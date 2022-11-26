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力克俄羅斯襲電網衝擊 烏克蘭寒冬中漸復供電

2022/11/26 10:58（11/26 12:07 更新）
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烏克蘭4座核電廠重新連接電力系統後，烏克蘭當局今天逐漸恢復供電。圖為6日基輔街道上一片漆黑。（路透社）
烏克蘭4座核電廠重新連接電力系統後，烏克蘭當局今天逐漸恢復供電。圖為6日基輔街道上一片漆黑。（路透社）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭4座核電廠重新連接電力系統後，烏克蘭當局今天逐漸恢復供電，但歷經戰爭以來最具破壞性的俄羅斯空襲後，烏國數百萬民眾仍處於黑暗之中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間談話影片中表示：「若有供電，這並不意味著大家可以在家同時打開數個高耗電的電器設備。」

他說，目前仍有600萬人沒電可用，是23日俄羅斯攻擊之後受影響人數的一半。這是兩國衝突以來迄今最嚴重的破壞，在氣溫降至零度以下，卻有數百萬民眾沒燈、沒水、沒暖氣。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）數小時前表示，仍有3成供電中斷，並要求民眾節約能源。這家電網營運商在通訊軟體Telegram表示：「維修人員24小時不眠不休地工作」。

澤倫斯基今天前往基輔以北的維什戈羅德鎮（Vyshhorod），視察一所緊急應變中心，也查看一棟被俄羅斯飛彈炸毀的4層樓建築。烏國為了供應暖氣、電力、用水與行動通訊，目前設立了許多應急中心。

莫斯科表示，攻擊基礎設施在軍事上具有正當性，如果基輔屈服俄羅斯要求，就可以結束人民苦難。烏克蘭則說，若攻擊目的是為造成百姓痛苦，這種攻擊屬戰爭罪。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將加緊努力伸援烏克蘭，讓他們能恢復供電和暖氣，並能維持下去。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111126

#烏克蘭
#澤倫斯基
#俄羅斯
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