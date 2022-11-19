1113-1119一週大事

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一週大事關注焦點：拜習首度面對面會談／波蘭遭彈襲／習近平鏡頭前指責杜魯道／FTX破產風暴／伊斯坦堡爆炸／電動自行車30日起須掛牌／台版晶片法草案最快112年上路／張忠謀啟程赴APEC

國外新聞

★拜習首度面對面會談 拜登表明反對中國脅迫台灣

美國總統拜登14日利用在印尼峇里島舉行20國集團（G20）領袖峰會的機會，與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，歷時3小時。這是拜登上任後兩人首度面對面會晤。拜登向習近平表達美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益的立場。他也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

★波蘭遭彈襲2死 疑烏軍擊落俄火箭殘骸釀禍

波蘭鄰近烏克蘭邊界的小鎮普熱沃多（Przewodow）15日疑遭飛彈攻擊導致2人喪生。波蘭當地電台指出，根據安全部門的消息來源，襲擊波蘭村莊的元兇很可能是被烏克蘭武裝部隊擊落的俄羅斯製火箭殘骸。北約對此召開臨時理事會，秘書長史托騰柏格表示，罪魁禍首終究是俄羅斯，因為莫斯科是發起衝突的一方。

波蘭當地電台指出，根據安全部門的消息來源，襲擊波蘭村莊的元兇很可能是被烏克蘭擊落的俄羅斯製火箭殘骸。圖為波蘭警方在爆炸現場採集證據。（圖取自twitter.com/PolskaPolicja）

★習近平鏡頭前指責杜魯道引軒然大波 加拿大輿論籲政府強硬對中

中國國家主席習近平16日當面責怪加拿大總理杜魯道，在加拿大引起軒然大波，專家認為兩國關係持續冰冷，籲杜魯道需要進一步對中國強硬，並轉向其他市場以確保供應鏈穩定。加拿大公民協進會會長董達成對中央社表示，加拿大12月初將公布印太戰略，預料其中少不了有關於中國的對抗或批判性字眼，屆時中國恐怕不會給好臉色，加中關係不樂觀。另外，歐中緊張之際，習近平急於在G20領袖峰會外交復出秀上重建形象。歐盟大國可能故態復萌，再度落入中國利多吸引力的分化陷阱中，對北京示好。

中國國家主席習近平（右）16日當面指責加拿大總理杜魯道（左），說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容。（Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via 路透社）

★美國期中選舉民主黨保住參議院控制權 拜登不至於完全跛腳

艾迪生媒體研究機構13日預測，內華達州民主黨聯邦參議員瑪斯托期中選舉驚險連任，保住民主黨在參議院的多數控制權。民主黨參議員凱利11日晚間在亞利桑那州成功連任，連同這次瑪斯托勝選，代表民主黨已取得參院50席。由於民主黨籍副總統賀錦麗可以在投票時打破平手僵局，因此這足以鞏固民主黨至2024年大選前對參院的控制權。

★FTX破產風暴美眾院將聽證調查 大谷翔平代言挨告

加密貨幣交易所FTX於11日無預警聲請破產，對整個加密貨幣圈造成巨大衝擊。美國聯邦眾議院金融服務委員會16日表示，計劃12月開聽證會進行調查。包括MLB天使「二刀流」巨星大谷翔平等名人因替FTX代言而挨告。

★伊斯坦堡爆炸6死81傷 再掀土耳其與庫德族新仇舊恨

土耳其伊斯坦堡13日發生爆炸事件，造成6死及81傷，地點是伊斯坦堡貝伊奧盧區的獨立大街，為遊客必去景點之一，假日更是人潮洶湧。這是伊斯坦堡2016年來首起重大炸彈爆炸事件。土耳其政府表示，爆炸案是庫德族好戰分子所為，使庫德工人黨與土耳其的長年衝突、美國與土耳其的齟齬，以及瑞典入北約等問題再度浮上檯面。

★惡血矽谷新創大騙局 「女版賈伯斯」判刑逾11年

美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯涉及「滴血驗病」詐欺案，18日被判刑11.25年。38歲的她一度被視為年輕有為的矽谷傳奇，如今徹底跌落神壇。Theranos號稱只需要分析少量血液，就能檢驗多種疾病，於是數以億計資金流向這家公司，許多人相信這會是下一家蘋果公司或谷歌，甚至一度將霍姆斯與蘋果已故創辦人賈伯斯相提並論，結果大失所望。

美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（中）涉「滴血驗病」詐欺案，18日被判刑逾11年。（路透社）

★吐瓦魯憂沉入太平洋 擬建元宇宙數位國家複製島嶼保存文化

太平洋小島國吐瓦魯在氣候變遷下面臨沈沒威脅，吐瓦魯外交部長柯飛在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）表示，要為吐瓦魯的生存尋求替代解決方案，包括讓吐瓦魯成為元宇宙第一個數位化國家，在數位空間中保護國家的文化、知識和歷史。

