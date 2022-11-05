1030-1105一週大事

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韓國首爾梨泰院踩踏意外增至156人死亡。圖為大批警消人員10月30日凌晨在現場協助救援。（共同社）

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一週大事關注焦點：梨泰院踩踏意外百死／聯準會再升息3碼／德總理訪中國／魯拉當選巴西總統／台北市長電視辯論／台灣志願軍烏克蘭陣亡／確診隔離將減為5天／嘉義市長重新選舉

國外新聞

★韓國梨泰院踩踏意外156死斜坡推擠釀禍 事發前警方獲報未立即處置

韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節活動釀推擠踩踏百死事故，參與活動民眾被救出後暫坐路旁休息。（路透社）

韓國首爾市夜店眾多的梨泰院地區10月29日晚間發生踩踏事故，至少156人喪命，受害者以年輕女性居多。消防人員說，民眾當時持續湧進一條不及4公尺寬的窄巷，在這條有下坡路段的街道上，當頂端的人群開始倒下，下方的人也跟著倒在其他人身上，釀嚴重傷亡。警察廳長尹熙根11月1日向大眾致歉並表示，事件發生前共接獲11通報案電話，但當時只被警方認定為「一般申訴」，未獲妥善處置。警方雖預估當晚梨泰院將聚集多達10萬人，卻僅部署137名警力。總統尹錫悅也指示未來針對無主辦單位、群眾自發聚集的集會活動擬定安全管理體系，防類似悲劇再度發生。

★北韓連日試射飛彈數量破紀錄 韓美延長聯合空中軍演

圖為南韓民眾2日觀看北韓射飛彈新聞報導。（韓聯社）

北韓近來挑釁行動不斷，2日在10餘小時內4度發射共25枚飛彈，創單日最多，3日上午又朝東部海域發射3枚飛彈，使南韓和日本當局向部分地區居民發出避難警報。北韓今年以來共發射30次彈道飛彈、3次巡弋飛彈，朝鮮半島局勢持續升溫，南韓與美國原訂進行至4日的聯合空中軍演也因此決定延長。隨後北韓4日繼續向海上邊境區域發射約80發砲彈，5日又大規模出動180架次軍機升空，南韓緊急出動F-35A匿蹤戰機等80架軍機升空因應。

★聯準會再升息3碼至近15年來最高 暗示12月有望縮減升息幅度

美國通膨接近40年高點，聯邦準備理事會（Fed）2日再度宣布升息3碼，這次是今年以來連續第4度升息3碼。聯邦資金利率目標區間升到3.75%至4%，為2008年1月以來最高水準。聯準會主席鮑爾表示，將在12月思考放慢升息腳步，但尚未做出決定，同時他也強調，現階段討論何時暫停升息還「言之過早」。

★鄭州富士康爆疫情員工徒步返鄉 重複篩查、物資不足導致亂象頻傳

中國河南鄭州COVID-19疫情蔓延，鴻海集團主要製造蘋果iPhone的富士康鄭州園區，近日爆發員工大規模「逃難式」徒步返鄉。鄭州廠區為降低衝擊，提出全勤員工可拿約新台幣6.6萬元的獎勵措施。河南省長1日前往鄭州園區訪查，並強調要嚴格執行人員、物資閉環管理，落實企業防疫主體責任。媒體也披露，廠區出現防疫亂象的原因包括採取混管篩查，重複篩查人數龐大、物資不足等。

★德國總理蕭茲訪北京會習近平李克強 觸及台海新疆「棘手」議題

德國總理蕭茲（左）4日會見中國國家主席習近平（右）。（路透社）

德國總理蕭茲4日首度訪問北京，先後會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強。蕭茲對兩岸的穩定及和平表達擔憂，稱台灣的現狀唯有在和平且雙方都同意的前提下才能改變，同時他也關切新疆人權，表示聯合國所有成員國都有保障少數民族權利的義務，並非干涉他國內政。這次出訪有12家德國企業老闆隨行，其中包括BioNTech的執行長吳沙忻，蕭茲說期待中國批准BNT疫苗上市。

