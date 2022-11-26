1120-1126一週大事

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卡達25日在世界盃小組賽對戰塞內加爾，球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。（美聯社）

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一週大事關注焦點：世足卡達遭淘汰／印尼地震釀272死／中國疫情持續惡化／安華成馬來西亞首相／聯合國COP27氣候峰會／九合一選舉／反滲透法首例／健保部分負擔新制／獵風者明年3月升空

國外新聞

★世界盃足球卡達2連敗遭淘汰 92年來最早出局主辦國

卡達開幕戰對厄瓜多0比2吞敗，成為首支在開幕戰吞敗的東道主，25日以1比3不敵塞內加爾，在A組苦吞2連敗，因同組的荷蘭與厄瓜多戰績同為1勝1負，積分4分，卡達確定無法晉級，這是世足賽舉辦92年以來，主辦國最早出局的一次。沙烏地阿拉伯、日本分別在首戰擊敗阿根廷、德國，小組賽接連爆冷門。

★印尼5.6淺層強震272死 學校倒塌釀孩童嚴重傷亡

印尼人口最多的西爪哇省山區21日發生芮氏規模5.6淺層地震，重創當地席安約鎮，上千棟房屋受損，至少有一座村莊因山崩而遭到掩埋，已釀272死，仍有39人下落不明，許多孩童在學校倒塌時喪生。這場地震也造成逾1000人受傷，官員警告死亡人數可能攀升。當地餘震不斷，災民除擔憂危險，還擔心疫情與心理創傷問題，對未來感到茫然。

印尼西爪哇省強震後第五天，街上可見許多民宅倒塌，成為瓦礫堆。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月25日

★苦盼25年 馬來西亞政壇不死鳥安華終成首相

馬來西亞19日舉行大選，安華率領的「希望聯盟」與前首相慕尤丁的「國民聯盟」兩大主要陣營皆未取得可以直接組閣的過半席次。國家元首蘇丹阿布都拉24日任命反對派領袖安華為首相，安華於24日下午宣誓就職。97歲的前首相馬哈地意外落選，無法連任渡假勝地蘭卡威選區席次，觀察家分析，這代表大馬政壇一個時代的結束。

馬來西亞國家皇宮24日宣布安華為新首相。（路透社）

★聯合國COP27氣候峰會 就損失與損害專款達協議

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）20日批准設立一項「損失與損害」專款，支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。然而，全體會議仍必須批准一連串的決定和COP27最終聲明，其中涵蓋許多其他爭議性議題，包括呼籲「快速」減碳，以實現全球氣溫升幅限制在比工業時代前高攝氏1.5度的理想目標。

★金正恩女兒罕見公開露面 專家：宣告接班人意味濃

北韓官媒從未提及金正恩的兩個孩子，北韓政權甚至從未正式證實他們的存在，不過官媒北韓中央通信社報導，金正恩「和心愛的妻女一起」視察洲際彈道飛彈試射。官媒照片顯示，金正恩走在黑白色塗裝飛彈前方，身旁有一名穿著白色羽絨外套和紅鞋的小女孩，看似要慶祝飛彈試射成功。南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長說，照片中的小女孩疑為金正恩的第2個孩子金朱愛。鄭成長指出，金朱愛和父親一同現身，可能意味她是金正恩的指定繼承人。

北韓官媒罕見公布領導人金正恩（右）與愛女牽手步行的照片。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

★中國疫情持續惡化 各地紛防疫加碼警民對峙升高

中國官方11日頒布優化防疫20條後，中國疫情持續惡化，24日起連續兩天通報新增染疫數破3萬，各地防疫加碼封控更嚴導致民怨更沸騰，廣州市甚至爆發警民持棍互毆的激烈衝突，新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚間發生大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，引發眾怒。

中國北京疫情升高，24日已有社區開始架設鋼架及鐵皮柵欄，準備實施封控。（美聯社）

★力克俄羅斯襲電網衝擊 烏克蘭寒冬中漸復供電

俄羅斯系統性轟炸電力網絡後，烏克蘭數以百萬計民眾近幾週來一直飽受緊急停電之苦，雖然4座核電廠重新連接電力系統後，25日已逐漸恢復供電，不過，烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前仍有600萬人沒電可用。自克里姆林宮9月宣布將徵召數十萬士兵支援莫斯科在烏克蘭的軍事行動以來，憤怒和擔憂在俄羅斯各地蔓延，士兵的母親和妻子正急切要求軍方兌現總統蒲亭所作的承諾。

烏克蘭4座核電廠重新連接電力系統後，烏克蘭當局今天逐漸恢復供電。圖為6日基輔街道上一片漆黑。（路透社）

★聯合國人權理事會譴責伊朗鎮壓行為 表決支持國際調查

22歲庫德族女子艾米尼今年9月涉嫌違反基於伊斯蘭教律法的嚴格女性著裝規定，於警察拘押期間身亡，引發反政府示威抗議活動。聯合國人權理事會24日譴責伊朗血腥鎮壓抗議群眾，並表決展開國際調查。

伊朗女子艾米尼9月涉嫌違反基於伊斯蘭教律法的嚴格女性著裝規定被捕，在警察拘押期間身亡，引發全國示威。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。（美聯社）

★世界盃期間曼聯宣布C羅正式離隊 球隊可能轉賣

英超豪門曼聯的老闆22日表示，確定會讓陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離隊，並已準備好出售球隊。在24日成為史上第一位在5界世界盃足球賽都進球的球員後，C羅表示，已經將最近在曼聯遇到的麻煩拋在腦後。