面臨沉沒威脅的太平洋小島國吐瓦魯16日表示，計劃建立數位版國家，複製國內島嶼和地標。（圖取自吐瓦魯外交部臉書facebook.com）

★航站情緣本尊辭世 曾困居法國戴高樂機場18年

伊朗男子納瑟利12日在巴黎市郊戴高樂機場航廈2樓因自然因素辭世，納瑟利是因移民因素困在機場，他進不了法國，也沒辦法前往其他地方，因此起居都得在戴高樂機場。他自稱「艾佛瑞德爵士」，機場1處木地板的小角落和塑膠椅就是他的小天地。他的故事曾改編成湯姆漢克斯主演的電影「航站情緣」。

★全球最老小學生肯亞99歲嬤辭世 鼓勵女性求學：教育帶給妳未來

東非國家肯亞的媒17日報導，全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內已辭世，享耆壽99歲。她94歲時說服村內小學校長讓她入學，高齡決心求學的故事，不僅被拍成紀錄片，也贏得聯合國教科文組織讚揚。斯提耶內表示，她的目的是要鼓勵肯亞年輕女性懷孕生子後返校繼續求學，而非因為羞恥或害怕社會汙名化而輟學。

全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內（前右）16日辭世享耆壽99歲，她在90多歲高齡決心求學贏得聯合國教科文組織讚揚。（路透社）

國內新聞

★工會法修正三讀 雇主打壓最高可罰50萬並公布姓名

立法院會三讀通過修正工會法部分條文，明定雇主不得打壓勞工參與工會等情事，若違反規定經勞資爭議處理法裁決決定者，中央主管機關處雇主新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布其名稱、代表人姓名。

★蔡總統：台灣處威權主義擴張前線 續強化自我防衛

總統蔡英文接見華府智庫美國進步中心訪問團指出，台灣和美國一直是共享自由民主價值堅實夥伴，感謝拜登政府上任以來6度批准對台軍售；台灣位處威權主義擴張最前線，會持續強化自我防衛能力，致力維護區域穩定和平。

總統蔡英文（前右）14日上午在總統府接見華府智庫「美國進步中心」訪問團，向美國進步中心主席達希爾（Thomas A. Daschle）（左）問候致意。中央社記者王飛華攝 111年11月14日

★西拉雅族釋憲 原民會：擬採身分證登記制

西拉雅族釋憲案確定原住民身分法部分違憲，要求3年內修法。原民會表示，未來平埔族可能採登記制，在身分證上註記，成為平地、山地原住民外的第三族群，不影響現有原住民族的權益。

★電動自行車30日起須掛牌 規費450元

交通部公路總局宣布，電動自行車掛牌納管30日上路，規費新台幣450元，使用中的電動自行車可在2年內完成領牌，公路總局將與多個單位合作，提供到點服務。

★台灣部分細菌抗藥性比例達9成 全球超過35年無新機轉藥物

近期世界衛生組織（WHO）警示疫後抗藥性增加，據衛福部疾管署最新統計，台灣部分感染菌株抗藥性比例已達9成，若抗生素抗藥性問題持續，2050年台灣每5人恐有1人因此喪命。

★文化部編列2億元 兩廳院OPENTIX平台執行文化禮金

推動藝FUN券轉型，文化部規劃「文化禮金」，將針對青年為重點刺激藝文消費，培養長期消費習慣。文化部長李永得表示，預計編列新台幣2億元，由兩廳院OPENTIX平台負責執行。

★艾司摩爾啟動在台最大投資 擬落腳林口蓋新廠

荷商艾司摩爾（ASML）決定加碼投資台灣，規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區，擴大產能。半導體業者表示，艾司摩爾擴大投資台灣主要是瞄準台灣市場商機。

半導體業者表示，荷商艾司摩爾決定加碼投資台灣，規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區，擴大產能。（路透社）

★台版晶片法草案關鍵產業研發抵減25% 最快112年上路

行政院會通過「台版晶片法」草案，修訂產業創新條例第10條之2及第72條修正草案，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%，以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。

★張忠謀啟程赴APEC 將表達蔡總統要傳遞重點

台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀搭機前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在行前談話表示，會遵照指示，儘量、儘力表達總統蔡英文要他對APEC領袖傳達的重點。

台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀（中）17日與夫人張淑芬（左）搭機啟程赴泰國曼谷參與2022 APEC經濟領袖會議，張忠謀行前在機場表示，他會儘量利用機會，現場跟部分領袖們在非正式或部分場合內交換意見。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月17日

★屏榮高中服儀管教不當 教部砍百萬獎勵款全國首例

教育部國民及學前教育署日前召開私校諮詢會，以屏東縣私立屏榮高中不當管教學生服裝儀容，且限期未改善為由，核減112年度獎勵款新台幣100萬元，是教育部主管學校中首例。