天。

★拉法葉犯罪所得135億溯及既往沒收釋憲案 憲法法庭判決合憲

味全公司、汪傳浦妻子葉秀貞等認為，刑法沒收新制溯及既往有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今年7月間言詞辯論，2日做出111年憲判字第18號判決，刑法沒收新制相關規定合憲。而汪傳浦子女汪家興及3家境外公司聲請法規範憲法審查部分，憲法法庭認為聲請人無法提供合法的驗證文件，因此裁定不受理。

★堅果立方衛星發射升空 預計12月服役助飛安救援

國科會推動立方衛星研究計畫，堅果立方衛星搭乘美國SpaceX公司的獵鷹九號火箭發射升空，預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌，未來將在高度420公里的軌道服役。堅果立方衛星由國立虎尾科技大學飛機工程系研製，可接收飛機的無線電訊號，進行航運管理、飛安救援及無人機管理。

圖為堅果立方衛星入軌模擬圖。（國研院提供）

★主計總處109年普查：竹科遷入率居冠 新北遷入數最多

主計總處11月30日發布109年人口及住宅普查總報告，揭露台灣人口移動密碼，新竹市有科學園區加持，遷入率高居全台之冠，若以人數來看，新北市人口聚集磁吸效應、又鄰近資源豐富的台北市，遷入人數拿下第一。

★首批備選國民法官通知書寄發 對象約3.5萬人

司法院2日指出，第1梯次備選國民法官通知書函已於1日寄發，對象包含桃園、花蓮、雲林、屏東、台南、橋頭等地方法院轄區，預計會有3萬5000多名民眾收到通知書函。國民法官制度將於明年1月1日施行，各地方法院均已陸續造具備選國民法官複選名冊完成，預計全國約12萬人於112年度將有機會被抽選擔任國民法官。

★國會外交再出擊 游錫堃率團訪日展開文化經貿之旅

立法院長游錫堃11月27日率團展開為期5天國會外交及文化經貿之旅，此行在日本山口、東京等地與日本國會議員增進實質交流與互動，也增進經貿合作，並聽取亞洲台商產業意見，共同推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。