世足賽葡萄牙與迦納24日對戰，C羅（前左）進球後與隊友慶祝。（美聯社）

★史上首位身障太空人 英帕運選手麥法爾：科學為每種人存在

歐洲太空總署23日公布最新的太空人名單，其中英國帕運短跑選手麥法爾成為史上第一名身障太空人。麥法爾指出：「我認為，我要給未來世代的訊息是，科學是為每一種人存在，希望太空旅行可以適合每一個人。」

歐洲太空總署23日公布，英國帕運短跑選手麥法爾將成史上第一位身障太空人。（圖取自歐洲太空總署網頁esa.int）

國內新聞

★九合一大選國民黨拿下13縣市 18歲公民權修憲未通過

九合一選舉及18歲公民權修憲複決26日投開票，全台21個縣市中，國民黨囊括13縣市，拿下六都中的4席，包括台北市、新北市、桃園市及台中市，民進黨取得台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等5縣市，民眾黨則攻下新竹市，苗栗縣、金門縣則由無黨籍拿下。「18歲公民權」修憲複決開票結果則是同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張，雖同意票多於不同意票，但因同意票未達通過門檻的962萬張，因此修憲案確定不通過。

★陸軍上校向德恩簽投降承諾書投共月收4萬 還涉刺探3中將背景

陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，身著軍服簽署向中共投降承諾書留影為證，並協助邵維強刺探3名陸軍高層軍官資訊，自民國108年起收賄達56萬元。高雄地檢署審22日依貪污等罪將向德恩起訴，求刑12年並褫奪公權。

陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，自民國108年以每月4萬元收賄達56萬元，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影，檢調22日依貪污等罪將他起訴，求刑12年。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月22日

★反滲透法首例 3人涉收中國資金助選賄選 遭北檢搜索

台北地方檢察署偵辦「第三勢力333政黨聯盟」黨主席兼「共和黨」周姓黨主席涉嫌為特定候選人買票案，循線查出潘男等3人涉嫌居間收受中國資金，並指示周男的政黨進行選舉活動。本案賄選、競選資金疑與中國有關，檢察官24日依反滲透法為案由發動搜索，約談潘男等3人到案。此案是北檢首件以反滲透法為案由向法院成功聲請搜索票的案例。

★疫情降溫 薛瑞元：健保部分負擔新制最快年底上路

政府原訂於今年5月15日調整健保部分負擔，但新制至今未上路，衛生福利部部長薛瑞元24日於立院衛環委員會表示，之前協商完成，卻遇COVID-19疫情高峰，目前疫情往好的方向發展，但經濟是否能強力反彈仍待觀察，尚未決定新制實施時間，但應會在今年底、明年初上路。如若實施健保新制，民眾做檢驗檢查、拿藥或小病也跑大醫院，急診費用將會增加。

★張忠謀稱台積電3奈米未來赴美設廠 駁斥半導體去台化

總統府21日上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返國記者會，台積電創辦人張忠謀證實，台積電未來將在美國亞利桑那州擴大投資，繼5奈米廠之後，在當地也將建置3奈米廠。針對近日延燒半導體產業「去台化」議題，張忠謀首度表示，晶片是非常重要的產品，很多人嫉妒台灣有那麼多好的晶片生產，羨慕的人也非常多。

「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日上午在總統府舉行，台灣APEC領袖代表張忠謀（中）出席，說明此行成果。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日

★國際大廠擴大投資 輝達將來台設物流中心

儘管中國持續對台文攻武嚇，但經濟部長王美花表示，國際大廠來台投資意願並未受到影響，她並證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心，具有多層意義。王美花23日接受中央社專訪時透露，輝達物流中心原本設在香港，當地給予稅賦優惠，台灣政府在與輝達討論爭取之後，於去年解決問題、達成共識，輝達決定來台設立物流中心。

★專輔新增3校 私校工會憂偏遠私立高中職有退場骨牌效應

私校退場審議會24日決議，將嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家職業學校、台東縣育仁高中列入專案輔導名單，改善期皆為2年，原因為「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」。對此，全國私校工會指出，擔心偏遠私中會有退場的骨牌效應，應給予特別補助。

★獵風者完成最後測試 台灣首顆自製氣象衛星明年3月升空

台灣首顆自製氣象衛星獵風者25日完成最後一項「全功能測試」，若順利於明年1月初通過「運送前審查會議」，預定明年3月運送至法屬圭亞那發射升空。

台灣首顆自製氣象衛星獵風者11月25日完成最後一項「全功能測試」，預定明年3月運送至法屬圭亞那發射升空。（中央社檔案照片）

★台灣染疫致死率全球第3高？王必勝：截取短期統計誤導

國內23日COVID-19新增個案較上週降21.2%，針對有媒體聲稱台灣COVID-19近2週確診致死率在全球排名位居第3高，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在臉書解釋，台灣疫情波峰較其他國晚2至3個月，媒體截取極短時間的統計，明顯是在誤導讀者。

★陽明山大批水牛死亡陽管處挨罰7.5萬 抗罰勝訴

陽明山國家公園於民國109年底發生數十頭水牛死亡的事件，台北市動保處認定陽明山國家公園管理處違反動物保護法規定，開罰新台幣7萬5000元。陽管處提行政訴訟抗罰，北院判決陽管處勝訴，市府可上訴。北市動保處副處長翁綉雯告訴中央社記者，29日將和律師討論判決重點與當時動保處認定陽管處違反動物保護法處分判定見解及差異，初步規劃會上訴，但須與律師商議後決定。