★東京邁大步 承認同性伴侶關係發放證書

日本東京都1日開始啟動「東京都伴侶關係宣誓制度」，向在東京生活和工作的同性伴侶發放伴侶關係證書。圖為受益的伴侶美紀（左）和凱蒂（右）。（法新社）

日本東京都1日啟動「東京都伴侶關係宣誓制度」，向在東京生活和工作的同性伴侶發放伴侶關係證書。法新社報導，這款證書讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）伴侶得以在住房、醫療和福利等一系列公共服務領域，被當作已婚夫婦對待。儘管這樣的身分不具和婚姻相同的合法權利，但對沒有正式關係證明的同性伴侶來說，是可喜的變化。

★魯拉當選巴西總統 矢言打擊飢餓貧窮、邀國際同護亞馬遜雨林

在巴西總統大選勝出的魯拉（前）10月30日呼籲國人團結。（路透社）

巴西10月30日宣布，前總統魯拉贏得50.9%選票，勝過現任總統波索納洛，當選新一任總統，明年1月1日就職。魯拉在勝選演說中說，國家當務之急是消除飢餓和貧困，讓分裂的國家團結，他並邀國際一同保護亞馬遜雨林，強調世界需要一個「生氣勃勃的亞馬遜」。而爭取連任失敗的自由黨籍總統波索納洛11月1日在官邸發表簡短演說，表示他將履行憲法義務展開交接，但未恭賀魯拉也未承認敗選。

★鷹派尼坦雅胡再度勝選 以色列可能出現最偏右政府

以色列前總理尼坦雅胡（圖）與右翼盟友拿下1日國會大選多數席次。（路透社）

以色列11月1日舉行4年內的第5度大選，前總理尼坦雅胡及其右翼盟友拿下國會多數，共搶下64席明確勝選，看守總理拉皮德的中間派陣營則贏得51席。73歲的尼坦雅胡在野14個月後成功回歸，不過他仍因被控貪腐而受審，將於7日重回法庭審理。尼坦雅胡可能會組建一個以色列國史上立場最為右翼的政府，也將結束一段前所未見的政治僵局時期。但就在尼坦雅胡傳出勝選幾小時後，加薩走廊就朝以色列發射一枚火箭彈，並遭到攔截。

★印度吊橋斷落141死 監視器畫面揭人數超載、民眾搖晃嬉戲

印度西部古茶拉底省一座吊橋30日突然斷落，已有141人喪生。圖為31日救援行動。（路透社）

印度西部古茶拉底省莫比鎮10月30日發生吊橋斷落事件，造成141人死亡，多為婦女和小孩。監視器畫面顯示，當時橋上人數可能超過負荷量3倍之多，且有民眾用力搖晃吊橋嬉戲。這座吊橋擁有150年歷史，當局表示，吊橋的安全執照還未核發下來，就開放遊客觀光。檢察官表示，不合格的承包商在整修吊橋時安裝更重的橋面，卻未更換一條生鏽的主鋼索，可能是吊橋斷裂的原因。

★衣索比亞內戰落幕 政府與叛軍同意永久停止敵對

衣索比亞政府談判代表胡笙（左2）與泰格瑞省當局發言人芮達（右）2日簽署「永久停止敵對活動」協議。（路透社）

衣索比亞政府2日與泰格瑞省地方勢力簽署協議，同意永久停止敵對活動。這場內戰持續2年，造成數千人死亡、數百萬人流離失所、數十萬人面臨饑荒。衣索比亞總理阿比向等調停人致謝，並稱政府將堅定落實協議。泰格瑞省發言人則談到當地大規模的死亡，他希望雙方都能信守承諾。美國也樂見交戰雙方達成協議，表示願意改善與衣索比亞的關係。

國內新聞

★北市長選舉辯論會 黃珊珊蔣萬安陳時中聚焦市政

2022台北市長選舉電視辯論會5日在台北國際會議中心登場，國民黨參選人蔣萬安（螢幕畫面左起）、民進黨參選人陳時中及無黨籍參選人黃珊珊出席，將針對市政、防疫等議題上場進行攻防。中央社記者謝佳璋攝 111年11月5日

台北市長選舉電視辯論會5日登場，無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安及民進黨參選人陳時中依序登場，3人均強調分享市政願景。蔣萬安以台語自我介紹，在講述政見最後拋出7個疫情相關問題，陳時中回應，這些問題不是都問過了嗎？「一直再問這些問題，裝睡的人叫不醒。」黃珊珊則強調自己具備能立刻上手、解決問題的即戰力。

★台灣首傳志願軍陣亡 25歲曾聖光因正義感遠赴烏國前線

25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。（圖取自facebook.com/jayjonathan.tseng）

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。曾聖光的家人4日證實收到噩耗，他是第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

★嘉義市長重新選舉 11/4起領表、11/8起登記

嘉義市長參選人黃紹聰2日因病過世，中選會3日公告停止嘉義市長選舉，3日開會決定重行選舉投票日期為12月18日；嘉義市選委會表示，並不會影響12月25日的市長就職。

★11/14起確診隔離減為5天 快篩陰即解除自主健康管理

指揮中心2日宣布，11月14日起確診隔離縮至5天，期滿不論快篩結果皆可外出，陽性者需遵守自主健康管理規範、陰性者能提前解除自主健康管理，可減少選舉投票受限人數。

★股債雙跌 勞動基金1至9月虧5124億元

勞動部1日公布最新勞動基金運用績效，今年截至9月底整體基金收益數為新台幣負5124.6億元。基金局強調，今年出現歷史少見的股債雙跌現象，未來隨著金融市場回升，運用績效也可望回穩。

★賴清德率團訪帛琉 完成蔡總統交付任務

副總統賴清德（中）率團訪問帛琉，2日在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右）、駐帛琉大使黎倩儀（左）陪同下，搭船參訪洛克群島，中午抵達洛克群島南方潟湖時一同涉水上島。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日

副總統賴清德11月1日至3日率團訪問帛琉共和國，隨團成員包括各地旅遊公會代表、旅遊業者等約100人。賴清德分享此次出訪心得，包括完成總統蔡英文交付的任務，與帛琉共和國深化台帛連結及合作、一起拚觀光等成果，他並期待台帛合作未來再進一步深化。

★詐騙集團凌虐囚禁棄屍3人 警逮主嫌「茶董」起獲52萬現金

新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，先後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，4日進一步查出有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區查獲2具遺體，另外1人疑墜樓後遭藏屍南投，不排除詐騙集團還有其他囚禁據點。警方4日深夜在桃園龜山逮獲幕後指使成員35歲陳姓主嫌「茶董」，並在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。

★中山高南下汐止段坍方 王國材：11/7主線全部通車

國道1號南下路段汐止匝道附近邊坡滑落，經搶修後於4日上午6時開放南下主線一車道通行。交通部長王國材說，力拚7日南下主線全線通車。至於整體包括匝道清理、邊坡整治等工程，王國材說，將力拚在11月13日完成。

★傳台積電1奈米廠落腳龍潭 經部：備妥水電與土地

傳台積電1奈米先進製程擬落腳桃園龍潭，台積電10月31日表示，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地。經濟部11月1日表示，若廠商有意願在台灣投資最先進製程，政府當然支持，也會就水、電、土地與其他部會合作，做好後續準備。

★首位FCC委員訪台拜會數位部 聚焦數位韌性資安防護合作

美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾2日到4日應國家通訊傳播委員會（NCC）訪問台灣，期間拜會數位發展部，雙方就網路數位韌性、資通安全與供應鏈安全等面向，進行意見交流，並就深化通傳網路資安等台美合作事務達成初步共識。卡爾強調，距共產中國僅100哩的台灣是自由與民主的燈塔，他非常榮幸能成為首位訪台的FCC成員。